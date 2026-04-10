Ciencia

La restricción del uso del celular en menores favorece la salud emocional

Un informe científico destaca que establecer límites al acceso al smartphone contribuye a mejorar la atención y a reducir la ansiedad en adolescentes, siempre que estas medidas se complementen con alternativas de ocio y supervisión familiar

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Expertos insisten en que acompañar la restricción del móvil con diálogo familiar y alternativas saludables potencia sus beneficios en la salud mental juvenil - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La restricción del uso del teléfono móvil en niños y adolescentes es una medida que genera debate entre padres, educadores y especialistas en salud mental. Un estudio reciente publicado en la revista JAMA Pediatrics señala que limitar el acceso al celular puede mejorar la concentración y reducir los niveles de ansiedad en menores, aunque advierte que la efectividad de la medida depende del contexto familiar y de la edad del menor. De acuerdo con el informe, es fundamental acompañar la restricción con diálogo, alternativas de ocio saludable y supervisión activa, en lugar de aplicar prohibiciones sin matices.

La investigación, realizada por equipos de la Universidad de California, referente en investigación médica, y citada por el portal Tendencias21, analizó a 2.000 adolescentes durante seis meses. Los resultados muestran que quienes tuvieron un control equilibrado y normas claras sobre el uso del móvil presentaron mejores indicadores de bienestar emocional y rendimiento escolar. Sin embargo, los expertos advierten que una prohibición inflexible y sin justificación puede generar conflictos familiares y aumentar la tentación de uso oculto del dispositivo.

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ONGs internacionales como Common Sense Media recomiendan explicar las razones de las normas y construir acuerdos familiares sobre el uso del móvil con los menores - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio de JAMA Pediatrics subraya que la reducción del tiempo de pantalla favorece el descanso, el desarrollo de habilidades sociales y la prevención del ciberacoso. Los adolescentes que participaron en programas de restricción acompañada reportaron una disminución del 30% en síntomas de ansiedad y una mejora en la calidad del sueño. El informe aclara que el impacto positivo está directamente relacionado con la coherencia en la aplicación de las normas y con el ejemplo de los adultos en casa.

Plataformas internacionales como la ONG estadounidense Common Sense Media señalan que las restricciones tecnológicas surten mayor efecto cuando se explican las razones detrás de las normas y se fomenta la participación de los menores en la creación de acuerdos familiares sobre el uso del móvil. Así, se reduce la percepción de castigo y se promueve la autorregulación, un hábito esencial para la vida digital responsable.

Alternativas y recomendaciones de los expertos

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La reducción del tiempo de pantalla favorece el descanso, mejora la calidad del sueño y previene el ciberacoso entre adolescentes, destaca la investigación - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas en psicología y educación recomiendan complementar la restricción del móvil con actividades recreativas, deportes y espacios de socialización presencial para evitar el aislamiento y el aburrimiento. Según la ONG Common Sense Media, el establecimiento de horarios consensuados, el uso compartido de dispositivos y la educación sobre riesgos digitales son herramientas efectivas frente al uso indiscriminado del móvil.

Además, la investigación sugiere que la edad ideal para otorgar un móvil debe valorarse de manera individual, considerando la madurez, las necesidades escolares y el entorno social del menor. Los expertos recomiendan mantener un diálogo abierto y actualizar regularmente las normas familiares para adaptarse a los cambios tecnológicos y las nuevas dinámicas de comunicación.

Beneficios comprobados y condiciones para una restricción efectiva del móvil en menores

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ONGs internacionales como Common Sense Media recomiendan explicar las razones de las normas y construir acuerdos familiares sobre el uso del móvil con los menores - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversos estudios internacionales confirman que limitar el uso del teléfono móvil en niños y adolescentes puede generar beneficios significativos en la salud emocional y el desarrollo social. La evidencia muestra que la reducción del tiempo de pantalla está asociada a una mejora en la calidad del sueño, una disminución de los síntomas de ansiedad y un mayor rendimiento escolar. Sin embargo, los expertos enfatizan que la efectividad de estas restricciones depende de factores como la coherencia en la aplicación de las normas, la implicación activa de los adultos y la existencia de alternativas recreativas.

La participación de los menores en la definición de los límites, la comunicación transparente sobre los motivos de la restricción y el acompañamiento familiar son elementos clave para evitar la percepción de castigo y promover la autorregulación. Además, los especialistas advierten que la edad, el contexto social y el grado de madurez deben considerarse al momento de establecer reglas, evitando enfoques rígidos y generalizados. Así, la restricción del móvil se transforma en una herramienta educativa que potencia el bienestar emocional y previene problemas derivados del uso excesivo de la tecnología.

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