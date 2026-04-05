Los secretos de She-Hulk, la fisicoculturista más musculosa del mundo: “Estoy acostumbrada a ser famosa”

Nataliya Kuznetsova brilla en el fisicoculturismo y también en las redes sociales (Instagram: @nataliya.amazonka)

La historia de Nataliya Kuznetsova y el culturismo femenino desafía los límites de lo posible en el deporte de alto rendimiento. Esta atleta rusa, nacida en Chita en 1991, se ha hecho famosa a nivel global por una transformación física sin precedentes, sus récords internacionales y su transparente enfoque respecto al uso de esteroides, así como por una presencia destacada en redes sociales. Kuznetsova, apodada Amazonka o She-Hulk, es reconocida por su honestidad, su musculatura extraordinaria y su capacidad para romper estereotipos de género en la esfera deportiva.

Nataliya Kuznetsova es la mujer más musculosa del mundo y referente en el culturismo femenino internacional, tras pasar de ser una adolescente tímida y con baja autoestima a encabezar competencias mundiales. Su trayectoria, desde su origen en Siberia hasta alcanzar logros notables en torneos de fuerza, ha abierto debates sobre los límites biológicos y los efectos psicológicos del deporte extremo.

Infancia, orígenes y descubrimiento del culturismo

Kuznetsova nació en una familia dedicada al ámbito sanitario en Zabaykalsky Krai, en Siberia. Alejada del deporte profesional, describía su niñez como la de una “ratita tímida” que enfrentaba serios problemas de autoestima y tenía un físico menudo.

El impulso de su padre fue crucial para dirigirla hacia el gimnasio a los catorce años. Apenas unos meses después, su entrenador identificó un potencial poco común y la invitó a competir. Antes de cumplir los quince, ya había conseguido su primer campeonato regional de culturismo, lo que transformó su autopercepción y orientación vital.

En 2008, tras mudarse a Moscú, se matriculó en la Academia Estatal de Cultura Física y profundizó en conocimientos científicos del deporte.

She-Hulk mide 1,73 metros y tiene un peso variable entre 90 y 110 kilogramos (Instagram: @nataliya.amazonka)

Primeros pasos y transformación radical

Durante la adolescencia, Kuznetsova no solo entrenaba, sino que investigaba los aspectos fisiológicos del desarrollo muscular extremo. Su disciplina era integral: combinaba dieta específica, entrenamiento constante y la inclusión de potenciadores del rendimiento.

En Moscú, comenzó a participar en competencias nacionales e internacionales. Estos logros cimentaron una transformación física excepcional en el panorama femenino.

Hitos en el culturismo y récords mundiales

La carrera de Kuznetsova, referenciada por Fitness Volt, se destaca por campeonatos mundiales en levantamiento de brazos y peso muerto, y conquistas europeas. Fue campeona mundial y recordista en powerlifting y arm wrestling en 2014.

En ese periodo, levantó 170 kilogramos en prensa de banca y 240 kilogramos en peso muerto, marcas que la ubican entre las mujeres más fuertes del planeta. En 2019, debutó profesionalmente en el Romania Muscle Fest Pro y terminó en segundo lugar. Desde entonces, no compite oficialmente, pero mantiene relevancia global en el sector.

Hace seis o siete comidas para un total de 4.500 y hasta 6.000 calorías diarias

Un físico fuera de serie: números que desafían lo posible

Sus medidas rompen cualquier expectativa convencional. Kuznetsova tiene una estatura de 1,73 metros y un peso variable entre 90 y 110 kilogramos, casi en su totalidad masa magra durante las temporadas competitivas.

Destaca por su bajo porcentaje de grasa corporal, que oscila entre un 8% y 12% en fase de competición. Sus brazos alcanzan una circunferencia de 51 centímetros, el pecho llega a 130 centímetros y los muslos alcanzan 84 centímetros. Su índice de masa corporal (IMC) sería considerado obesidad bajo estándares tradicionales; sin embargo, estos valores reflejan casi exclusivamente tejido muscular.

Kuznetsova ha hablado abiertamente sobre cambios secundarios en su cuerpo, como la voz más grave, producto del desarrollo muscular y el uso de potenciadores. Estos efectos reflejan la singularidad biológica de su caso.

La dieta de una atleta extraordinaria

El régimen alimentario de Kuznetsova consiste en seis o siete comidas para un total de 4.500 y hasta 6.000 calorías diarias. El desayuno contiene café, seis huevos, fruta y avena. La ingesta diaria de proteína supera los 250 gramos, con énfasis en carnes magras, pescado, yogur griego y proteína en polvo.

Su dieta prioriza carbohidratos complejos como arroz integral y camote para sostener la energía y recuperación, además de grasas saludables de frutos secos y aceites vegetales. Este modelo nutricional es imprescindible para reponer glucógeno y permitir la reparación muscular en un entrenamiento tan exigente.

Aunque en ocasiones recurre a comidas rápidas por falta de tiempo, Kuznetsova mantiene la disciplina alimentaria alrededor del 85% del tiempo.

Suele compartir rutinas en las redes (Instagram: @nataliya.amazonka)

Rutina y filosofía de entrenamiento

Sus sesiones como combinaciones de levantamiento pesado y series descendentes, centradas en ejercicios multiarticulares. Suele entrenar entre cuatro y seis veces a la semana, incorporando superseries y días de recuperación.

Se destaca su fuerza en las piernas, con sentadillas de hasta 280 kilogramos. Su programa también considera la movilidad articular y los estiramientos para equilibrar rendimiento y salud a largo plazo.

La ausencia de lesiones de gravedad en su trayectoria, subrayada por Mens Health, evidencia un profundo conocimiento técnico y una planificación precisa.

Controversia y honestidad sobre el uso de esteroides

Kuznetsova es reconocida por su transparencia acerca del uso de esteroides anabólicos y bloqueadores de estrógenos. Sostiene que la musculatura extrema que ha desarrollado sería imposible solo con entrenamiento y alimentación.

Suele entrenar entre cuatro y seis veces a la semana, incorporando superseries y días de recuperación

Según Generation Iron, su testimonio contrasta con la actitud reservada habitual en el sector. El régimen farmacológico, que también implica control hormonal, acarrea riesgos serios, como advierte la Agencia Mundial Antidopaje: daños hepáticos, cardiovasculares y endocrinos.

Influencia digital y legado en el culturismo femenino

Con más de un millón de seguidores en Instagram, Kuznetsova se erigió como una influencer en fitness. Generation Iron resalta su función como referente en redes sociales, donde comparte rutinas y reflexiones, además de participar en campañas con marcas de nutrición.

“Estoy acostumbrada a la fama. La gente me reconoce por la calle, incluso bajo la ropa pueden identificar un cuerpo atlético”, supo declarar la deportista, que le imprimió una imagen diferente al fisicoculturismo.

"La gente me reconoce por la calle, incluso bajo la ropa pueden identificar un cuerpo atlético", supo declarar (Instagram: @nataliya.amazonka)