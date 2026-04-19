Ciencia

La ciencia identifica hábitos que preservan y mejoran la agilidad mental

Cuáles son los cambios en el estilo de vida que pueden marcar la diferencia en el funcionamiento cerebral, según investigaciones recientes

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Un hombre mayor con gafas lee un libro en un interior luminoso. Sobre su cabeza, una imagen superpuesta de un cerebro brillante. Hay plantas y libros cerca
Diversos estudios internacionales han demostrado que las personas con mayor agilidad mental integran en su cotidianidad actividades estructuradas para desafiar el cerebro - (Imagen Ilustrativa Infohae)

La agilidad mental es el resultado de la interacción entre predisposición biológica y la adopción de hábitos diarios que estimulan el desarrollo cognitivo. Lejos de depender únicamente del coeficiente intelectual, la ciencia demuestra que la actividad cerebral puede optimizarse y mantenerse en niveles elevados a lo largo de la vida mediante rutinas específicas. La neurociencia y la psicología han identificado una serie de prácticas que no solo preservan la memoria y la atención, sino que también potencian la rapidez para resolver problemas complejos y adaptarse a nuevos entornos.

Diversos estudios internacionales han demostrado que las personas con mayor agilidad mental integran en su cotidianidad actividades estructuradas para desafiar el cerebro. Según el Instituto de Neurología Cognitiva (INECO), el aprendizaje permanente a través de la lectura, el estudio de idiomas, la resolución de acertijos y la adquisición de nuevas habilidades fortalece la neuroplasticidad, es decir, la capacidad del cerebro para crear y reorganizar conexiones neuronales. Esta plasticidad es esencial no solo para el desarrollo intelectual, sino también para la recuperación tras lesiones o enfermedades.

Un informe de la Fundación Nacional del Sueño de Estados Unidos subraya la importancia del descanso nocturno. Dormir entre siete y nueve horas cada noche permite consolidar la memoria y facilita la reorganización de la información adquirida durante el día. De hecho, un estudio publicado en la revista médica Neurology revela que adultos mayores que mantienen buenos hábitos de sueño presentan un riesgo significativamente menor de desarrollar deterioro cognitivo y enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.

Estrategias científicas para mantener y mejorar la agilidad mental

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La exposición a entornos naturales y la participación en actividades creativas favorecen la flexibilidad mental y las habilidades para innovar - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las rutinas más efectivas para preservar la agilidad mental incluyen la combinación de ejercicio físico regular, alimentación equilibrada y estimulación intelectual. El ejercicio aeróbico, como caminar, nadar o andar en bicicleta, incrementa el flujo sanguíneo cerebral y promueve la liberación de neurotransmisores asociados con la memoria y la concentración. De acuerdo con el INECO, practicar actividad física al menos 150 minutos semanales reduce el riesgo de deterioro cognitivo hasta en un 30%.

La dieta mediterránea, rica en frutos secos, pescado azul, verduras de hoja verde y aceite de oliva, proporciona antioxidantes y ácidos grasos omega-3 que protegen las neuronas y mejoran la comunicación entre las células cerebrales. La Fundación Nacional del Sueño y CuídatePlus coinciden en que evitar el consumo excesivo de azúcares refinados y grasas saturadas también es clave para mantener el rendimiento intelectual a lo largo del tiempo.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las rutinas más efectivas para preservar la agilidad mental incluyen la combinación de ejercicio físico regular, alimentación equilibrada y estimulación intelectual (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones adicionales respaldadas por la investigación

La gestión del estrés es otro pilar en el mantenimiento de la agilidad mental. Técnicas de atención plena, como la meditación y la respiración consciente, han demostrado reducir la ansiedad, mejorar la claridad mental y fortalecer la memoria operativa. De acuerdo con expertos, implementar pausas breves cada 60 o 90 minutos durante jornadas laborales intensas ayuda a restaurar la atención y previene el agotamiento cognitivo.

Evitar la multitarea y establecer prioridades claras en la organización diaria permite dedicar más recursos mentales a las tareas complejas y optimizar el rendimiento intelectual. La exposición regular a entornos naturales y la práctica de actividades creativas, como la música o el arte, también se asocian con una mayor flexibilidad mental y capacidad para generar soluciones innovadoras.

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