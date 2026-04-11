Ciencia

El ritmo cardíaco influye en la forma en que el cerebro toma decisiones

Una investigación de la Universidad de Sussex indica que la variación de los latidos modifica el procesamiento cerebral de la información en situaciones de riesgo o estrés al establecer una comunicación bidireccional

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Primer plano de un joven con auriculares y diadema blanca, frente a un monitor. Gráficos de cerebros digitales con áreas activas flotan sobre su cabeza. Un escáner fMRI está al fondo.
La Universidad de Sussex demuestra que el ritmo cardíaco influye directamente en la toma de decisiones humanas mediante señales eléctricas que conectan corazón y cerebro (Imagen Ilustrativa Infobae)

El corazón humano cumple un papel mucho más complejo en la toma de decisiones de lo que se creía hasta ahora. Una investigación publicada en la revista Nature Human Behaviour revela que el ritmo cardíaco influye directamente en la forma en que el cerebro procesa la información.

El estudio, liderado por la Universidad de Sussex, demuestra que esta interacción tiene efectos directos en la capacidad cognitiva de las personas, especialmente en situaciones que demandan reacciones rápidas y evaluación de riesgo.

A partir de la observación de individuos sometidos a escenarios de alta carga emocional, los científicos notaron que los latidos del corazón modificaban el tiempo de reacción y la percepción de riesgo. No solo el cerebro interpreta señales provenientes del cuerpo; el corazón participa activamente en la modulación de las respuestas cognitivas. Este hallazgo respalda la hipótesis de la interocepción: la habilidad del organismo para captar y procesar sus propios estados internos, que puede resultar determinante en contextos de ansiedad y estrés.

El equipo investigador monitoreó a los participantes en tiempo real, observando cómo el ritmo cardíaco y sus variaciones se sincronizaban con los procesos cerebrales vinculados a la toma de decisiones. Los resultados arrojaron una relación bidireccional entre ambos sistemas, sugiriendo que la intervención sobre uno repercute en el comportamiento del otro.

Según informaron los especialistas, el momento exacto en que ocurre un latido puede determinar si una persona evalúa una situación como segura o riesgosa. En particular, las decisiones tomadas justo después de un latido tendieron a ser más impulsivas, mientras que aquellas que ocurrieron entre latidos resultaron más reflexivas.

Este comportamiento mostró diferencias de acuerdo al nivel de conciencia corporal de cada individuo. Los participantes con alta interocepción —es decir, con mayor conciencia de sus propios latidos— presentan mayor capacidad para regular emociones y reducir la toma de decisiones precipitadas, lo que implica efectos concretos en la gestión del estrés.

El estudio, en consecuencia, apunta a que el entrenamiento de la atención plena y las técnicas de autorregulación emocional pueden beneficiarse de la medición y el control voluntario del ritmo cardíaco.

Cómo el ritmo cardíaco condiciona las decisiones

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las personas con mayor interocepción, o conciencia corporal de sus latidos, presentan mejor regulación emocional y menor tendencia a decisiones precipitadas bajo estrés (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores detectaron que cada latido envía señales al cerebro, que ajusta la respuesta ante diversos estímulos externos. Este intercambio continuo redefine la frontera tradicional entre cuerpo y mente en la toma de decisiones, sustentando la idea de que ningún proceso cognitivo ocurre aislado de la fisiología.

El enfoque de la revista Nature Human Behaviour confirma la comunicación bidireccional entre los sistemas cardiovascular y neuronal, rompiendo con los modelos que atribuyen el control exclusivo a las estructuras cerebrales. Por ejemplo, los eventos que ocurren inmediatamente después de un latido tienden a desencadenar respuestas impulsivas, en contraste con evaluaciones más prudentes realizadas en los intervalos.

Otra observación relevante es la influencia de la interocepción en la regulación emocional. Aquellos con mayor capacidad para percibir y procesar sus estados internos logran un mejor manejo del estrés y presentan menos episodios de toma de decisiones impulsivas.

La perspectiva fisiológica abre la puerta a nuevas estrategias de intervención, tanto en el entorno clínico como educativo, donde la identificación de patrones cardíacos podría utilizarse para anticipar respuestas emocionales o ayudar a evitar conductas de riesgo.

Consecuencias clínicas y líneas de investigación futura

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las futuras líneas de investigación buscan aplicar estos hallazgos en neurociencia, psicología y salud digital, integrando mente y cuerpo para optimizar la autorregulación emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reconocimiento del rol activo del corazón en la cognición abre nuevas áreas de trabajo en neurociencia, psicología y cardiología. De acuerdo con el portal especializado estadounidense ScienceDaily, el equipo de la Universidad de Sussex planea estudiar cómo la manipulación voluntaria del ritmo cardíaco, a través de técnicas de respiración o biofeedback, puede incidir positivamente en la toma de decisiones de personas con trastornos ligados a la ansiedad o el estrés postraumático.

Adicionalmente, los investigadores exploran la posibilidad de diseñar dispositivos de monitoreo individualizado que, mediante la sincronización entre el ritmo cardíaco y la actividad cerebral, permitan prever conductas impulsivas e intervenir a tiempo. Estos avances no solo buscan mejorar el rendimiento en situaciones de presión, sino también ofrecer alternativas terapéuticas en contextos donde el control de las emociones y la reducción del riesgo sean prioritarios.

Las futuras investigaciones podrían profundizar en cómo la integración entre mente y cuerpo impacta otras funciones cognitivas, con potencial para extenderse a campos como la inteligencia artificial aplicada a la salud y la creación de tecnologías portables que ayuden en la autorregulación emocional.

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