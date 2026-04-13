El ejercicio intenso por intervalos podría mejorar la función muscular en adultos con sobrepeso y diabetes

El ejercicio intenso por intervalos de alta intensidad incrementa la eficiencia energética de los músculos a nivel celular en diferentes perfiles metabólicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ejercicio intenso por intervalos de alta intensidad incrementa la eficiencia energética de los músculos a nivel celular, según un estudio de la Universidad del Sur de Dinamarca, que comprobó mejoras tanto en personas sanas como en quienes presentan sobrepeso o diabetes tipo 2, reafirmando la capacidad adaptativa del tejido muscular y desafiando algunas ideas previas sobre los límites del entrenamiento físico en diferentes perfiles metabólicos.

Adaptaciones celulares después del entrenamiento

Durante ocho semanas de entrenamiento especializado, las células musculares aumentaron el número de mitocondrias y la densidad de sus crestas internas, fenómeno observado en perfiles metabólicos tan diversos como quienes padecen diabetes tipo 2.

Este incremento en la cantidad y calidad mitocondrial permite que los músculos generen más energía durante el esfuerzo, optimizando la resistencia física y la función muscular sin depender del estado metabólico inicial.

El estudio de la Universidad del Sur de Dinamarca demostró mejoras musculares tanto en personas sanas como en quienes presentan sobrepeso o diabetes tipo 2 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio, liderado por Martin Eisemann de Almeida, analizó muestras musculares de 44 hombres agrupados en tres categorías: sanos, con sobrepeso y con diabetes tipo 2. Las biopsias, realizadas antes y después del programa, permitieron observar de manera precisa cómo el entrenamiento por intervalos de alta intensidad impacta a nivel celular. Todos los participantes completaron sesiones supervisadas, lo que garantizó la uniformidad y la seguridad del proceso.

Efectos en distintos perfiles metabólicos

El cambio celular no solo fue cuantitativo. Al incrementarse las crestas mitocondriales —área fundamental para la producción de energía dentro de las células—, los músculos mejoraron su capacidad de suministrar energía durante ejercicios prolongados.

El efecto positivo del entrenamiento se identificó en todos los perfiles analizados, desafiando la percepción de que la diabetes tipo 2 limita la respuesta muscular al ejercicio y abriendo posibilidades para el diseño de rutinas adaptadas a condiciones metabólicas complejas.

Tras ocho semanas de entrenamiento, las células musculares aumentaron la cantidad y calidad de sus mitocondrias, optimizando la producción de energía (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores destacaron que la habilidad del músculo para adaptarse al entrenamiento se mantuvo en personas con diabetes tipo 2, lo que subraya el valor potencial del entrenamiento por intervalos de alta intensidad incluso en quienes históricamente han sido considerados menos receptivos a la actividad física regular.

Este hallazgo invita a reconsiderar las recomendaciones tradicionales sobre el ejercicio y la salud metabólica, ya que sugiere que la plasticidad muscular es más amplia de lo que se creía.

Metodología y exactitud de los resultados

El equipo empleó una metodología de alta precisión, revisando manualmente cerca de 11.000 mitocondrias durante un año para identificar microcambios de hasta un 7% en el área activa de estos orgánulos.

La investigación empleó una metodología de alta precisión que analizó cerca de 11.000 mitocondrias, detectando cambios celulares de hasta un 7% (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este nivel de exactitud supera la precisión de investigaciones previas sobre fisiología del ejercicio, aportando robustez a los resultados y permitiendo detectar cambios que podrían pasar inadvertidos en estudios menos detallados.

No obstante, la investigación solo incluyó hombres y el grupo fue reducido, lo que limita la extrapolación de los resultados a otros sectores de la población. Los autores subrayan la necesidad de replicar estos ensayos en poblaciones más amplias y diversas —incluyendo mujeres y diferentes edades—, así como de extender el periodo de intervención para determinar la sostenibilidad de las mejoras observadas a largo plazo.

Perspectivas sobre la adaptación mitocondrial

Aunque persisten interrogantes sobre la duración de los efectos y su aplicabilidad a otros grupos, el estudio aporta pruebas sólidas de que la adaptación de las mitocondrias musculares al ejercicio intenso puede potenciarse con la continuidad del entrenamiento.

El estudio destaca que la continuidad en la práctica de ejercicio intenso es clave para mantener los beneficios celulares y la salud metabólica a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores advierten que la inactividad podría revertir los avances celulares alcanzados, por lo que la regularidad en la práctica física aparece como un factor clave para mantener los beneficios.

Este trabajo refuerza la importancia del ejercicio como intervención accesible para mejorar la salud metabólica y muscular, incluso en personas con condiciones preexistentes. A medida que se profundiza en el conocimiento de los mecanismos celulares, se abren nuevas posibilidades para personalizar los programas de entrenamiento y maximizar sus efectos en distintos perfiles metabólicos.

La investigación plantea, además, la necesidad de seguir explorando los límites y alcances de la plasticidad muscular, y de integrar estos hallazgos en recomendaciones prácticas para la población general y para quienes viven con enfermedades metabólicas.