Ciencia

El uso de inteligencia artificial revela rutas cerebrales secuenciales durante el procesamiento de información

El método desarrollado en Stanford University establece cuándo y dónde se producen respuestas neuronales, proporcionando una herramienta clave para anticipar alteraciones en el cerebro y personalizar terapias, según la dinámica de cada paciente

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Científicos de Stanford University emplean inteligencia artificial avanzada para mapear la actividad cerebral durante el procesamiento de información (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un equipo de científicos de Stanford University empleó inteligencia artificial para observar con una precisión inédita cómo evoluciona la actividad cerebral durante el procesamiento de información, según informó el instituto Stanford HAI.

En su estudio, publicado en marzo de 2026, los investigadores utilizaron modelos avanzados de IA capaces de analizar datos de resonancia magnética funcional (fMRI) y revelar patrones temporales de activación en distintas regiones cerebrales.

De acuerdo con el instituto, la investigación permitió rastrear, milisegundo por milisegundo, la secuencia en la que diferentes áreas del cerebro participan en actividades como la percepción visual, la toma de decisiones y la memoria de trabajo. El sistema de IA desarrollado identificó trayectorias de actividad neuronal que antes resultaban imposibles de visualizar por métodos convencionales.

El equipo dirigido por Kaidi Cao y Daniel Yamins, en colaboración con el departamento de neurociencias de Stanford University, entrenó al modelo con grandes volúmenes de datos provenientes de imágenes cerebrales humanas.

Stanford HAI detalló que la IA logró descomponer el flujo de información en el cerebro en fases temporales discretas, facilitando así la identificación de cuándo y dónde se producen las respuestas neuronales ante estímulos externos.

Secuenciación de la actividad cerebral mediante IA

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Especialistas destacan que esta tecnología representa un avance relevante para comprender los mecanismos del pensamiento, la emoción y la conducta humana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los principales hallazgos es que la actividad cerebral no se distribuye de manera uniforme, sino que sigue rutas secuenciales que varían en función de la tarea realizada. “Descubrimos que la información viaja por el cerebro siguiendo caminos que se solapan, pero también divergen según la naturaleza de la tarea”, explicó Kaidi Cao en declaraciones recogidas por Stanford HAI.

Esta observación contradice algunas teorías previas que sostenían una participación simultánea de múltiples regiones en todos los procesos cognitivos.

La fusión de los análisis permitió al equipo mostrar con más claridad la forma en que la actividad neuronal pasa por diferentes regiones y momentos, estableciendo un mapa temporal detallado que no era posible con técnicas anteriores. Estos resultados subrayan la utilidad de la inteligencia artificial para esclarecer patrones cerebrales complejos.

Otra de las contribuciones del estudio es la posibilidad de distinguir fases específicas en la respuesta cerebral, gracias a la descomposición detallada del flujo de información. Esto constituye una base para el desarrollo de nuevas estrategias en la evaluación del funcionamiento cognitivo.

El instituto de inteligencia artificial de Stanford sostiene que la metodología empleada puede extenderse para estudiar fenómenos cerebrales más amplios, como la integración sensorial o la cooperación entre áreas distantes del cerebro durante tareas complejas.

Implicancias para la neurociencia y nuevos tratamientos

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El sistema de IA analiza datos de resonancia magnética funcional, capturando la secuencia temporal de activación en regiones cerebrales humanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio también señaló que los modelos de inteligencia artificial empleados pueden transferirse a otras áreas de la neurociencia, incluyendo la investigación sobre trastornos psiquiátricos y enfermedades neurodegenerativas.

Stanford HAI remarcó la relevancia de este enfoque para avanzar en el diagnóstico temprano y en el desarrollo de tratamientos personalizados, ya que permite detectar anomalías en la secuencia de activación cerebral antes de que se manifiesten síntomas clínicos claros.

La aplicación de estas tecnologías abriría la puerta a la identificación precoz de patologías y a la intervención ajustada a la dinámica cerebral particular de cada paciente. Según el instituto, este método ayudará a personalizar las alternativas terapéuticas y a trazar recorridos preventivos en poblaciones de riesgo.

Temas Relacionados

Stanford UniversityInteligencia ArtificialNeurocienciaDiagnóstico MédicoNewsroom BUE

Últimas Noticias

La vida después de los 50: ¿qué pasa con nuestra salud si se prioriza el placer tanto como nuestras obligaciones?

El paso hacia la madurez puede traer síntomas invisibles y efectos profundos en mente y cuerpo. Cambios vitales, pérdidas y la urgente necesidad de renovarse abren interrogantes para esta generación

La vida después de los 50: ¿qué pasa con nuestra salud si se prioriza el placer tanto como nuestras obligaciones?

Un marcador digital cerebral durante el sueño se asocia con mayor riesgo de demencia

Un estudio internacional observacional en más de 7.000 adultos halló que una edad del cerebro superior a la cronológica, calculada mediante inteligencia artificial a partir de electroencefalografía durante el sueño, se asocia con un mayor riesgo futuro de deterioro cognitivo

Un marcador digital cerebral durante el sueño se asocia con mayor riesgo de demencia

La actividad manual se consolida como herramienta para reducir ansiedad y depresión, según expertos

Diversos estudios confirman los beneficios de prácticas creativas como pintar, bordar o coser para la salud mental

La actividad manual se consolida como herramienta para reducir ansiedad y depresión, según expertos

Cómo un ultrasonido en la amígdala cambia nuestra reacción emocional

Científicos comprobaron que influir de manera puntual en este centro cerebral altera la forma en que interpretamos señales ambiguas, ofreciendo esperanza para abordar la ansiedad o la depresión

Cómo un ultrasonido en la amígdala cambia nuestra reacción emocional

Las células dendríticas revitalizadas logran frenar tumores, según una investigación

Un estudio en ratones mostró que mejorar el metabolismo de estas unidades del sistema inmunitario permite potenciar los tratamientos oncológicos más avanzados

Las células dendríticas revitalizadas logran frenar tumores, según una investigación
DEPORTES
Fue el primer socio de Maradona en Argentina, jugó en Racing y San Lorenzo y tiene canción propia: el gesto de Diego que jamás olvidó

Fue el primer socio de Maradona en Argentina, jugó en Racing y San Lorenzo y tiene canción propia: el gesto de Diego que jamás olvidó

A 40 años de la tarde inolvidable del Beto Alonso en la Bombonera: quién se llevó la pelota naranja y la promesa de la vuelta olímpica

Corinthians, al borde del abismo: despidió al técnico Dorival Júnior tras caer con el Inter y quedar a dos puntos del descenso

El entrenador del Ascenso que tuvo un pico de presión, quedó internado en el entretiempo y fue despedido tras la derrota

El histórico récord de una leyenda de River Plate que igualó Chacho Coudet tras la victoria contra Belgrano

TELESHOW
El explosivo choque de Yanina Zilli con Andrea del Boca en Gran Hermano por Maradona: “Cínica y perversa”

El explosivo choque de Yanina Zilli con Andrea del Boca en Gran Hermano por Maradona: “Cínica y perversa”

Así fue el escándalo en Gran Hermano: el escupitajo de Pincoya a Tamara Paganini que terminó en una sanción

La preocupación de Catherine Fulop por un video de la casa de Oriana Sabatini y Paulo Dybala que se viralizó

Florencia de la V contó cuál es el regalo que le pidieron sus hijos por sus cumpleaños de 15: “No quieren una fiesta”

Marcela Tauro presentó a su novio Leopoldo “Polo” Arancibia y contó cómo nació su amor: “Es muy caballero”

INFOBAE AMÉRICA

Trump brindará una conferencia de prensa en la Casa Blanca, acompañado por autoridades militares, centrada en la guerra en Irán

Trump brindará una conferencia de prensa en la Casa Blanca, acompañado por autoridades militares, centrada en la guerra en Irán

Seguridad: el nuevo eje político de América Latina

China es el principal beneficiario estratégico de la guerra de Irán

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con drones contra el sur de Ucrania: al menos tres muertos y varios heridos

EN VIVO | Irán informó que el jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria, Majid Khademi, murió en un ataque aéreo