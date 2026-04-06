Generación Silver

La vida después de los 50: ¿qué pasa con nuestra salud si se prioriza el placer tanto como nuestras obligaciones?

El paso hacia la madurez puede traer síntomas invisibles y efectos profundos en mente y cuerpo. Cambios vitales, pérdidas y la urgente necesidad de renovarse abren interrogantes para esta generación

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Un grupo de jubilados viviendo juntos. (Freepik)
Recuperar proyectos personales y fortalecer redes sociales reales tras los 50 años ayuda a prevenir síntomas de soledad y depresión en adultos. (Freepik)

En una etapa marcada por transiciones vitales como la jubilación, la separación o el “nido vacío”, las personas entre 50 y 60 años pueden experimentar efectos profundos en su salud emocional y física, especialmente ante episodios de soledad prolongada.

Este fenómeno —que en numerosos casos puede transformarse en depresión— activa mecanismos biológicos que aumentan la liberación de cortisol, inducen estrés y favorecen la aparición de síntomas como insomnio, fatiga persistente, dolor generalizado, trastornos del sueño y aumento de peso.

También pueden confundirse con síndromes como la fibromialgia y contribuir al desarrollo de enfermedades cardiovasculares, incremento de la incidencia de demencias y riesgo de infarto en personas mayores de 50 años, explicó Jorge Kilstein, director de la carrera de Medicina de la Universidad Abierta Interamericana de Rosario.

Imagen dividida. A la izquierda, una mujer mayor teje o resuelve un crucigrama. A la derecha, la misma mujer mira televisión con una expresión ausente.
La soledad en personas mayores de 50 años aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares y deterioro cognitivo, según expertos en salud emocional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista señaló que esta etapa de la vida incluye características particulares: la sensación de que las pérdidas y cambios representan situaciones irreversibles, lo que limita la reconstrucción de redes de contención que, en etapas más jóvenes, se perciben como alcanzables.

La soledad activa el eje hipófiso-suprarrenal, lo que produce una mayor secreción de cortisol y, en consecuencia, incrementa el estrés biológico. Esto no solo afecta la salud mental, sino también la salud física: “La soledad aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, incrementa la incidencia de demencia y de infartos”.

Según Kilstein, médico clínico del Sanatorio Americano de Rosario, la dificultad central en este grupo etario no es únicamente el alejamiento físico de los hijos, sino la necesidad de reconstruir un proyecto vital individual tras años de roles definidos por el cuidado de otros.

Efectos fisiológicos y emocionales de la soledad

Reconfigurar la vida después de los 50 años requiere estrategias activas de prevención. Kilstein dijo que es importante mantener proyectos personales, reconstruir redes sociales reales y privilegiar el contacto físico sobre la hiperconectividad virtual: “No es lo mismo tener amigos en una red social que compartir actividades significativas en el mundo real.”

médico clínico Jorge Kilstein
Soledad, cambios vitales y salud después de los 50: la mirada del médico clínico Jorge Kilstein.

Las actividades físicas grupales, los hobbies y la vida comunitaria cobran importancia como recursos protectores tanto frente a la depresión como para reducir el riesgo de deterioro cognitivo futuro.

En esta franja etaria, el impacto negativo de la soledad es mayor que en etapas previas, ya que las separaciones y los duelos suelen percibirse como puntos de difícil retorno. “No es lo mismo atravesar un duelo o una separación a los treinta años que después de los 60 años. A mayor edad, la percepción de irreversibilidad hace más dificultosa la reconstrucción de las redes de apoyo”, describió Kilstein.

El especialista explicó que la soledad no depende del número de vínculos superficiales ni de la interacción constante en redes, sino de la falta de conexiones emocionales profundas.

Hombre canoso de mediana edad con camiseta oscura, sentado a una mesa de cocina, se sujeta la cabeza con ambas manos, mirando hacia abajo, con papeles y gafas en la mesa.
El aumento de cortisol por soledad prolongada en adultos mayores genera estrés biológico, insomnio, fatiga y predisposición al sobrepeso y dolor generalizado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno puede estar rodeado de gente y sentirse solo. Hay una diferencia fundamental entre el aislamiento real y el sentimiento de soledad”, dijo el director de Medicina. Esta desconexión puede conducir a estados de embotamiento afectivo, caracterizados por la pérdida de motivación y el retraimiento social.

Estrategias de prevención y recomendación médica

En cuanto a la prevención, la recomendación prioritaria es integrar actividades placenteras y satisfactorias en la vida cotidiana, más allá de las obligaciones. Para Kilstein, resulta necesario incorporar rutinas que incluyan ejercicio aeróbico, socialización presencial, actividades que generen placer y el desarrollo de intereses personales, evitando que estas se conviertan en imposiciones o cargas sostenidas.

Un hombre y una mujer de edad avanzada estiran los muslos sentados en sillas, con una pierna extendida y tocándose los pies. Hay mancuernas en el suelo.
La interacción social presencial y las actividades comunitarias protegen contra la demencia, la depresión y el declive físico luego de los 50 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto de la soledad también se manifiesta en indicadores como la hipertensión arterial, el sobrepeso y alteraciones metabólicas. El médico clínico debe ser capaz de advertir estos signos e indagar sobre el contexto social y emocional más allá del laboratorio. “El valor del médico clínico reside en su capacidad para mirar más allá de lo objetivable y comprender el entorno vital del paciente”, describió Kilstein.

Esta mirada integral permite identificar factores de riesgo no visibles, como la soledad en personas viudas, que puede desencadenar deterioros bruscos.

Kilstein explicó que mantener una vida social activa es tan relevante para la salud como realizar controles médicos periódicos. Por ello, recomienda que los vínculos reales y las actividades comunitarias formen parte central en los planes de prevención para personas después de los 50 años.

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