Donald Trump confirmó que el segundo tripulante del caza F-15 derribado en Irán fue rescatado: “Lo tenemos”

El presidente Donald Trump en la Oficina Oval en la Casa Blanca en Washington, el 31 de marzo del 2026. (AP foto/Alex Brandon)

El presidente Donald Trump anunció que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos realizaron una de las operaciones de búsqueda y rescate “más audaces de la historia” de Estados Unidos para salvar al tripulante desaparecido tras el ataque iraní a un caza F-15E Strike Eagle, ubicado detrás de las líneas enemigas en las montañas de Irán.

“Me complace anunciarles que ahora está sano y salvo”, detalló el mandatario vía Truth Social. Trump detalló que el militar, considerado un “valiente guerrero”, permaneció bajo persecución de fuerzas del régimen iraní, pero estuvo monitoreado en todo momento por su Comandante en Jefe, el Secretario de Guerra, el Presidente del Estado Mayor Conjunto y sus compañeros combatientes.

Trump aseguró que, bajo su dirección, las fuerzas estadounidenses enviaron “decenas de aeronaves, armadas con las armas más letales del mundo, para recuperarlo”. El oficial rescatado sufrió heridas, aunque se encuentra fuera de peligro y en recuperación.

El inquilino de la Casa Blanca informó que esta acción se suma al rescate exitoso de otro piloto estadounidense el día anterior. Según Trump, es la primera vez que dos pilotos estadounidenses son rescatados, por separado, en territorio enemigo en la historia militar del país.

“¡Jamás abandonaremos a un soldado estadounidense! El hecho de que hayamos podido llevar a cabo ambas operaciones, sin que un solo estadounidense resultara muerto o herido, demuestra una vez más que hemos alcanzado un dominio y una superioridad aérea abrumadores sobre el espacio aéreo iraní“, enalteció Trump sobre su ejército.

Un caza F-15E Strike Eagle (Europa Press)

Y agregó: “Sin duda, contamos con las mejores, más profesionales y letales Fuerzas Armadas de la historia“. El mensaje concluyó con un llamado a la unidad nacional y un reconocimiento a las tropas estadounidenses.

La Casa Blanca publicó una imagen de la bandera de Estados Unidos en la red social X y la acompañó junto con un mensaje especial a los militares estadounidenses: “Dios bendiga a nuestras tropas y a los Estados Unidos de América”. En ese sentido, la portavoz de la residencia presidencial, Karoline Leavitt, sumó otro comentario: “Orgullosos de nuestras tropas. Orgullosos de nuestro presidente. Orgullosos de ser estadounidenses”.

La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó que un avión estadounidense que participaba en la búsqueda del miembro de la tripulación fue destruida. Según informaron medios iraníes el domingo, la agencia de noticias Tasnim citó al cuerpo militar del régimen iraní: “Un avión enemigo estadounidense que buscaba al piloto de un caza derribado fue destruido por combatientes del Islam en la región sur de Isfahán”.

El sábado, Trump aseguró que varios líderes militares del régimen iraní murieron durante un ataque masivo en Teherán y compartió un video del bombardeo pero no precisó la fecha ni detalles operativos. En su publicación, manifestó: “Muchos de los líderes militares de Irán, que los han dirigido de forma deficiente e imprudente, son eliminados, junto con muchos otros, con este ataque masivo en Teherán”.

El presidente Donald Trump emitió un mensaje sobre un ataque masivo en Teheran

El anuncio se produjo tras una jornada de intensas tensiones y enfrentamientos en la región. Horas antes, Trump había recordado públicamente que Irán tenía un plazo de 48 horas para llegar a un acuerdo con Washington. “¿Recuerdan cuando le di a Irán diez días para que llegara a un acuerdo o abriera el estrecho de Ormuz? El tiempo se acaba: 48 horas antes de que el infierno se apodere de ellos. ¡Gloria a Dios!”, escribió.

La advertencia de Trump profundizó la escalada retórica entre Washington y Teherán. En respuesta, el general Ali Abdollahi Aliabadi, portavoz del Cuartel General Central Khatam al-Anbiya de Irán, calificó la advertencia estadounidense como una “acción impotente, nerviosa, desequilibrada y estúpida” y advirtió: “Se les abrirán las puertas del infierno”, en alusión directa a la frase utilizada por el mandatario estadounidense.

El comandante Ali Abdollahi, responsable de coordinar las acciones entre el Ejército de Irán y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), amenazó este sábado que su país lanzará “ataques devastadores y continuados” contra Estados Unidos si se produce cualquier agresión sobre infraestructuras iraníes.