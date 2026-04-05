Las células dendríticas revitalizadas logran frenar tumores, según una investigación

La mejora del metabolismo mitocondrial en células dendríticas potencia la eficacia de las inmunoterapias oncológicas avanzadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una nueva línea de investigación abre una puerta clave en la lucha contra el cáncer: potenciar las defensas del propio organismo desde su “motor energético”. Un estudio en ratones, publicado en la revista Science y difundido por Nature, sugiere que la eficacia de ciertas inmunoterapias podría aumentar si se fortalece el funcionamiento de las células dendríticas a través del cuidado de sus mitocondrias.

El hallazgo apunta a un problema central dentro de los tumores: estas unidades del sistema inmunitario pierden vigor cuando sus mitocondrias se degradan, lo que limita su capacidad para activar las defensas encargadas de eliminar estructuras malignas. Comprender este mecanismo no solo explica por qué algunos tratamientos fallan, sino que también abre la puerta a estrategias más precisas y efectivas.

La investigación, liderada por Zhiyuan You, inmunólogo del hospital infantil de investigación St. Jude Children’s Research Hospital en Memphis, encontró que al inyectar células dendríticas con mitocondrias saludables en ratones con melanoma, la progresión tumoral se redujo considerablemente.

Este procedimiento, además, potenció la efectividad de un tipo de tratamiento denominado inhibidor de punto de control inmunitario, que permite a las células T citotóxicas atacar con mayor eficacia a las células cancerosas.

Los ratones que recibieron células dendríticas con mitocondrias funcionales junto con un inhibidor de punto de control inmunitario registraron una detención en el crecimiento tumoral.

El inmunólogo Thomas Gajewski, de la Universidad de Chicago, no participante en el estudio, señaló que “un ensayo clínico que utilice células dendríticas optimizadas sería muy factible”, dado que podrían cultivarse en laboratorio e introducirse en tumores humanos.

La falta de células dendríticas funcionales y sanas en tumores sólidos limita la activación de las células T citotóxicas y reduce el éxito inmunoterapéutico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las células dendríticas, el metabolismo y el vínculo con la eficacia inmunitaria

Las mitocondrias son los orgánulos responsables de la producción de energía utilizable para las células. Aunque su función es central en la biología celular, rara vez habían sido estudiadas en profundidad en el contexto de las células dendríticas, afirmó You.

Las pruebas previas en modelos de laboratorio sugerían que las mitocondrias no eran decisivas para la activación o maduración de las células dendríticas. Sin embargo, nuevos resultados en modelos preclínicos demuestran lo contrario: la salud mitocondrial es un factor crítico en la respuesta inmunológica frente al cáncer.

La investigación revela un obstáculo clave en tumores sólidos como el cáncer de mama o de colon: las células dendríticas no solo son escasas, sino que además presentan fallas metabólicas que comprometen toda la respuesta inmune; sin estas unidades operativas, las células T citotóxicas no logran activarse, lo que reduce de forma significativa la eficacia de las inmunoterapias actuales, diseñadas justamente para evitar que pierdan su capacidad de atacar el tumor.

El inmunólogo Derick Okwan-Duodu, de la Universidad de Stanford, opinó que “la firma metabólica de las células dendríticas es esencial” para determinar la respuesta inmune.

En tumores sólidos, la falta de células dendríticas funcionales impide la activación de las células T citotóxicas, lo que frena la acción del sistema inmunitario frente al cáncer y limita la eficacia de la inmunoterapia.

Los investigadores plantean que las mitocondrias deterioradas en células dendríticas pueden deberse a sustracción por células cancerosas o falta de nutrientes en el microambiente tumoral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mutaciones proteicas y posible traslación clínica

El estudio identificó una proteína clave para la salud mitocondrial de las células dendríticas. La eliminación genética de este componente provocó que estas células perdieran eficacia para activar las defensas y se produjera un incremento del crecimiento tumoral en los ratones.

Aunque los investigadores no esclarecieron por qué las mitocondrias de las células dendríticas se deterioran dentro de los tumores, plantean distintas hipótesis: podrían ser sustraídas por las propias células neoplásicas, alterarse por transferencias desde el microambiente tumoral o degradarse ante el agotamiento de nutrientes, según explicó el inmunólogo Hongbo Chi, también del hospital infantil de investigación.

El potencial terapéutico se resume en un experimento central del artículo: al reforzar la población de células dendríticas con mitocondrias de alto rendimiento y combinarlas con un inhibidor de punto de control inmunitario, los investigadores observaron que “los tumores no lograron crecer”, según los resultados compartidos.

El desarrollo de ensayos clínicos en humanos con células dendríticas mejoradas metabólicamente es considerado viable por los especialistas citados.