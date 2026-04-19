Mitur apuesta a la mejora en infraestructura turística y sostenibilidad ambiental con préstamo de $106 millones del BID

El tratamiento de aguas residuales y el manejo de desechos sólidos en zonas costeras es parte de la apuesta de las autoridades de turismo en el país./(Ministerio de Obras Públicas)

El Ministerio de Turismo de El Salvador (Mitur) ha puesto en marcha una estrategia de transformación del sector basada en la modernización de la infraestructura y el fortalecimiento de la sostenibilidad ambiental.

El eje central de esta apuesta es el financiamiento de $106 millones otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que permitirá ejecutar proyectos clave para consolidar la oferta turística nacional y atraer nuevas inversiones, según informó la ministra de Turismo, Morena Valdez, en diálogo con Infobae.

El préstamo del BID se distribuye en cuatro grandes componentes. Uno de los principales es el desarrollo de proyectos de saneamiento ambiental en destinos turísticos, con la instalación de sistemas para el tratamiento de aguas residuales y el manejo de desechos sólidos en zonas costeras, de montaña y pueblos turísticos.

Este eje responde a la necesidad de garantizar que el crecimiento del turismo no comprometa los recursos naturales, considerados la principal fortaleza del país.

La ministra Valdez destacó que se trabaja en coordinación con instituciones como la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), el Ministerio de Medio Ambiente y la nueva entidad ANDRES para la gestión de residuos.

Además, las intervenciones contemplan la mejora de la conectividad vial, con obras de ampliación de carreteras y acceso a playas, así como el desarrollo de infraestructura en puntos estratégicos como Surf City, que se ha convertido en la marca ancla del turismo salvadoreño.

Este complejo será sede permanente de torneos internacionales de surf y ofrecerá instalaciones para el entrenamiento de atletas, alojamiento, gastronomía y servicios complementarios, consolidando la zona como polo de desarrollo turístico.

La administración de Morena Valdes impulsa la infraestructura turística en el país, para generar mejores condiciones en el sector./(Ministerio de Turismo)

La primera fase de Surf City también incluye la finalización de obras viales en Playa El Obispo y la ampliación de la carretera a cuatro carriles, lo que ha incrementado la llegada de visitantes y propiciado nuevas inversiones privadas. Según estimaciones de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMS), solo en Surf City Uno se proyectan más de $300 millones en inversiones de hoteles, restaurantes y centros comerciales.

El enfoque de Mitur no solo abarca la infraestructura. La sostenibilidad ambiental es un pilar transversal. El 60% del préstamo del BID se destina a sistemas de saneamiento ambiental y manejo responsable de los recursos, con el objetivo de mantener la competitividad y proteger los ecosistemas turísticos.

Capacitaciones y empoderamiento en turismo

El Ministerio de Turismo impulsa iniciativas de capacitación y apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa. Programas como GastroLab han beneficiado a más de 1,100 personas, en su mayoría mujeres, mediante laboratorios gastronómicos en La Libertad, Santa Ana, La Unión y San Miguel.

La ministra Valdez subrayó que el 85% de las empresas turísticas del país son lideradas por mujeres, lo que refuerza la importancia de la inclusión y la capacitación para el desarrollo del sector.

Actualmente, El Salvador cuenta con más de 3,500 empresas turísticas registradas en los rubros de alojamiento, alimentación, transporte, información y recreación.

La estrategia apunta a diversificar la oferta y equilibrar el desarrollo turístico en los 14 departamentos del país, descentralizando la concentración actual en San Salvador y La Libertad.

Torneos de surf confirmados para el segundo semestre de 2026

ARCHIVO: En el segundo semestre de este año, El Salvador será sede de cuatro torneos de surf. /(REUTERS/Jose Cabezas)

El impulso a la infraestructura turística se complementa con la organización de eventos internacionales, especialmente en el surf, el deporte insignia de la marca país.

Para el segundo semestre de este año, El Salvador será sede de cuatro torneos internacionales de surf, entre ellos la parada del Championship Tour de la World Surf League (WSL), la única en Latinoamérica, y el campeonato mundial junior, que convocará a delegaciones de más de 50 países.

La ministra Valdez anticipó que estos eventos sumarán un flujo significativo de turistas internacionales, además de potenciar la visibilidad del país como destino deportivo.

La llegada de estos torneos ha incentivado la inversión privada en la zona costera y ha reforzado la imagen de El Salvador como referente regional en turismo deportivo.

Además, el país será sede de otros eventos, como competencias de golf, el torneo de pesca de marlin y la edición latinoamericana del Oceanman, ampliando la agenda de actividades y la demanda de servicios turísticos.

Crecimiento y perspectivas

El impacto de las inversiones y proyectos impulsados por Mitur se refleja en el crecimiento sostenido del sector. El país espera cerrar 2026 con más de 4.2 millones de visitantes internacionales, un incremento estimado entre el 4% y el 7% anual. El turismo ha duplicado su aporte al Producto Interno Bruto desde 2019 y ha generado más de 340,000 empleos directos e indirectos, consolidándose como uno de los motores de la reactivación económica.

La colaboración entre sectores público y privado, junto a la mejora de la seguridad, han sido claves para atraer inversiones y turistas, permitiendo que El Salvador lidere el crecimiento turístico en el hemisferio occidental.

El Ministerio de Turismo continúa gestionando recursos y proyectos para ampliar la infraestructura, fortalecer la competitividad y asegurar que el desarrollo beneficie a comunidades y empresarios de todo el país, con una visión integral que privilegia la sostenibilidad y la inclusión.