Cómo una innovadora técnica podría revolucionar la detección de una demencia difícil de diagnosticar

Comparación entre dos estudios cerebrales en personas con demencia frontotemporal y en individuos sanos. La imagen de la izquierda muestra la pérdida de conexiones entre neuronas con mayor claridad, mientras que la de la derecha refleja el nivel de actividad del cerebro. Los colores indican qué zonas están más afectadas, y evidencian que la nueva técnica permite detectar el daño de forma más precisa y temprana (Créditos: Alzheimer's & Dementia (2026))

Detectar a tiempo una enfermedad neurodegenerativa puede marcar una diferencia decisiva. En el caso de la demencia frontotemporal, una de las formas más complejas de diagnosticar, ese desafío fue persistente durante años. Ahora, un equipo de especialistas de la Facultad de Medicina de Yale desarrolló una técnica que podría cambiar ese escenario al permitir identificar el deterioro cerebral en etapas más tempranas y con mayor precisión.

El avance, publicado en la revista Alzheimer’s & Dementia, se basa en una herramienta de neuroimagen que no solo observa el cerebro, sino que mide directamente el daño en sus conexiones. Este enfoque ofrece una ventaja clave frente a los métodos actuales, que muchas veces generan dudas o confusiones con otros trastornos.

Desafíos en el diagnóstico temprano de la demencia frontotemporal

La demencia frontotemporal variante conductual es la segunda causa más frecuente de deterioro cognitivo en personas menores de 60 años. A diferencia de otras demencias, no comienza con problemas de memoria, sino con cambios en la personalidad y el comportamiento.

Según datos publicados en la revista The Lancet Neurology, esta patología afecta principalmente a adultos en plena edad productiva, con una incidencia de hasta 22 casos por cada 100,000 personas a nivel global.

La nueva herramienta permite identificar el deterioro cerebral por demencia frontotemporal en etapas anteriores, optimizando la precisión diagnóstica y el tratamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes la padecen pueden perder empatía, mostrar conductas impulsivas o tener dificultades para interactuar socialmente. Estos síntomas suelen confundirse con trastornos psiquiátricos, como el trastorno bipolar, lo que retrasa el diagnóstico correcto.

De hecho, casi la mitad de los casos se identifican de forma errónea en las primeras etapas. Esta situación no solo dificulta el tratamiento, sino que también genera incertidumbre en pacientes y familias.

Hasta ahora, las herramientas disponibles para estudiar el cerebro ofrecían información indirecta. Una de las más utilizadas es la tomografía por emisión de positrones (PET) con 18F-FDG, que mide el consumo de glucosa en distintas áreas cerebrales.

Aunque este método permite detectar cambios, no siempre distingue con claridad entre distintas enfermedades. Patrones similares pueden aparecer en varios tipos de demencia o incluso en trastornos psiquiátricos.

“Contamos con herramientas relativamente inespecíficas”, explicó la especialista Arman Fesharaki-Zadeh. Esta falta de precisión aumenta el riesgo de diagnósticos incorrectos y retrasa el acceso a una atención adecuada.

Neuroimagen y medición directa de la sinapsis

El estudio mostró que la pérdida de conexiones neuronales en las regiones frontal y temporal del cerebro correlaciona directamente con el deterioro cognitivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nuevo método propone un cambio importante: en lugar de analizar solo la actividad cerebral, mide la densidad sináptica. Este concepto hace referencia a la cantidad de conexiones entre neuronas, esenciales para el funcionamiento del cerebro.

Para entenderlo de forma simple, las neuronas pueden compararse con una red de comunicación. Las sinapsis son los puntos de contacto donde se transmiten los mensajes. Cuando estas conexiones se pierden, la información deja de circular correctamente.

La técnica utiliza una variante de la tomografía por emisión de positrones enfocada en una proteína específica llamada SV2A, presente en esas conexiones. Al detectar esta proteína, los investigadores pueden estimar cuántas sinapsis siguen funcionando.

Resultados y relevancia clínica del nuevo enfoque

El estudio fue liderado por David Matuskey junto con Fesharaki-Zadeh, y analizó a 10 pacientes con diagnóstico confirmado de la enfermedad y a 10 personas sanas.

El avance reduce errores de diagnóstico y permite un abordaje más temprano y específico en pacientes con demencia frontotemporal, mejorando su calidad de vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Todos los participantes fueron evaluados con el método tradicional y con la nueva técnica basada en SV2A. Los resultados mostraron que la pérdida de conexiones neuronales es especialmente marcada en las regiones frontal y temporal del cerebro, áreas clave en esta patología.

Además, esta medición directa mostró una relación más clara con el deterioro cognitivo que los métodos convencionales. El investigador Salih Cayir destacó que este hallazgo es especialmente relevante porque la pérdida de sinapsis ocurre en etapas muy tempranas de la enfermedad, incluso antes de que los síntomas sean evidentes.

Impacto en la identificación y abordaje de la enfermedad

Uno de los principales beneficios de este avance es la posibilidad de reducir los errores diagnósticos. Al contar con un marcador más específico del daño cerebral, los médicos podrían diferenciar con mayor claridad esta demencia de otros trastornos.

Esto no solo mejora la precisión clínica, sino que también permite planificar mejor el cuidado y orientar a las familias desde etapas tempranas.

Según los especialistas, la visibilidad de la enfermedad creció en los últimos años, en parte gracias al caso del actor Bruce Willis, cuyo diagnóstico fue dado a conocer públicamente en 2023. Su experiencia puso en evidencia las dificultades que enfrentan incluso quienes cuentan con amplios recursos.

Especialistas destacan que la visibilidad de la demencia frontotemporal ha crecido tras el caso público de Bruce Willis, evidenciando los desafíos aún existentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Imaginen al paciente típico”, señaló Fesharaki-Zadeh. “Existe estigma, falta de especialistas y escasa infraestructura”. En ese contexto, contar con un diagnóstico claro puede aliviar la incertidumbre y mejorar la calidad de vida.

Proyección de la técnica y futuras líneas de investigación

El equipo de la Facultad de Medicina de Yale planea ampliar la investigación para confirmar estos resultados en un mayor número de pacientes y evaluar si la técnica puede aplicarse a otras variantes de la enfermedad. También buscan determinar si este enfoque puede integrarse como una herramienta habitual en la práctica clínica.

Este avance representa un cambio en la forma de estudiar las enfermedades neurodegenerativas. En lugar de observar únicamente las consecuencias, permite medir directamente el daño en las conexiones cerebrales.

Esa diferencia puede ser clave. Detectar antes el deterioro no implica solo anticipar el diagnóstico, sino también abrir la posibilidad de intervenir de manera más efectiva.