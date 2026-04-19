Un robot humanoide superó la marca mundial en una media maratón en Beijing

El video muestra robots humanoides participando en una media maratón en Pekín. Un robot corre junto a numerosos participantes humanos en una calle arbolada. Se observa a un hombre con un robot rojo que lleva una medalla, indicando la obtención de un primer puesto en la competición. Otra persona comenta sobre la evolución de este tipo de eventos. Equipos técnicos ensamblan y ajustan un robot humanoide junto a un vehículo. Esta cobertura es un reportaje sobre el evento.

Un robot humanoide que compitió contra corredores de carne y hueso batió el récord mundial en una media maratón de Pekín el domingo, mostrando el rápido avance tecnológico logrado por los fabricantes chinos.

Los espectadores se alineaban en las carreteras de Yizhuang, en el sur de la capital, para ver cómo las máquinas y sus rivales humanos competían, cada grupo en un carril separado para evitar accidentes o colisiones.

Algunos de los robots eran muy ágiles, moviéndose como corredores famosos como Usain Bolt, mientras que otros tenían capacidades más básicas.

Corredores toman fotos de un robot humanoide en la II Media Maratón y Media Maratón de Robots Humaoides Beijing E-Town en Beijing, el domingo 19 de abril de 2026. (Haruna Furuhashi/Pool Foto via AP)

El humanoide ganador, equipado con un sistema de navegación autónoma y compitiendo para el fabricante chino de smartphones Honor, completó el recorrido de aproximadamente 21 kilómetros (13 millas) en 50 minutos y 26 segundos, a una velocidad media de unos 25 kilómetros por hora, según la emisora estatal CCTV.

Eso fue mucho más rápido que el mejor humano de la carrera del domingo, además de superar el actual récord mundial masculino de 57:20 que ostenta el corredor ugandés Jacob Kiplimo.

El resultado representó un progreso espectacular respecto al año pasado, cuando los robot-corredores caían repetidamente y los mejores tardaban más de dos horas y 40 minutos en terminar.

El robot humanoide Tiangong Ultra 2025 se aproxima a la línea de meta de la segunda Media Maratón Beijing E-Town y la Media Maratón de Robots Humanoides en Beijing, China, el 19 de abril de 2026. REUTERS/Maxim Shemetov

El número de inscripciones humanoides pasó de unas 20 el año pasado a más de 100, según los organizadores, una señal de la creciente popularidad del sector.

‘Bastante guay’

Han Chenyu, una estudiante de 25 años que vio la carrera desde detrás de una barrera de seguridad, apenas tuvo tiempo de sacar su móvil y hacer una foto al robot líder mientras pasaba a toda velocidad.

Dijo a AFP que estaba entusiasmada con estos avances tecnológicos y que consideraba el evento “bastante guay”.

Periodistas y participantes filman a miembros del equipo ayudando a un robot humanoide tras cruzar la meta en la segunda edición de la Media Maratón E-Town de Pekín y la Media Maratón de Robots Humanos, celebradas en Pekín, China, el 19 de abril de 2026. REUTERS/Maxim Shemetov

Pero, añadió, “como alguien que trabaja para ganarme la vida, a veces me preocupa un poco. Siento que la tecnología avanza tan rápido que podría empezar a afectar a los empleos de la gente”, especialmente con la inteligencia artificial cada vez más sofisticada.

Los robots humanoides se han vuelto una imagen común en China en los últimos años, tanto en los medios como en los espacios públicos.

Xie Lei, de 41 años, que vio la carrera del domingo con su familia, dijo que los robots podrían “formar parte de nuestra vida diaria” en pocos años, potencialmente usados para “tareas domésticas, compañía de ancianos o cuidados básicos” o “trabajos peligrosos, incluso bomberos”.

Personal transporta un robot humanoide que se estrelló tras cruzar la meta de la segunda Media Maratón E-Town de Pekín y la Media Maratón de Robots Humanos en Pekín, China, el 19 de abril de 2026. REUTERS/Maxim Shemetov TPX IMÁGENES DEL DÍA

La media maratón humanoide tiene como objetivo fomentar la innovación y popularizar las tecnologías utilizadas para crear y operar estas máquinas.

Como muestra de la fortaleza de la industria, la inversión en robótica y la llamada IA incorporada ascendió a 73.500 millones de yuanes (10.800 millones de dólares) en China en 2025, según un estudio de una agencia gubernamental.

“Durante miles de años, los humanos han estado en la cima del planeta Tierra. Pero ahora, mira los robots. Solo en términos de navegación autónoma, al menos en este evento deportivo concreto, ya están empezando a superarnos”, dijo Xie.

(con información de AFP)