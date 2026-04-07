El frío y la batalla por dormir bien: los trastornos del sueño que nadie cuenta

Especialistas recomiendan ventilar dormitorios, ajustar ropa de cama y consultar al médico para mejorar el sueño en invierno - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el invierno, algunas personas experimentan dificultades para dormir de manera adecuada. Las noches más largas, el frío intenso y el uso constante de calefacción afectan tanto la conciliación del sueño como el descanso nocturno, según un informe del medio The Independent. Factores como la reducción de la luz natural y la sequedad ambiental generada por la calefacción contribuyen a que el insomnio y los despertares nocturnos sean más frecuentes durante esta estación del año.

El clima propio del otoño/invierno obliga al cuerpo a modificar la temperatura interna por las noches, un ajuste fisiológico necesario para poder dormir. No obstante, temperaturas demasiado bajas en el dormitorio o el uso excesivo de mantas y calefactores pueden perturbar este equilibrio y hacer difícil tanto quedarse dormido como mantener el sueño. A esto se suma la menor exposición solar, que reduce la producción de melatonina, la hormona encargada de regular el ciclo sueño-vigilia, provocando somnolencia diurna e insomnio nocturno.

La combinación de ambientes cerrados, calefacción constante y ventanas poco abiertas también favorece la sequedad en las vías respiratorias, lo que puede interferir aún más con el descanso. Muchos pacientes consultan a especialistas alertando que sienten fatiga y falta de energía en los meses más fríos, una situación común, documentada por diversas instituciones de salud.

Diversos estudios respaldan estos hallazgos, resaltando que la percepción de “más sueño” durante el invierno no siempre se traduce en un mejor descanso. La cantidad de horas en cama suele incrementarse, pero no así la calidad, ya que el sueño es más superficial y fragmentado.

La falta de luz y el descenso de temperatura corporal pueden tener un impacto considerable, sobre todo en personas mayores o quienes padecen enfermedades respiratorias. La alteración de los ritmos hormonales y circadianos agrava este fenómeno, según especialistas entrevistados por The Independent.

El clima propio del otoño/invierno obliga al cuerpo a modificar la temperatura interna por las noches

Factores que afectan el sueño en otoño/invierno

El clima frío de la temporada invernal produce una disminución en la temperatura corporal nocturna, imprescindible para dormir bien. Temperaturas demasiado bajas en el dormitorio o el exceso de mantas y calefactores alteran ese equilibrio y dificultan tanto la conciliación como el mantenimiento del sueño. La falta de luz solar disminuye la producción de melatonina, impactando negativamente en el ciclo sueño-vigilia y generando mayor somnolencia diurna e insomnio nocturno.

Según la Fundación del Sueño de Estados Unidos, autoridad en medicina del sueño, la temperatura óptima para dormir es de 15 y 19°C (59 y 66 °F). Dormir fuera de este rango se asocia a un sueño menos profundo y más interrumpido.

La exposición limitada al sol, típica de los meses fríos, dificulta la regulación natural del cuerpo. Las personas tienden a cerrar puertas y ventanas, lo que genera ambientes secos y peor oxigenados, agravando los trastornos del sueño. Además, muchas rutinas cotidianas se ven alteradas, como la reducción de actividad física y el cambio de horarios laborales y escolares.

Cambios hormonales y ritmos circadianos

Durante el frío, la menor presencia de luz solar puede modificar los ritmos circadianos y disminuir la síntesis de serotonina, neurotransmisor ligado al ánimo. Esta alteración fomenta el aumento de trastornos del sueño y del estado de ánimo, como la depresión invernal. Investigaciones publicadas en Sleep Medicine Reviews indican que la falta de luz y las temperaturas bajas prolongan el tiempo que se tarda en dormir y elevan la frecuencia de despertares nocturnos, especialmente en personas mayores o en pacientes con afecciones respiratorias.

El desequilibrio melatoninérgico y el impacto sobre la serotonina explican por qué muchas personas sienten más fatiga o desánimo durante esta época. Los expertos sostienen que los cambios fisiológicos desencadenados por la disminución de luz afectan tanto la cantidad como la profundidad del sueño, lo que puede repercutir en el rendimiento diurno.

Estudios recientes destacan que, durante el invierno, la prevalencia de insomnio transitorio aumenta, mostrando el vínculo directo entre variables ambientales y calidad del sueño. Los especialistas coinciden en que el insomnio invernal suele resolverse al mejorar la exposición a la luz natural y ajustar las condiciones del dormitorio.

Consejos prácticos para mejorar el sueño durante el invierno

Temperaturas fuera del rango entre 15 y 19 °C en el dormitorio reducen la profundidad y continuidad del sueño - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entidades de referencia como la Clínica Mayo, destacado centro médico estadounidense, sugieren ventilar los dormitorios a diario para reducir la sequedad ambiental derivada de la calefacción, utilizar ropa de cama apropiada y aprovechar la luz natural disponible, aun en días nublados. Recomiendan igualmente mantener rutinas regulares de sueño y evitar bebidas con cafeína en horas vespertinas.

Implementar medidas sencillas, como respetar horarios fijos, asegurar buena circulación del aire y adaptar la ropa de cama a la temperatura, puede mejorar de forma significativa el descanso durante el invierno. Llevar una alimentación balanceada y apoyar la salud mental forma parte de las estrategias sugeridas por los especialistas.

Finalmente, se enfatiza el valor de consultar a personal médico si persisten los problemas de sueño, ya que identificar las causas permite establecer tratamientos efectivos y personalizados para cada caso.