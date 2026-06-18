Guías clínicas y nuevos tratamientos bajo la lupa: los avances fundamentales frente al cáncer a nivel global

La OMS señaló que el cáncer de pulmón, de mama, colorrectal y de próstata figura entre los tipos más frecuentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informa que el cáncer encabeza la lista de causas de muerte a nivel global. En 2020, la enfermedad se llevó casi 10 millones de vidas, lo que equivale a cerca de una de cada seis defunciones registradas.

Los tipos más frecuentes son el cáncer de pulmón, de mama, colorrectal y de próstata. Según la OMS, casi una cuarta parte de las muertes está relacionada con factores como el consumo de tabaco y alcohol, un índice de masa corporal elevado, una alimentación baja en frutas y verduras y la falta de ejercicio físico.

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Además, la contaminación del aire figura como un elemento de riesgo relevante en el cáncer de pulmón. Las infecciones oncogénicas, entre ellas las causadas por virus de las hepatitis o papilomavirus humanos, representan aproximadamente el 30% de los casos en países de ingresos bajos y medios.

La advertencia de la OMS es clara: muchos de estos tumores pueden curarse si se detectan a tiempo y se tratan correctamente.

A tono con estos desafíos, la comunidad científica se reunió recientemente en la Reunión Anual de la American Society of Clinical Oncology (ASCO), una cita que reunió en Chicago a especialistas en oncología de todos los continentes para compartir innovaciones que transforman la atención y el pronóstico de los pacientes.

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La ASCO presentó en Chicago la primera guía sobre pruebas de ADN tumoral circulante para tumores sólidos y linfomas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El encuentro abordó, entre otros temas, el impacto de la inteligencia artificial en la especialidad, la publicación de la primera guía sobre pruebas de ADN tumoral circulante (ADNtc) en tumores sólidos y linfomas. Esto incluye recomendaciones sobre cuándo usar estos estudios para diagnóstico, elección de tratamiento, vigilancia y pronóstico.

El ADNtc es material genético de células cancerosas que se encuentra en el torrente sanguíneo y puede detectarse con una muestra de sangre, según los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH). Se trata de pequeños fragmentos de ADN que se desprenden de los tumores a medida que las células se destruyen.

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De acuerdo con los NIH, medir la cantidad de ADNtc e identificar mutaciones específicas permite usarlo como biomarcador para ayudar a diagnosticar algunos tipos de cáncer y para planificar el tratamiento. También se utiliza para evaluar la eficacia de la terapia o para determinar si la enfermedad regresó.

Entre sus directrices, ASCO estableció que, en la práctica actual, el ADNtc debe emplearse como herramienta complementaria y no como sustituto de las pruebas estándar. La guía, elaborada a partir de múltiples revisiones sistemáticas que integran cientos de estudios, recoge datos recientes sobre validez clínica y utilidad clínica de estas pruebas, según ASCO.

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La guía de ASCO estableció que el ADN tumoral circulante debe usarse como complemento y no como reemplazo de las pruebas estándar (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Dra. Christina M. Lockwood, copresidenta de la guía y profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington, explicó el objetivo del documento: “Nuestro objetivo es brindar orientación clínicamente útil y relevante para los oncólogos en todos los ámbitos de práctica sobre cuándo utilizar las pruebas de ADN tumoral circulante (ADNtc)”. Añadió: “Es una herramienta poderosa, pero es fundamental usarla adecuadamente; por lo tanto, el contexto en el que se deben realizar las pruebas es uno de los aspectos que queríamos aclarar”.

Según ASCO, la guía responde cuatro preguntas clínicas generales: en qué situaciones corresponde (o no) indicar una prueba de ADNtc para apoyar el diagnóstico de cáncer, orientar la elección de la terapia inicial y el seguimiento del tratamiento, contribuir a la vigilancia y al control de recurrencia, recaída o progresión, y aportar información pronóstica.

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Avances en cáncer de páncreas

El congreso puso sobre la mesa dilemas actuales y futuros. Otro de los hallazgos de mayor impacto fue el resultado de un ensayo internacional liderado por la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA). Como informó Infobae, una píldora oral duplicó el tiempo de supervivencia en pacientes con cáncer de páncreas metastásico, el tumor con menor tasa de supervivencia del mundo.

El fármaco experimental daraxonrasib —también conocido como RMC-6236 y desarrollado por Revolution Medicines— extendió la vida mediana de 6,7 a 13,2 meses frente a la quimioterapia estándar y redujo el riesgo de muerte en un 60%. Los resultados fueron publicados en The New England Journal of Medicine.

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Un ensayo internacional mostró que daraxonrasib duplicó la supervivencia en cáncer de páncreas metastásico y redujo el riesgo de muerte frente a la quimioterapia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El medicamento actúa bloqueando la mutación KRAS, presente en más del 90% de estos tumores, interrumpiendo el crecimiento descontrolado de las células cancerosas. A diferencia de terapias previas que apuntaban a un solo subtipo, daraxonrasib abarca las variantes G12, G13 y Q61.

El doctor Zev Wainberg, profesor y coautor principal del estudio en UCLA Health, explicó: “Durante años hemos logrado avances graduales en el tratamiento del cáncer de páncreas. Ahora, por primera vez, hemos demostrado que la inhibición dirigida de RAS mediante un inhibidor oral está cambiando el panorama de esta terrible enfermedad. Ver esta magnitud de beneficio en un ensayo aleatorizado de fase III es muy alentador para todos los pacientes con cáncer de páncreas avanzado y representa un cambio de paradigma para una enfermedad mortal”.

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El ensayo evaluó a 501 pacientes en Estados Unidos, Europa y Japón con cáncer de páncreas metastásico previamente tratados, divididos entre quienes recibieron daraxonrasib y quienes continuaron con quimioterapia estándar. El 92% tenía mutaciones RAS G12. El tiempo hasta la progresión tumoral fue de 7,2 meses en el grupo experimental, el doble que con el tratamiento convencional. La tasa de reducción objetiva del tumor alcanzó el 33% con el nuevo fármaco, frente al 11% de la quimioterapia.

La directora médica de ASCO, la doctora Julie Gralow, subrayó la dificultad histórica para atacar la mutación RAS: “El 90% del cáncer de páncreas presenta una mutación RAS y hasta ahora no hemos podido combatirla con un fármaco”, dijo a The Telegraph.

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ASCO también difundió avances en cáncer de pulmón, cáncer colorrectal, cáncer de próstata y cáncer de mama con nuevas terapias dirigidas y datos de supervivencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros hallazgos

Durante la ASCO, expertos de Pfizer presentaron actualizaciones de supervivencia a siete años del estudio Phase 3 CROWN en cáncer de pulmón de células no pequeñas ALK positivo metastásico, y avances en cáncer colorrectal con mutación BRAF V600E a partir del estudio BREAKWATER.

También se anunciaron nuevos desarrollos para cáncer de próstata en pacientes con alteraciones genéticas específicas y novedades en cáncer de mama con resultados adicionales de HER2CLIMB-05.

El doctor Luis Alberto Suárez, líder regional de Pfizer Oncología, enfatizó el enfoque en mecanismos que atacan el cáncer desde distintos ángulos, incluyendo moléculas pequeñas, conjugados anticuerpo-fármaco y anticuerpos biespecíficos.

Los datos concretos y la innovación marcan el pulso de una disciplina que no se detiene. La combinación de detección temprana, terapias dirigidas y precisión diagnóstica abre una nueva era en la lucha contra el cáncer, con la expectativa renovada para pacientes y familias en todo el mundo.