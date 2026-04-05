Hara hachi bu: la práctica japonesa de comer hasta el 80% de saciedad

Esta práctica japonesa, basada en detenerse al 80 % de saciedad, fomenta el reconocimiento de las señales corporales de hambre y plenitud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Profesionales de la salud y nutrición analizan el impacto del hara hachi bu, una práctica alimentaria japonesa que consiste en comer hasta sentirse satisfecho en un 80 %. Esta costumbre, originaria de Okinawa, Japón, atrae atención internacional por su potencial para mejorar la salud y favorecer la longevidad sin recurrir a dietas estrictas.

De acuerdo con la revista científica Science Daily, el hara hachi bu se basa en detener la ingesta antes de alcanzar la plenitud total, cultivando la atención plena y la gratitud hacia la comida. La regla del 80 % surge de las enseñanzas confucianas y fomenta la moderación como eje de una vida saludable. Su aplicación contribuye a reducir la ingesta calórica diaria y previene el aumento de peso a largo plazo.

Investigadores de la Universidad de Okinawa y expertos en nutrición explican que esta práctica no implica restricciones estrictas, sino un ritmo de alimentación más pausado y consciente. Se centra en reconocer las señales corporales de hambre y saciedad, evitando comer distraído o automáticamente.

Diversos estudios en poblaciones que practican el hara hachi bu muestran un índice de masa corporal (IMC) más bajo y una tendencia a consumir más verduras y menos cereales refinados.

Estudios y evidencia científica sobre la práctica

La alimentación consciente y la reducción del uso de dispositivos digitales durante las comidas mejoran la percepción de saciedad y favorecen elecciones alimentarias más saludables, de acuerdo con investigaciones recientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evidencia científica directa sobre el hara hachi bu todavía resulta limitada, según el artículo. La mayoría de los análisis se concentraron en los patrones alimentarios de comunidades longevas de Okinawa, Japón, donde este método es cotidiano. Los resultados indican que quienes adoptan esta pauta tienden a consumir menos calorías y a mantener un peso más estable, de acuerdo con la publicación.

Este método no utiliza restricciones estrictas ni prohibiciones, sino que promueve la observación de las señales internas y la pausa durante las comidas. El impacto en la salud se refleja en estadísticas recopiladas por expertos como la doctora Mitsuo Suzuki, del Instituto de Salud Pública de Japón, quien señala que “la práctica habitual de hara hachi bu se asocia con una esperanza de vida mayor en la región”.

Alimentación consciente y beneficios emocionales

El enfoque del hara hachi bu coincide con los principios de la alimentación consciente e intuitiva, que priorizan la conexión con el cuerpo y el disfrute de cada comida. Estos métodos muestran efectos positivos al reducir la ingesta emocional y mejorar la calidad de la dieta; en ese sentido, también contribuye a una relación menos ansiosa con la comida.

Datos recopilados en Okinawa revelan una tendencia a una vida más larga asociada al hábito de comer solo hasta sentirse satisfecho en un 80 %, aunque la evidencia directa aún es limitada (Freepik)

La filosofía japonesa propone que el placer de comer reside tanto en la calidad como en la cantidad adecuada de los alimentos. Tomarse tiempo, saborear cada bocado y compartir las comidas en compañía refuerzan el bienestar general y la satisfacción. Este hábito también puede favorecer la digestión y propiciar elecciones alimentarias más saludables.

Expertos en nutrición advierten que las distracciones durante las comidas, como el uso de pantallas, dificultan la percepción de la saciedad y aumentan el riesgo de consumo excesivo. Según un estudio del Instituto Nacional de Salud y Nutrición de Japón publicado en Science Daily, se estima que más del 70 % de adultos y niños utilizan dispositivos digitales durante las comidas, lo que se vincula a una mayor ingesta calórica y menor consumo de frutas y verduras.

Cómo poner en práctica el hara hachi bu

Para experimentar los beneficios del hara hachi bu, especialistas como la nutricionista Naoko Yamamoto recomiendan prestar atención a las señales de hambre antes de comer. Identificar si el apetito es físico o emocional permite tomar decisiones más conscientes. Se aconseja comer despacio, sin distracciones, y detenerse cuando se percibe una saciedad cómoda, sin llegar a la sensación de plenitud absoluta.

Compartir las comidas con otros puede aumentar el disfrute y fortalecer los lazos sociales, factores vinculados a la longevidad. Además, elegir alimentos nutritivos y practicar la autocompasión frente a los errores favorece el bienestar, sin caer en la culpa.

El hara hachi bu no pretende ser una fórmula para perder peso rápidamente ni un plan restrictivo. Su meta es la moderación y la atención, no el alcanzar estándares ideales abstractos. La clave está en prestar atención a las verdaderas necesidades del cuerpo.

Los expertos subrayan que este método no resulta adecuado para todos los grupos de población. Atletas, niños, adultos mayores y personas con necesidades nutricionales específicas pueden requerir otro enfoque. Además, utilizar el hara hachi bu como única estrategia para perder peso puede conducir a hábitos poco saludables si termina convirtiéndose en restricción excesiva.