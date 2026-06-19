En medio de la interna, Kicillof busca reunir al PJ bonaerense por el aniversario de la muerte de Perón

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, define por estas horas si el próximo 1 de julio reunirá a las autoridades del Partido Justicialista de los 135 municipios. Será cuando se cumpla un nuevo aniversario del fallecimiento del expresidente y líder del movimiento justicialista, Juan Domingo Perón. Por eso, pese a que aún resta confirmar la locación, el lugar elegido sería la Quinta de San Vicente, donde descansan los restos de quien fuera presidente del país desde 1946 hasta 1955 y de 1973 a 1974. Pero antes, buscará descomprimir la discusión interna. Lanzó una convocatoria desde el Movimiento Derecho al Futuro y el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires al banderazo que organizó el kirchnerismo al cumplirse un año de la detención de la expresidenta Cristina Kirchner por la Causa Vialidad.

Kicillof decidirá en los próximos días qué hacer el próximo 1 de julio. Para el Partido Justicialista es una fecha con un fuerte contenido simbólico. Perón falleció estando al frente del Gobierno y a partir de ese momento el día fue un punto de inflexión. Una de las ideas que cobraban fuerza por estas horas, según pudo saber Infobae, es realizar una reunión con los presidentes y presidentas de los PJ en los 135 municipios de la provincia. Es una idea que barajan los integrantes del consejo partidario, a la espera de que el mandatario dé el visto bueno.

PUBLICIDAD

La foto que se busca no está exenta de complejidad. Principalmente, con lo que suceda este sábado en el banderazo en respaldo a Cristina Kirchner que prepara La Cámpora en el Parque Lezama y que contará con la participación de intendentes y dirigentes muchos de los cuales presiden los PJ en sus municipios.

Cristina Kirchner (RS Fotos)

En medio de ello, las diferencias entre el cristinismo y el sector de Kicillof se agudizaron en los últimos días, luego de que circulase el recorte de un discurso de la legisladora porteña Berenice Iañez, que forma parte del Movimiento Derecho al Futuro de la Ciudad de Buenos Aires, en el que dice: “Cristina está equivocada y jode bastante las pelotas”. La afirmación reactivó las críticas del kirchnerismo al sector del gobernador y, en definitiva, al posicionamiento del mandatario bonaerense, a quien le piden que comparezca en San José 1111 y se reúna con Cristina Kirchner. “Kicillof me da mucha desconfianza”, consideró la intendenta en uso de licencia y diputada provincial por la Tercera sección electoral, Mayra Mendoza en declaraciones a Letra P, luego de los dichos de la legisladora. La tesis que maneja el cristinismo es que Iáñez dice lo que Kicillof piensa. Mendoza, primera línea de La Cámpora, es una de las voces de CFK en el ámbito bonaerense. La interna aparece por añadidura en cada movimiento dentro del peronismo. Luego, la dirigente quilmeña aseguró sobre el gobernador: “Alguien que no va a verla a Cristina y pueda charlar de todo, de lo que significa la gestión, del rumbo político, me da desconfianza”. También detalló que compartió ámbitos “con él donde no éramos pares, pero estábamos todos en la misma situación y de repente hay una distancia y uno realmente no lo entiende. No encuentro razones, no las hay”.

PUBLICIDAD

El sábado habrá un termómetro de cuál es el pulso del peronismo en su discusión interna. Desde hace tiempo que el cristinismo viene motorizando un gran acto en Parque Lezama. Será un banderazo —justamente es el Día de la Bandera— para reclamar por la libertad de la expresidenta Cristina Kirchner. Este jueves desde el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y el Partido Justicialista bonaerense lanzaron la convocatoria oficial para participar de la actividad. Hasta el cierre de esta nota no estaba confirmada la presencia del propio Kicillof. De momento, existía una posibilidad de que concurriera.

El gobernador encabezando una reunión del PJ

El último 1 de julio, el PJ bonaerense reunió al consejo partidario en la Quinta de San Vicente. Fue durante la presidencia de Máximo Kirchner. En 2024 se realizó un acto en el parque de la Quinta que contó con los discursos de Kicillof y el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela; entre los principales oradores.

PUBLICIDAD

Kicillof asumió formalmente al PJ bonaerense en abril de este año con lo que fue la primera reunión del consejo partidario. La misma se dio en La Plata. Allí, el tema CFK terminó imponiéndose. También se definió fomentar las afiliaciones al partido y lanzar cursos de formación política. Para el primer ítem se lanzó una app que funciona como preafiliación. El funcionamiento de la misma quedó a cargo del secretario general del partido, el intendente en uso de licencia de Almirante Brown, Mariano Cascallares. Los cursos de formación son responsabilidad del intendente de La Plata, Julio Alak. El lanzamiento de los cursos de formación fue recordado por la irrupción de dos militantes kirchneristas, quienes desplegaron una bandera pidiendo la libertad de CFK y que fueron retirados de la sala por personal de seguridad.