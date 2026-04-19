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Francia desplegó un operativo de máxima seguridad tras el hallazgo de una bomba de la Segunda Guerra Mundial cerca de París

Los habitantes de la comuna Colombes fueron desalojados esta mañana mientras los equipos de seguridad llevan adelante un delicado procedimiento para neutralizar un explosivo descubierto durante obras en la vía pública

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Fosa de excavación con paredes de concreto y armazones de metal, y un gran tronco de madera horizontal que atraviesa una pared. Se ven soportes de madera en la tierra
Vista de un sitio de excavación con muros de concreto y soportes de madera, donde se realiza un amplio operativo de seguridad tras el descubrimiento de una bomba de la Segunda Guerra Mundial en las cercanías de París.

Una escena que parece salida de otro tiempo volvió a instalarse este domingo en las afueras de París. En la localidad de Colombes, al noroeste de la capital francesa, una bomba de la Segunda Guerra Mundial obligó a desplegar un operativo de máxima seguridad que incluyó la evacuación de miles de personas y la movilización de casi 800 agentes.

El artefacto fue descubierto el pasado 10 de abril durante trabajos de obra en la rue des Champarons. Desde entonces, la zona quedó bajo estricta vigilancia, pero fue recién este domingo por la mañana cuando se puso en marcha la compleja intervención para desactivarlo. Según informó la prefectura de Hauts-de-Seine y consignó la agencia Agence France-Presse, los trabajos comenzaron a las 7 y rápidamente se transformaron en un operativo contrarreloj.

La bomba, que inicialmente estaba incrustada en un muro, fue retirada y trasladada a un pozo especialmente excavado de dos metros de profundidad, donde los especialistas intentan neutralizarla bajo condiciones controladas. Sin embargo, el procedimiento no está exento de riesgos y contempla dos posibles escenarios.

El primero, y el más deseado, consiste en extraer el detonador, una maniobra delicada que podría extenderse durante unas cuatro horas. Pero si esa operación falla, los expertos no tendrán otra opción que provocar una explosión controlada bajo tierra, lo que duplicaría el tiempo del operativo y elevaría el nivel de tensión en la zona.

Excavación profunda en tierra arenosa con tres tablones de madera apoyados diagonalmente contra sus paredes. El suelo es de color marrón claro y hay sombras
Estructura de madera utilizada en la excavación de un sitio donde se encontró una bomba de la Segunda Guerra Mundial cerca de París.

Mientras tanto, el impacto sobre la vida cotidiana es total. Desde temprano, los residentes fueron alertados a través del sistema FR-Alert y debieron abandonar sus hogares a pie, tras asegurar puertas y ventanas. El perímetro de evacuación alcanza los 450 metros, aunque existe una zona ampliada de un kilómetro donde también rigen restricciones, como la prohibición de reuniones al aire libre.

Cinco centros de evacuación fueron habilitados en Colombes y en localidades vecinas como Asnières-sur-Seine y Bois-Colombes para recibir a los desplazados. Además, unas 220 personas consideradas vulnerables fueron asistidas directamente por los servicios de emergencia.

La postal actual es la de una ciudad prácticamente vacía. Calles desiertas, persianas bajas y un fuerte despliegue policial que patrulla la zona para evitar saqueos o incidentes. El transporte también se vio afectado: varias líneas de colectivos de la red RATP permanecen interrumpidas, al igual que el tránsito vehicular.

El prefecto de Hauts-de-Seine, Alexandre Brugère, ya había anticipado días atrás la complejidad del operativo. En una conferencia de prensa calificó la intervención como “arriesgada” y advirtió que requería “un alto nivel de preparación en un tiempo extremadamente limitado”.

Bomba oxidada de la Segunda Guerra Mundial semienterrada en la tierra, con tonalidades oscuras y verdosas, y un tronco de madera a su lado
Imagen de la bomba de la Segunda Guerra Mundial encontrada cerca de París, que ha provocado un extenso operativo de seguridad y desactivación en la zona.

La incertidumbre se mantiene entre los vecinos evacuados, que esperan novedades desde los centros de acogida o en casas de familiares. Las autoridades estiman que recién hacia las 19 los residentes podrían recibir un mensaje que autorice el regreso a sus viviendas, siempre y cuando la operación concluya sin contratiempos.

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