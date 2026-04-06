Deportes

Un nuevo título para el tenis argentino en el Challenger Tour: Facundo Díaz Acosta festejó en Sao Leopoldo

Venció al boliviano Hugo Dellien por 5-7, 6-2 y 6-4 en la final. Es el trofeo 451 para el país en el segundo escalón del tenis internacional y el octavo en el año

Guardar
Facundo Díaz Acosta Challenger Tigre 2026
Facundo Díaz Acosta se consagró campeón en el Challlenger de Sao Leopoldo (Crédito: Prensa AAT)

Facundo Díaz Acosta continúa recuperando buenas sensaciones dentro de la cancha en el circuito Challenger. El porteño conquistó su segundo título de la temporada en el Challenger de Sao Leopoldo al imponerse en la final ante el boliviano Hugo Dellien por 5-7, 6-2 y 6-4.

El tenis argentino sigue alimentando su rica historia en el circuito profesional. Con la consagración de este domingo, Díaz Acosta (actual 222° del ranking ATP) aportó el título número 451 para el país en la especialidad.

El albiceleste volvió a destacarse con una gran semana en la segunda categoría del tour. Tras su reciente coronación en el AAT Challenger Tigre II, sumó un nuevo trofeo en suelo brasileño. Además, ascenderá hasta el puesto 183 del ranking mundial y quedará a un paso de ingresar a la clasificación de Roland Garros.

En su camino al título, el argentino superó en el debut a su compatriota Santiago De La Fuente (391°); luego al peruano Juan Pablo Varillas (271°) en octavos de final; en cuartos al limeño Conner Huertas del Pino (372°); en semifinales al local Paulo Andre Saraiva Dos Santos (230°) y, en la definición, a Dellien (160°).

Tras su paso por Sao Leopoldo, el jugador nacional continuará su gira en el Challenger de Campinas, donde debutará frente al local Eduardo Ribeiro (163°).

A lo largo de su carrera, el porteño fue construyendo un recorrido sólido en el circuito Challenger, con títulos en Coquimbo (2022); Savannah, Oeiras, Milán y Montevideo (2023); y Tigre II (2026). Además, fue protagonista en distintas definiciones, con finales en Tigre y Coquimbo (2022), Heilbronn (2023) y Antofagasta (2025).

A los 23 años, Facundo alcanzó uno de los anhelos más grandes para cualquier deportista: triunfar en su casa. Su consagración en el ATP 250 de Buenos Aires, en el Buenos Aires Lawn Tennis Club -la Catedral del tenis nacional, cuyo court central lleva el nombre de Guillermo Vilas-, marcó un punto alto en su carrera. Sin embargo, tras ese logro llegaron momentos complejos: primero una inflamación en la clavícula y luego una fascitis plantar lo alejaron de la competencia durante varios meses. “Esa me golpeó más en lo anímico y ahí empecé a trabajar más lo mental”, reconoció sobre ese período.

Facundo Díaz Acosta Challenger Sao Leopoldo
Facundo Díaz Acosta posa con el trofeo del Challenger de Sao Leopoldo (Crédito: ATP Challenger)

Ya en el tramo final de 2025, su regreso empezó a mostrar señales positivas con la final en el Challenger de Antofagasta. No obstante, el inicio de la nueva temporada volvió a presentar dificultades: quedó rápidamente eliminado en Noumea y en la qualy del Abierto de Australia, cayó en primera ronda en Concepción, alcanzó los octavos de final en Rosario y se despidió en la ronda de 32 del Argentina Open, además de otra caída en octavos en Tigre I.

Cuando las dudas parecían instalarse, el argentino reaccionó. Primero volvió a festejar en Tigre II, luego sumó una actuación sólida con los cuartos de final en Brasilia y los octavos en San Pablo. Este domingo, finalmente, dio otro paso firme al conquistar el título en Sao Leopoldo, reafirmando que si su físico lo acompaña volverá a recuperar terreno perdido.

Temas Relacionados

Facundo Díaz Acostatenis argentinodeportes-argentina

Últimas Noticias

Fue el primer socio de Maradona en Argentina, jugó en Racing y San Lorenzo y tiene canción propia: el gesto de Diego que jamás olvidó

Sergio Luna brilló en las selecciones juveniles junto a Diego, al punto que hubo partidos en los que lució la casaca N° 10 y Pelusa utilizó la 9. Menotti lo declaró intransferible y en Bolivia se convirtió en ídolo: “Allá hice el clic, si lo hubiera hecho antes, me hubiera ido mejor”

Fue el primer socio de Maradona en Argentina, jugó en Racing y San Lorenzo y tiene canción propia: el gesto de Diego que jamás olvidó

A 40 años de la tarde inolvidable del Beto Alonso en la Bombonera: quién se llevó la pelota naranja y la promesa de la vuelta olímpica

El 6 de abril de 1986, River Plate se impuso por 2 a 0 sobre Boca con goles del 10 “millonario”. Los recuerdos de una jornada histórica

A 40 años de la tarde inolvidable del Beto Alonso en la Bombonera: quién se llevó la pelota naranja y la promesa de la vuelta olímpica

Corinthians, al borde del abismo: despidió al técnico Dorival Júnior tras caer con el Inter y quedar a dos puntos del descenso

El Timao perdió como local por el gol de Alexandro Bernabei y la directiva comunicó la salida del entrenador, a días del debut en la Libertadores

Corinthians, al borde del abismo: despidió al técnico Dorival Júnior tras caer con el Inter y quedar a dos puntos del descenso

El entrenador del Ascenso que tuvo un pico de presión, quedó internado en el entretiempo y fue despedido tras la derrota

Arnaldo Sialle fue hospitalizado de urgencia durante el partido ante Real Pilar y, tras recibir el alta médica, se fue de Flandria por la mala campaña en la Primera B

El entrenador del Ascenso que tuvo un pico de presión, quedó internado en el entretiempo y fue despedido tras la derrota

El histórico récord de una leyenda de River Plate que igualó Chacho Coudet tras la victoria contra Belgrano

El entrenador del Millonario alcanzó su cuarto triunfo al hilo en su primer ciclo en el elenco de Núñez

El histórico récord de una leyenda de River Plate que igualó Chacho Coudet tras la victoria contra Belgrano
DEPORTES
Fue el primer socio de Maradona en Argentina, jugó en Racing y San Lorenzo y tiene canción propia: el gesto de Diego que jamás olvidó

Fue el primer socio de Maradona en Argentina, jugó en Racing y San Lorenzo y tiene canción propia: el gesto de Diego que jamás olvidó

A 40 años de la tarde inolvidable del Beto Alonso en la Bombonera: quién se llevó la pelota naranja y la promesa de la vuelta olímpica

Corinthians, al borde del abismo: despidió al técnico Dorival Júnior tras caer con el Inter y quedar a dos puntos del descenso

El entrenador del Ascenso que tuvo un pico de presión, quedó internado en el entretiempo y fue despedido tras la derrota

El histórico récord de una leyenda de River Plate que igualó Chacho Coudet tras la victoria contra Belgrano

TELESHOW
El explosivo choque de Yanina Zilli con Andrea del Boca en Gran Hermano por Maradona: “Cínica y perversa”

El explosivo choque de Yanina Zilli con Andrea del Boca en Gran Hermano por Maradona: “Cínica y perversa”

Así fue el escándalo en Gran Hermano: el escupitajo de Pincoya a Tamara Paganini que terminó en una sanción

La preocupación de Catherine Fulop por un video de la casa de Oriana Sabatini y Paulo Dybala que se viralizó

Florencia de la V contó cuál es el regalo que le pidieron sus hijos por sus cumpleaños de 15: “No quieren una fiesta”

Marcela Tauro presentó a su novio Leopoldo “Polo” Arancibia y contó cómo nació su amor: “Es muy caballero”

INFOBAE AMÉRICA

Trump brindará una conferencia de prensa en la Casa Blanca, acompañado por autoridades militares, centrada en la guerra en Irán

Trump brindará una conferencia de prensa en la Casa Blanca, acompañado por autoridades militares, centrada en la guerra en Irán

Seguridad: el nuevo eje político de América Latina

China es el principal beneficiario estratégico de la guerra de Irán

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con drones contra el sur de Ucrania: al menos tres muertos y varios heridos

EN VIVO | Irán informó que el jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria, Majid Khademi, murió en un ataque aéreo