Wanda Nara compartió una foto íntima de su viaje asiático: en ropa interior y acostada en la cama de un hotel (Instagram)

Wanda Nara volvió de su viaje por Asia hace unos días y, fiel a su estilo, compartió en redes sociales una selección de postales que documentan distintos momentos de su viaje. Entre las imágenes, una de las que más llamó la atención fue tomada en el interior de una habitación de hotel.

En la imagen que fue celebradísima por sus seguidores, la empresaria aparece tendida boca abajo sobre una cama, vestida únicamente con una prenda interior de color claro, más precisamente una tanga tipo hilo dental. La escena está enmarcada por una ventana amplia desde la cual se observa el perfil nocturno de la ciudad, con rascacielos iluminados y la torre de comunicaciones destacando entre las construcciones.

La imagen, capturada bajo luz artificial tenue, muestra a la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) revisando su teléfono móvil mientras permanece recostada. El contraste entre la penumbra de la habitación y el paisaje urbano vibrante del exterior resalta el carácter privado de la escena. Otros detalles del entorno, como cortinas pesadas, un sillón y objetos personales, completan la composición.

La foto de Wanda Nara en tanga y a pura sensualidad con un fondo de rascacielos durante su viaje asiático

Durante su estadía, Wanda también compartió fotografías recorriendo sitios emblemáticos, como santuarios tradicionales y estaciones de tren, vestida con prendas deportivas y accesorios de lujo. Las publicaciones generaron repercusión entre sus seguidores, quienes reaccionaron a la combinación de paisajes urbanos, moda y momentos de intimidad que caracterizan su estilo en redes sociales.

El regreso de Wanda Nara a la Argentina hace dos días capturó la atención por el despliegue de 18 valijas y la presencia de Martín Migueles, pero lo que más sorprendió fue el silencio absoluto que mantuvo frente a la prensa. Ninguna pregunta logró romper su hermetismo, ni siquiera los intentos por obtener una sonrisa o detalles sobre su vida personal.

La escena se desarrolló en el aeropuerto, donde la empresaria eligió ignorar cada consulta de los cronistas que aguardaban su regreso. Preguntas sobre sus vacaciones en Asia y Europa, su estadía en Maldivas o el avance del divorcio con Mauro Icardi quedaron sin respuesta. Migueles, a su lado, optó por distraerse con su teléfono móvil y tampoco se pronunció sobre su situación judicial.

El conjunto color negro, cartera Hermès de color verde y anteojos de sol plateados fueron los elegidos por la conductora

Durante las últimas semanas, Wanda Nara permaneció en Europa y Asia esperando que Icardi le devolviera sus pertenencias, según explicó su abogada Ana Rosenfeld en el programa LAM (América). “Wanda todavía no vuelve porque todavía está esperando que le den la famosa mudanza que Mauro le dijo que sacó las cosas de ella que tenía en la casa de Estambul”, sostuvo Rosenfeld.

En medio de esa espera, Wanda mantuvo una agenda de viajes que combinó cuestiones judiciales y personales. El recorrido comenzó en Milán, adonde viajó para asistir a una audiencia sobre la división de bienes, y continuó con una estadía en las Islas Maldivas, destino habitual durante su convivencia con Icardi y sus hijos.

Tras esa pausa en Maldivas, la empresaria y Migueles partieron hacia Japón. Allí recorrieron ciudades, disfrutaron de paseos, cenas y actividades culturales, como muestra una imagen de Migueles en un restaurante de Kyoto, sonriente junto a platos de aguacate, carne y ensalada.

Durante sus días en Maldivas eligió una colección de bikini y anteojos de sol

La elección de destinos y la compañía de Migueles reflejan una búsqueda de privacidad y nuevos escenarios, en contraste con la constante exposición mediática. La decisión de volver al país sin brindar declaraciones acentúa ese intento de resguardar su vida privada, pese a la expectativa generada por su situación personal y familiar.

El arribo a la Argentina con 18 valijas sintetizó semanas de negociaciones, demoras y traslados. La escena en el aeropuerto, con Wanda y Migueles rodeados de equipaje y evitando a la prensa, es el reflejo de una etapa de transición marcada por el desgaste de los conflictos legales y la reorganización de una familia en proceso de separación.