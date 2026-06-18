La vacuna contra el VPH reduce 100% el riesgo muerte por cáncer de cuello uterino en menores de 30 años

La cobertura de vacunación de alrededor del 88-90% en las cohortes más jóvenes se asoció con los mejores resultados en mortalidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH) en la adolescencia temprana se asoció en Inglaterra con una reducción de la mortalidad por cáncer de cuello uterino en mujeres jóvenes hasta niveles cercanos a cero, según un análisis poblacional publicado en The Lancet. Los autores advirtieron que la caída de la cobertura desde la pandemia podría traducirse en muertes evitables.

La evidencia más contundente se observó en mujeres de 20 a 24 años: entre 2020 y 2024 no se registraron fallecimientos por cáncer de cuello uterino en ese grupo en Inglaterra, frente a 23,1 muertes esperadas según las tasas históricas.

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En esas cohortes, la cobertura de vacunación a los 12-13 años fue de alrededor del 88-90%, de acuerdo con el trabajo liderado por investigadores de la Universidad Queen Mary de Londres.

Qué midió el estudio y por qué aporta una evidencia nueva

La evidencia más reciente vinculó la vacunación contra el VPH a los 12-13 años con una caída marcada de la mortalidad por cáncer de cuello uterino en mujeres jóvenes (Freepik)

La vacuna contra el VPH previene alrededor del 90% de los cánceres de cuello uterino, pero su efecto sobre la mortalidad había contado con menos evidencia directa. Para estimarlo, el equipo encabezado por el profesor de epidemiología del cáncer Peter Sasieni analizó tendencias de mortalidad por cáncer de cuello uterino en Inglaterra entre 2001 y 2024 en mujeres de 20 a 24, 25 a 29 y 30 a 34 años.

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El estudio utilizó datos poblacionales de mortalidad y reportes oficiales de cobertura de vacunación por cohorte de nacimiento para estimar la proporción de mujeres vacunadas en cada grupo de edad y año calendario. Con modelos estadísticos, los autores compararon muertes observadas con muertes esperadas en ausencia de vacunación y calcularon reducciones del riesgo relativo en mujeres vacunadas.

Los resultados, financiados por Cancer Research UK y publicados en la revista médica The Lancet, aportaron “la primera evidencia sólida a nivel nacional, aunque observacional” de que una cobertura alta se asocia con una reducción sustancial de muertes por cáncer de cuello uterino, según la interpretación del artículo.

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El dato central: cero muertes en 20 a 24 años entre 2020 y 2024

En Inglaterra, el registro de muertes por cáncer de cuello uterino en mujeres de 20 a 24 años fue cero entre 2020 y 2024, según datos analizados por investigadores (Freepik)

El hallazgo que concentró la atención fue el del grupo de 20 a 24 años. En el período 2020-2024, el análisis no registró muertes por cáncer de cuello uterino, en contraste con 23,1 muertes esperadas con base en las tasas históricas. En términos estadísticos, los autores lo describieron como una reducción de la mortalidad del 100% con un intervalo de confianza del 95% de 84-100.

Sasieni subrayó en declaraciones a The Guardian el impacto humano de la tendencia: “Estimamos que, desde su introducción, la vacunación contra el VPH ha evitado que casi 200 mujeres jóvenes mueran de cáncer de cuello uterino en Inglaterra”.

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En otra declaración, el epidemiólogo describió el resultado como un hito sanitario: “Los resultados son asombrosos. Es terrible que alguien muera a una edad tan temprana a causa del cáncer de cuello uterino. Este es un verdadero triunfo para la vacunación, un verdadero triunfo para la ciencia y un verdadero triunfo para la salud pública”.

Qué ocurre en mujeres de 25 a 34 años: caídas fuertes, con matices

El estudio comparó muertes observadas con muertes esperadas según tasas históricas para estimar el impacto de la vacunación sobre la mortalidad (Freepik)

El estudio también reportó descensos en edades mayores, aunque con señales heterogéneas según la cohorte y el momento en que se ofreció la vacunación. En mujeres de 25 a 29 años, los autores observaron una reducción de la mortalidad del 69% (55-79) en 2020-2024, y estimaron una reducción del riesgo relativo en vacunadas del 100% (89-100).

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En mujeres de 30 a 34 años, la reducción del riesgo relativo en vacunadas se estimó en 63%, con un intervalo amplio (–13 a 100), lo que reflejó mayor incertidumbre en esa franja etaria, según el resumen del artículo.

En conjunto, hasta finales de 2024 la vacunación contra el VPH en Inglaterra se asoció con una reducción de 199,6 muertes por cáncer de cuello uterino, con un intervalo de confianza del 95% de 125,0–274,2, de acuerdo con las estimaciones del equipo.

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Cómo se implementó la vacunación en Inglaterra y a quiénes alcanza

La vacuna contra el VPH se incorporó al programa nacional en Inglaterra en 2008 para niñas de 12 a 13 años, con una campaña de recuperación entre 2008 y 2010 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Inglaterra implementó un programa nacional de vacunación contra el VPH en 2008 para niñas de 12 a 13 años y, entre 2008 y 2010, desarrolló una campaña de recuperación para adolescentes de 14 a 18 años, según el estudio.

En el Reino Unido, la vacuna se ofrece en la escuela y se administra a niñas y niños en el octavo curso, y en algunas zonas se ofrecen dosis de refuerzo en los cursos 9 y 10. A los niños se les ofrece desde 2019, tanto para reducir riesgos de otros cánceres asociados al VPH como para disminuir la transmisión.

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La vacuna también protege contra ciertos tipos de cáncer de ano, pene, vagina, vulva, boca y garganta, además de las verrugas genitales, según las fuentes citadas.

Cobertura en descenso tras la pandemia y el riesgo de “muertes evitables”

10) Desde 2019, el programa incluyó a niños, con el objetivo de ampliar la protección frente a enfermedades vinculadas al VPH y reducir la transmisión (Freepik)

El estudio se publica en un contexto de caída de las tasas de vacunación tras la pandemia. Hasta la COVID-19, la cobertura había estado cerca del objetivo internacional, pero luego disminuyó con fuerza.

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Sasieni apuntó a una consecuencia concreta de esa tendencia: “La disminución de la tasa de vacunación contra el VPH —que ahora se sitúa en tan solo el 75% a nivel nacional y el 60% en Londres— significa que, sin esfuerzos rápidos y coordinados para aumentar la vacunación contra el VPH, podríamos ver un retroceso en estas tendencias”.

El investigador agregó una proyección vinculada a ese retroceso: “Podría haber entre 15 y 25 muertes evitables cada año en mujeres jóvenes y, eventualmente, alrededor de 200 muertes por cáncer de cuello uterino cada año que podrían prevenirse si logramos aumentar la tasa de vacunación a los niveles previos a la COVID-19”.

Desde Cancer Research UK, la directora ejecutiva Michelle Mitchell sostuvo al mismo medio británico que “es fundamental que el gobierno y los sistemas de salud del Reino Unido aborden este problema con urgencia mediante acciones específicas para llegar a las comunidades donde la participación es menor”.

En la misma línea, Helen Hyndman, enfermera jefe de The Eve Appeal, organización benéfica dedicada al cáncer ginecológico, advirtió que el cáncer de cuello uterino no se erradicará sin mejoras sostenidas en vacunación, detección precoz y acceso al tratamiento. “Necesitamos medidas urgentes: estamos muy rezagados en nuestros planes para eliminar el cáncer de cuello uterino para 2024 y, al ritmo actual, no lo lograremos hasta 2050”, afirmó.

Qué dicen la OMS: vacuna más detección para “eliminar” el cáncer de cuello uterino

Hasta finales de 2024, la vacunación contra el VPH se asoció con una reducción estimada de 199,6 muertes por cáncer de cuello uterino en Inglaterra (MD.Saúde)

La estrategia mundial de la Organización Mundial de la Salud plantea que, para 2030, los países deberían vacunar al 90% de las niñas con la vacuna contra el VPH antes de los 15 años, realizar pruebas de detección al 70% de las mujeres y tratar al 90% de quienes padecen enfermedades cervicales.

En Inglaterra, Caroline Temmink, directora de vacunación del Servicio Nacional de Salud (NHS), remarcó el impacto del programa: “Esta noticia tan alentadora demuestra el impacto que tiene la vacuna contra el VPH para salvar vidas, y es increíblemente emocionante poder decirle a toda esta generación que el cáncer de cuello uterino y otros tipos de cáncer no deberían suponer un riesgo para ustedes”.

Temmink añadió que, “junto con las pruebas de detección del cáncer de cuello uterino, la vacunación contra el VPH es fundamental para el objetivo del NHS de erradicar este tipo de cáncer para 2040. Es una vacuna segura y eficaz, y animamos a todas las personas que cumplan los requisitos a que la acepten cuando se les invite”.

Por qué el VPH importa: el vínculo con el cáncer de cuello uterino y otros tumores

Especialistas consultados señalaron que la vacunación y el tamizaje son medidas complementarias, no sustitutas, para reducir casos y muertes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cáncer de cuello uterino es el cuarto cáncer más común en mujeres, según la Organización Mundial de la Salud, y los VPH de alto riesgo causan el 99% de los casos, de acuerdo con los datos citados en el material de base.

En Inglaterra, unas 3.300 mujeres son diagnosticadas cada año con esta enfermedad.

El VPH se transmite a través de diversas formas de actividad sexual y algunas cepas pueden modificar células con alta probabilidad de desarrollar cáncer, según las fuentes citadas. En ese marco, los autores del estudio plantearon que el impacto observado en mortalidad respalda la posibilidad de alcanzar el objetivo de eliminar el cáncer de cuello uterino como problema de salud pública, siempre que se sostenga una cobertura alta de vacunación y se refuercen las estrategias de detección.