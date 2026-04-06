Un nuevo título para el tenis argentino en el Challenger Tour: Facundo Díaz Acosta festejó en Sao Leopoldo

Facundo Díaz Acosta se consagró campeón en el Challlenger de Sao Leopoldo (Crédito: Prensa AAT)

Facundo Díaz Acosta continúa recuperando buenas sensaciones dentro de la cancha en el circuito Challenger. El porteño conquistó su segundo título de la temporada en el Challenger de Sao Leopoldo al imponerse en la final ante el boliviano Hugo Dellien por 5-7, 6-2 y 6-4.

El tenis argentino sigue alimentando su rica historia en el circuito profesional. Con la consagración de este domingo, Díaz Acosta (actual 222° del ranking ATP) aportó el título número 451 para el país en la especialidad.

El albiceleste volvió a destacarse con una gran semana en la segunda categoría del tour. Tras su reciente coronación en el AAT Challenger Tigre II, sumó un nuevo trofeo en suelo brasileño. Además, ascenderá hasta el puesto 183 del ranking mundial y quedará a un paso de ingresar a la clasificación de Roland Garros.

En su camino al título, el argentino superó en el debut a su compatriota Santiago De La Fuente (391°); luego al peruano Juan Pablo Varillas (271°) en octavos de final; en cuartos al limeño Conner Huertas del Pino (372°); en semifinales al local Paulo Andre Saraiva Dos Santos (230°) y, en la definición, a Dellien (160°).

Tras su paso por Sao Leopoldo, el jugador nacional continuará su gira en el Challenger de Campinas, donde debutará frente al local Eduardo Ribeiro (163°).

A lo largo de su carrera, el porteño fue construyendo un recorrido sólido en el circuito Challenger, con títulos en Coquimbo (2022); Savannah, Oeiras, Milán y Montevideo (2023); y Tigre II (2026). Además, fue protagonista en distintas definiciones, con finales en Tigre y Coquimbo (2022), Heilbronn (2023) y Antofagasta (2025).

A los 23 años, Facundo alcanzó uno de los anhelos más grandes para cualquier deportista: triunfar en su casa. Su consagración en el ATP 250 de Buenos Aires, en el Buenos Aires Lawn Tennis Club -la Catedral del tenis nacional, cuyo court central lleva el nombre de Guillermo Vilas-, marcó un punto alto en su carrera. Sin embargo, tras ese logro llegaron momentos complejos: primero una inflamación en la clavícula y luego una fascitis plantar lo alejaron de la competencia durante varios meses. “Esa me golpeó más en lo anímico y ahí empecé a trabajar más lo mental”, reconoció sobre ese período.

Facundo Díaz Acosta posa con el trofeo del Challenger de Sao Leopoldo (Crédito: ATP Challenger)

Ya en el tramo final de 2025, su regreso empezó a mostrar señales positivas con la final en el Challenger de Antofagasta. No obstante, el inicio de la nueva temporada volvió a presentar dificultades: quedó rápidamente eliminado en Noumea y en la qualy del Abierto de Australia, cayó en primera ronda en Concepción, alcanzó los octavos de final en Rosario y se despidió en la ronda de 32 del Argentina Open, además de otra caída en octavos en Tigre I.

Cuando las dudas parecían instalarse, el argentino reaccionó. Primero volvió a festejar en Tigre II, luego sumó una actuación sólida con los cuartos de final en Brasilia y los octavos en San Pablo. Este domingo, finalmente, dio otro paso firme al conquistar el título en Sao Leopoldo, reafirmando que si su físico lo acompaña volverá a recuperar terreno perdido.