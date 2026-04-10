¿Es posible controlar los sueños? Lo que revela la ciencia sobre el poder de la mente dormida

El cerebro, durante el sueño, actúa de forma automática y no responde al control consciente de la voluntad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Soñar exactamente lo que uno desea cada noche es un anhelo recurrente, pero la ciencia demuestra que el cerebro, durante el sueño, actúa de forma automática y no está bajo control consciente de la voluntad.

Como explica National Geographic, aunque existen técnicas para influir en los sueños, no hay forma comprobada de garantizar que se pueda elegir su contenido cada noche, ya que los procesos oníricos siguen caminos propios y la experiencia revela que el dominio pleno continúa fuera de alcance.

La publicación científica señala que, aunque los soñadores lúcidos son capaces de reconocer que están soñando e intervenir en el desarrollo del sueño, y el estudio publicado por la revista científica Current Biology aporta que los métodos no permiten un control completo de las escenas y acciones oníricas.

El equipo dirigido por Kristoffer Appel observó que, a pesar de una conciencia ampliada y cierto control cognitivo en la vigilia, la espontaneidad y dinámica del cerebro dormido limitan la intervención directa en la experiencia onírica.

Los soñadores lúcidos pueden reconocer que sueñan, pero estudios científicos confirman que no logran controlar totalmente el desarrollo de sus sueños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Técnicas para influir en el contenido de los sueños

Aunque el dominio absoluto de los sueños es inalcanzable, existen estrategias que aumentan la probabilidad de orientar su contenido. La publicación de National Geographic explica que visualizar imágenes antes de dormir o adoptar pensamientos repetitivos y hábitos específicos puede, con práctica, modificar parte de la experiencia onírica. Estas orientaciones, sin embargo, nunca ofrecen garantías.

Entre los métodos más conocidos se encuentra la incubación de sueños, que incluye enfocarse intensamente en una idea o imagen antes de dormirse. La repetición y el nivel de detalle en la visualización incrementan las probabilidades de éxito, aunque el proceso nunca es totalmente predecible. El resultado final siempre depende de la autonomía cerebral.

Diario de sueños y memoria onírica

Registrar los sueños al despertar es uno de los hábitos más recomendados para quienes buscan influir en su contenido. Llevar un diario de sueños facilita la mejora de la memoria onírica —la capacidad de recordar lo soñado con mayor precisión— y promueve la identificación de patrones recurrentes, como personas, lugares o situaciones, que pueden servir como indicadores de que se está soñando.

Anotar incluso fragmentos pequeños o sensaciones vagas fortalece la conexión entre el estado de vigilia y la vida onírica, posibilitando que el cerebro preste más atención a estos eventos y aumentando la frecuencia de su detección. El entrenamiento en este hábito contribuye a que la mente reconozca patrones y señales del universo onírico, reforzando la habilidad para influir en el desarrollo de los sueños.

La incubación de sueños mediante la repetición de imágenes o ideas antes de dormir aumenta las probabilidades de influir en el contenido onírico, pero no asegura resultados precisos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incubación de sueños

La incubación de sueños implica centrar el pensamiento en un tema puntual antes de dormir, con la intención de influir en el contenido de los sueños. Por ejemplo, visualizar en detalle una playa, una conversación o una acción puede lograr que estos elementos aparezcan durante el sueño.

Este método ha sido empleado desde hace décadas para intentar resolver problemas, estimular la creatividad o afrontar emociones complejas a través de los sueños. La repetición en la visualización y el nivel de detalle aumentan las probabilidades de éxito, aunque siempre dependerán de la espontaneidad cerebral.

Sueños lúcidos, métodos para provocarlos y respaldo científico reciente

El sueño lúcido es el fenómeno en el que la persona reconoce que está soñando mientras persiste el sueño, y puede intentar intervenir en el rumbo de la trama onírica. Las técnicas para inducir sueños lúcidos incluyen los chequeos de realidad —como preguntarse varias veces al día si se está soñando— y la observación minuciosa de detalles como textos o manos.

La fase REM es responsable de los sueños más vívidos y complejos, mientras que las pesadillas y terrores nocturnos surgen en distintas fases del sueño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio señala que incluso los soñadores lúcidos... no logran controlar completamente las escenas, según detalla Current Biology. Los expertos encontraron que quienes experimentan sueños lúcidos suelen exhibir más introspección y control mental en estados de vigilia, aunque esto no garantiza control pleno durante el sueño. Incluso los practicantes más avanzados pueden perder la lucidez, experimentar cambios inesperados en el sueño o no lograr modificar el guion.

Fases del sueño y su relación con la intensidad de los sueños

La intensidad y el contenido narrativo de los sueños están estrechamente relacionados con las diferentes fases del sueño. De acuerdo con la publicación científica National Geographic, los sueños más vívidos y elaborados surgen durante la etapa REM, que ocurre varias veces en la noche y es más frecuente en el último tercio del periodo de sueño.

Las pesadillas y los sueños intensos surgen principalmente en la fase REM, mientras que los terrores nocturnos se producen en el sueño profundo no REM. Mantener una rutina de horarios regulares y evitar interrupciones nocturnas fomenta una mejor memoria de los sueños y permite experimentar episodios oníricos más completos.

La espontaneidad y autonomía del cerebro durante el sueño establecen límites al control voluntario, incluso en quienes practican técnicas avanzadas de sueños lúcidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Limitaciones del control onírico y espontaneidad cerebral

A pesar del desarrollo de técnicas y la práctica en sueños lúcidos, la espontaneidad cerebral continúa imponiendo restricciones claras. Incluso quienes tienen experiencia en sueños lúcidos perciben que los sueños pueden tornarse inestables, mutar de forma inesperada o ser ajenos a la voluntad consciente en cualquier momento.

El cerebro genera contenido de modo autónomo, y esa aleatoriedad es una característica clave del mundo onírico. Ambas publicaciones coinciden en que la experiencia del sueño sigue siendo dominio de la libertad cerebral: la voluntad puede influir, pero nunca gobernar completamente los procesos durante el sueño.