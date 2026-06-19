El insólito blooper de Darío Barassi al tropezarse con una cámara en vivo en su programa: “Casi me muero”

Darío Barassi casi choca con una cámara en pleno programa cuando intentaba sentarse durante una dinámica del juego (Video: Ahora Caigo, Eltrece)

Darío Barassi protagonizó un momento de tensión en el piso de su ciclo cuando casi chocó de frente con una cámara que rodeaba la plataforma principal mientras intentaba sentarse durante una de las dinámicas del juego. El susto fue en vivo, ante la mirada de los participantes y el público presente, y el propio conductor no tardó en relatarlo con su estilo característico, entre el alivio y el humor.

El episodio ocurrió durante el segundo duelo del día, en el tramo en que Barassi llamó a la participante del puesto siete, una jugadora llamada Lucía. El conductor se disponía a sentarse —algo que, según él mismo aclaró, no suele hacer durante el programa— porque venía de un juego físicamente agotador y sentía molestias. “Me quería sentar porque me cansé del juego de recién y me duele una nalga”, explicó ante el estupor del estudio. Fue en ese movimiento, completamente fuera de su rutina habitual en el piso, que no advirtió el desplazamiento de una de las cámaras del programa.

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El momento de tensión de Darío Barassi ocurrió en vivo durante el segundo duelo del día, mientras convocaba a Lucía, la participante del puesto siete

El impacto no llegó a producirse, pero el susto fue real. “¡Ay, ay, ay, chicos, ay! Pero casi me muero, Mariano. No vi la cámara bajar, chicos”, lanzó Barassi en cuanto recuperó la compostura, dirigiéndose al equipo técnico. La reacción fue inmediata: el conductor le reprochó a la participante, en tono de broma, que no le hubiera puesto el sublingual ante semejante impresión. “Lucía, ¿por qué no me pusiste el sublingual?”, le dijo, y la jugadora respondió con rapidez: “No, es Ricardo, es Ricardo, que te quiere matar, evidentemente”, en referencia a algún integrante del equipo de producción.

La escena, captada en las imágenes del programa, muestra a Barassi con el brazo levantado en un gesto reflejo, la cabeza inclinada hacia abajo y el cuerpo en una postura que delata el instante exacto del susto. En paralelo, la cara de Lucía, con la boca abierta y los ojos desorbitados, registró la sorpresa de la participante ante lo que acababa de ocurrir frente a ella.

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Lucía confesó que estaba nerviosa por participar en el programa y Darío Barassi contó que comparte nombre con su esposa, Lucía Gómez Centurión

Una vez pasado el momento, el conductor retomó el contacto con la jugadora con su tono habitual. “Hola, Lu. ¿Cómo andás, reina?”, la saludó, y Lucía admitió que estaba nerviosa. Cuando Barassi le preguntó el motivo, ella respondió que estar en el programa le generaba esa sensación. El conductor aprovechó el intercambio para hacer un comentario personal: el nombre de la participante coincide con el de su esposa, Lucía Gómez Centurión, lo que le generó una reacción espontánea que también compartió con el estudio. “El nombre me gusta, es el nombre de mi mujer”, arrancó, continuando con la dinámica habitual.

El conductor es padre de dos hijas junto a Lucía Gómez Centurión: Emilia, la mayor, e Inés. Hace pocas horas, Barassi le dedicó a Emilia un mensaje público por su séptimo cumpleaños que recorrió las redes sociales. En esa publicación, el conductor repasó con fotos la infancia de su hija mayor, desde la sala de parto hasta el presente, y eligió palabras que dejaron ver la profundidad del vínculo que los une. “Hoy cumple mi bebota. Siete años desde el día que conocí al amor más inmenso, eterno, incondicional, gratificante e intenso”, escribió. En el mismo texto, le dedicó unas líneas a su esposa: “Fe para nosotros también, Lu. Qué familia espectacular armamos nani. Te amo”.

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El mensaje también incluyó una mención a su madre, fallecida hace casi tres años. Junto a una imagen de la abuela con Emilia, escribió: “Abulala hoy le doy un beso tuyo. Tranquila. Te extrañamos siempre”. La publicación reunió momentos de viajes, playas, celebraciones y actividades cotidianas de la familia, y el conductor subrayó el carácter de su hija mayor con una frase que sintetizó su mirada sobre la paternidad: “Si estamos, te animás a todo, sin límite, sin techo, vas al frente como ninguna. Conquistadora, eso sos”.