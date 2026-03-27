El nutricionista de Lionel Messi desmitificó el jugo de naranja y destacó sus beneficios para la salud metabólica

Diversos ensayos en humanos evidencian que uno o dos vasos diarios de jugo de naranja natural no implican mayor riesgo de obesidad o diabetes tipo 2 cuando se integra en una dieta equilibrada y variada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La visión negativa en torno al jugo de naranja se profundizó en los últimos años, debido a la idea extendida de que solo es agua con azúcar. Los mensajes sobre picos de glucosa e índice glucémico llevaron a numerosos consumidores a asociar el jugo de naranja con efectos negativos en el control metabólico y el aumento de peso.

Según el portal especializado en salud Cuidate Plus, el nutricionista español Ismael Galancho, conocido por asesorar a deportistas de élite como Lionel Messi, explicó que “el jugo de naranja es una excelente fuente de vitaminas, minerales, polifenoles y antioxidantes”. Sostuvo que la crítica a esta bebida surge de una tendencia reciente que pone el foco únicamente en la glucosa y no en el alimento completo. Estudios recientes confirman que el consumo moderado de jugo natural no implica los riesgos asociados a las versiones comerciales azucaradas.

En este marco, varios ensayos en humanos demostraron que el jugo de naranja natural contribuye a reducir la inflamación. Mejora la función endotelial y disminuye la resistencia a la insulina. Estos beneficios se logran ingiriendo uno o dos vasos diarios, sin vinculación con un mayor riesgo de sobrepeso, obesidad ni diabetes tipo 2. El impacto sobre el peso resulta bajo y no se asocia con desórdenes metabólicos cuando se integra en una dieta equilibrada.

Diferencias entre jugos naturales, industriales y licuados

Ismael Galancho recomienda evitar el consumo habitual de jugos industriales debido a que estos productos contienen azúcares añadidos y menos nutrientes, lo que incrementa el riesgo de alteraciones metabólicas y enfermedades cardiovasculares. (Imagen de archivo)

El especialista insistió en la necesidad de distinguir entre jugos industriales y naturales. Los procesados presentan azúcares añadidos, conservantes y una menor concentración de nutrientes, afectando su perfil saludable. Por el contrario, los jugos preparados en casa con fruta fresca y sin aditivos mantienen las propiedades bioactivas de la fruta y aportan beneficios directos al organismo.

Galancho recomendó priorizar la fruta entera, ya que aporta mayor cantidad de fibra y nutrientes que se pierden parcialmente durante el exprimido. El consumo de fruta entera ayuda a controlar la respuesta glucémica y facilitar la saciedad, factores importantes en la prevención del sobrepeso y alteraciones metabólicas. No obstante, el especialista aclaró que el consumo ocasional de jugos 100% naturales puede formar parte de una alimentación equilibrada, siempre y cuando no se abuse de ellos.

De acuerdo con este medio de salud, los licuados se consideran una alternativa intermedia entre la fruta entera y el jugo. Al triturar la fruta completa, incluidos pulpa, semillas y parte de la piel, se conserva la fibra y puede obtenerse una respuesta glucémica incluso menor que la de la fruta sin procesar. Un estudio reciente mostró que el licuado puede provocar una subida de azúcar en sangre inferior a la que produce la fruta entera.

Recomendaciones y frecuencia de consumo

La fruta entera contiene mayor cantidad de fibra, ayuda a regular la respuesta glucémica y facilita la sensación de saciedad, lo cual la convierte en la opción más favorable para prevenir el sobrepeso y promover la salud metabólica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El principio para una alimentación saludable es combinar fruta entera, jugos naturales y licuados, ajustando la elección a las necesidades individuales. No se aconseja el consumo excesivo de jugos, pero tampoco su exclusión bajo argumentos sin respaldo científico. Las bebidas elaboradas por industriales, por su elevado contenido de azúcar añadido, deben restringirse o evitarse.

Los beneficios del jugo de naranja natural incluyen la reducción de triglicéridos, menor oxidación lipídica y la disminución del riesgo de enfermedad cardiovascular. Estos efectos ocurren dentro de un patrón de alimentación saludable y con un consumo moderado. La evidencia científica respalda el uso de jugos naturales en la dieta, manteniendo la preferencia por la fruta entera y regulando la cantidad diaria.

Por este motivo, los expertos recomiendan personalizar el consumo de fruta y jugos teniendo en cuenta las preferencias, el estilo de vida y las necesidades energéticas de cada persona.

Perspectivas y mensajes claves

La fruta entera sigue siendo la mejor alternativa por su contenido íntegro de fibra y nutrientes, pero los jugos 100% naturales y los licuados pueden integrarse en un esquema alimenticio equilibrado. No existen argumentos científicos actuales que respalden una crítica general al jugo de naranja.

El mensaje de los especialistas es claro: el consumo moderado de jugo de naranja natural y de licuados no representa riesgo para la salud y puede ofrecer ventajas metabólicas y cardiovasculares. La prioridad está en evitar productos comerciales ultraprocesados y mantener una amplia variedad en la dieta, adaptando la inclusión de fruta entera, jugos y licuados a cada persona.