Semana tensa y lunes “a todo o nada”: los mercados operaban con tensión en la noche del domingo

Un operador trabaja en el parqué de la Bolsa de Nueva York (NYSE) tras la apertura de la sesión en Nueva York, EE. UU.. EFE/ Sarah Yenesel/Archivo

Hoy puede ser un día clave en el conflicto entre Estados Unidos e Irán. En el tablero están las dos posturas con condiciones para abrir el Estrecho de Ormuz.

Donald Trump amenaza con bombardear las centrales eléctricas y una escalada del conflicto que incluiría el desembarco de tropas. Desde Teherán respondieron que solo abrirán el Estrecho si se respetan los derechos iraníes y una parte de los peajes se orienten a compensar los daños que les causó la guerra.

Si EEUU no acepta la propuesta, la amenaza serán los hutíes, que amenazaron con cerrar el estrecho Bab el-Mandeb en el Mar Rojo que conecta, a través del Canal de Suez, a Asia con Europa. En otras palabras, Europa vería agravarse su crisis de abastecimiento de combustible. En el continente ya están limitando los vuelos por falta de aeroquerosene.

Desde que comenzó el conflicto, las noches del domingo y las madrugadas de los lunes están plenas de novedades y no es casualidad. Minutos antes de que comiencen las aperturas de los mercados, los futuros del petróleo tienen elevadas posturas.

Este escenario ya dejó de ser favorable para la región. De hecho, a pesar de que la semana pasada hubo emisiones de Obligaciones Negociables de empresas argentinas, es un mecanismo que se está agotando.

La guerra, vista desde la Argentina

Las consultoras locales, van adecuando sus informes un paso atrás de los acontecimientos, pero su enfoque ahora se orienta a la necesidad de conseguir divisas y a la reactivación del consumo.

En ese sentido, la consultora 1816 adelantó que el Gobierno negoció con un banco privado parte de la deuda de bonos para poner pesos en el mercado, hacer bajar las tasas de interés y alentar el financiamiento para que se reactive la economía.

El precio del petróleo y el daño a la infraestructura energética son la gran polea transmisión económica de la guerra EFE/EPA/RAED QUTENA/Archivo

El informe de 1816 señala que “el lunes 30 de marzo, un día antes de la liquidación de la subasta en la que el Tesoro informó un rollover (renovación) de 138,5% (financiamiento neto de $3,07 billones), los depósitos en pesos del Gobierno en el Banco Central (BCRA) bajaron $2,12 billones respecto a la jornada anterior y los encajes de los bancos en el BCRA subieron el lunes, suponemos que transitoriamente, $2,93 billones. Nuestra hipótesis basada en la información pública disponible es que:

La caída de depósitos del lunes se debe a que el Tesoro le compró a un banco el viernes 27 de marzo en una operación t+1 (48 horas) $1,94 billones de valor de mercado TZX27 (BONCER que vencen a fin de junio de 2027.

Ese banco que vendió los TZX27, luego participó de la subasta y compró el nuevo TZXS8 (vence en setiembre de 2028) estirando duration (plazo). Según los balances públicos de diciembre, uno de los bancos privados más grandes del país tenía una posición muy importante de TZX27, con lo cual, si bien no lo podemos confirmar, parece muy probable que se haya tratado de una operación de pasivos del Gobierno en la que uno de los principales inversores institucionales privados estiró la duration”.

El informe agrega que “la diferencia entre la caída de depósitos en pesos del Gobierno por $2,12 billones el lunes 30 de marzo y la operación de TZX27 por $1,94 billones es de $180 mil millones, que equivale a alrededor de USD 129 millones. Probablemente se haya explicado porque el Tesoro tuvo que comprar algo dólares para pagar vencimientos por alrededor de USD 200 millones para pagar a organismos internacionales y el Ministerio de Economía tenía al cierre del viernes 27 de marzo solo USD 106 millones depositados en el Central”.

1816 indica que “sacamos 3 grandes conclusiones de la operación:

A diferencia de lo que sucedió en la subasta de Bonares en dólares, en la que el mercado mostró desinterés por comprar títulos con vencimiento en el próximo mandato presidencial, pareciera ser que al menos algunos inversores no tienen inconveniente en cambiar títulos CER con vencimiento en 2027 por otros con vencimiento en 2028 a determinados valores (el TZX27 se recompró en CER+2,6% y el TZXS8 se colocó a CER+7,6% tasa nominal anual a 180 días; la forward es de CER+13,0%. Esto es indudablemente una buena noticia para el programa financiero en pesos de Milei.

El rollover genuino de la subasta no fue finalmente de 138,5%, es decir, no hubo un financiamiento neto de $3,07 billones. Si descontamos la operación que describimos, el rollover genuino fue de 114,2%, equivalente a $1,13 billones.

A partir de ahora los analistas deberemos ser más cautelosos para evaluar el impacto que tienen las licitaciones en la liquidez. Puesto de otra manera, habrá que esperar a la liquidación de cada subasta para poder saber efectivamente cuán relevante fue el financiamiento neto genuino.

La consultora EconViews que dirige Miguel Kiguel, hizo centro en que “en los últimos días el BCRA pisó el acelerador y cerró el primer trimestre con compras de divisas superiores a los USD 4.300 millones, a un ritmo de casi USD 1.500 millones mensuales. Con el inicio de la cosecha gruesa, el Banco Central ahora tiene la oportunidad de profundizar ese ritmo y completar un segundo trimestre aún más sólido, acercándose al objetivo de USD 10,000 millones para el año. Las reservas netas mejoraron, aunque siguen en terreno negativo por los pagos de deuda y la caída en el precio del oro”.

Foto de archivo, El Banco Central de Argentina en Buenos Aires. Mar 16, 2020. REUTERS/Matias Baglietto

EconViews se pregunta “¿Qué pasó en estos tres meses? El BCRA emitió aproximadamente $6,1 billones para comprar dólares y el Tesoro absorbió unos $6,9 billones a través de sus licitaciones de deuda quincenales. En la práctica, se compran dólares contra deuda en pesos. El crédito no termina de repuntar y no da demasiado espacio para la remonetización. La base monetaria crece al 25% interanual, por debajo de la tasa de inflación”.

El informe agrega que “pese a que el Tesoro absorbió más de $3 billones en la licitación de la semana pasada (casi la misma cantidad que los bancos mantenían como colchón de liquidez en el BCRA), la liquidez del sistema sigue holgada. Las compras de divisas y el relajamiento de encajes contribuyeron a sostener las tasas de corto plazo cerca del piso de 20% que fija el BCRA, mientras que las de plazos fijos comenzaron a perforar el 25%. El objetivo es recomponer el crédito, que volvió a crecer por debajo de la inflación en marzo, con los créditos al consumo como los más afectados”.

Antes y después del cambio de gobierno

Sobre la toma de dólares, la consultora señaló que “el Bonar 28 salió con una TIR de 8,9% frente al 5,1% del 27, diferencia que refleja el riesgo político implícito entre ambos bonos, uno antes y otro después de las elecciones. En la segunda vuelta de la licitación no se llegó a cubrir el cupo de USD 100 millones para el Bonar 28, lo que muestra que no está resultando sencillo extender vencimientos más allá del mandato de Milei. No descartamos que en algún momento se instrumente alguna operación de manejo de pasivos para mejorar el perfil de deuda, o una salida al mercado internacional si las condiciones externas acompañan, estrategias que serían muy positivas para el riesgo país”.

Para FMyA la consultora que dirige Fernando Marull “la última semana de marzo siguió tranquila en el plano financiero: dólar estable con el BCRA acumulando reservas (USD 1.700 millones en marzo), y en abril debiera seguir comprando. Por su lado, las tasas de interés estuvieron estables en 2.2% mensual pero lo negativo sigue siendo la inflación de la cuarta semana, que fue de +0.6% y cerró en 3% en marzo. Para abril proyectamos 2,4% por naftas (arrastre de +10%), pero será menor si la carne baja. Los niveles de actividad en marzo debieran venir algo mejores (agro, petróleo), luego de un irregular primer bimestre (enero bien, febrero mal). Pero el dato de la semana es que las paritarias vienen flojas (Comercio +2% abril + $120 mil no remunerativos), por lo que será clave una menor inflación para el rebote del salario en el segundo trimestre. Por este motivo el Gobierno está muy activo impulsando el crédito para empresas a tasas bajas”.

El informe advierte que “el mercado sigue parado en pesos. Más allá de que las ganancias de carry trade son altas, la expectativa de un dólar calmo hasta fin de la cosecha (julio) lo sostiene. Recomendamos ir tomando ganancias (parciales). En inversiones en pesos; la curva de LECAP descuenta 2,1% mensual para próximos meses, y el mercado sigue cómodo en Bonos CER por cualquier sorpresa inflacionaria (aunque ya descuenta 28% para 2026). Los bonos en dólares mejoraron un poco, aunque el Riesgo País sigue alto por encima de los 600 puntos; al margen de la compra de reservas y colocación de deuda localmente (ya casi USD 1.000 millones). En Acciones, marzo deja un muy buen mes (+12%) por las petroleras. Con el mercado global rebotando, también lo hará Argentina”. Sobre los riesgos, la consultora indica que “empeoró el internacional, pero seguimos viendo que la calle es el mayor riesgo. Si bien la pobreza descendió a 28,2% en el segundo semestre, en el comienzo del año ya habría rebotado (29,1%). Y ya está resultando en un menor apoyo al Gobierno. Y en este contexto se suman los casos como el de Manuel Adorni”.

Qué dicen los bancos del exterior

En el exterior, los grandes bancos tuvieron en cuenta a la región. Barclays, la corporación financiera con sede en Londres indicó que “marzo marcó un claro punto de inflexión para el crédito corporativo en Latinoamérica. Tras un buen comienzo de año, marzo ofreció una versión más directa. El aumento de los rendimientos globales, renovada volatilidad en las tasas y continua reducción de riesgos en créditos emergentes impulsó el índice a la baja, exponiendo la sensibilidad de la valoración y reforzando el desvío del mercado desde una compresión amplia hasta la disciplina de reducción y la selectividad a nivel de emisor. En términos de rentabilidad total, las empresas latinoamericanas disminuyeron aproximadamente un 2,5% del 27 de febrero al 30 de marzo”.

En tanto, Goldman Sachs, la corporación con sede en Nueva York, opinó que “en Brasil, Sudáfrica y Corea, las acciones parecen estar mejor posicionadas que en el sur de Asia. Brasil se destaca como beneficiario relativo, dado que es exportador de petróleo, y se ha mantenido mejor gracias a los avances del sector energético. Desde que comenzó la guerra, podría recuperarse a medida que se produzcan nuevos recortes de tasas”.

FILE PHOTO: A screen displays the the company logo for Goldman Sachs on the floor at the New York Stock Exchange (NYSE) in New York City, U.S., May 7, 2025. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

El informe indica que “de manera similar, una fuerte revalorización de las tasas y la venta masiva de oro provocaron grandes descensos en las acciones sudafricanas y empujaron las valoraciones a mínimos de 10 años, lo que sugiere un atractivo riesgo-recompensa en caso de desescalada”.

El mercado overnight operaba anoche con pesimismo. Las Bolsas de Nueva York estaban 0,60% abajo y marcaban tendencia negativa. El oro retrocedía 0,77% por la venta de algunos países para hacerse de dólares para afrontar la crisis del petróleo ante la posibilidad de que Estados Unidos no baje las tasas durante este año. El petróleo cotizaba arriba de 2%. El Brent, de referencia en la Argentina, superaba los USD 111 en el mercado de futuros.

Para esta semana se esperan nuevos aumentos de combustibles en Estados Unidos y Europa donde el gas aumentó entre 40 y 60% desde el inicio del conflicto. El riesgo país argentino puede subir por el escenario internacional y los conflictos políticos internos que alejan a los fondos del exterior de los bonos de la deuda local pese a que rinden más de 10 por ciento.