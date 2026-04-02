Ciencia

Un estudio reveló por qué los hombres mayores suelen agregar más sal en las comidas que las mujeres

El hábito de añadir más sodio a platos ya preparados es diferente según el género, según una reciente investigación de la Universidad de Río de Janeiro

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El consumo frecuente de alimentos con alto contenido de sodio puede reducir la sensibilidad a los sabores salados (Imagen Ilustrativa Infobae)

La costumbre de añadir sal en las comidas, según organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), es uno de los hábitos más difíciles de modificar. El consumo excesivo de sal puede provocar diversas enfermedades, como hipertensión, enfermedades cardiovasculares y renales

La OMS recomienda no superar los 5 gramos diarios de sal para adultos, una meta que resulta difícil de cumplir en la mayoría de los países debido a prácticas culturales arraigadas y a la presencia de sodio oculto en alimentos industrializados.

Añadir sal en la mesa representa entre el 6% y el 20% del consumo total de sodio de una persona, aunque existe variabilidad según género y nivel educativo, entre otros factores.

Un reciente estudio publicado en la revista científica Frontiers in Public Health analizó qué adultos mayores son más propensos a añadir sal extra en la mesa.

Una persona, vestida con una camisa gris, sostiene un salero y espolvorea sal sobre un plato de salmón, espárragos y tomates cherry en una mesa de madera.
La sal se ha utilizado como condimento y conservante de alimentos durante miles de años, pero su consumo excesivo puede provocar diversas enfermedades cardiovasculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo de investigación, liderado por la Universidad del Estado de Río de Janeiro, recopiló datos de más de 8.300 adultos brasileños de 60 años o más a través de encuestas realizadas en 2016 y 2017.

Los participantes informaron sobre sus elecciones alimentarias en las últimas 24 horas y si solían agregar sal a la comida ya servida. El análisis incluyó variables como sexo, edad, nivel educativo, convivencia, ingresos, área de residencia y consumo de alimentos ultraprocesados, frutas y verduras.

Los resultados muestran que el 12,7% de los hombres y el 9,4% de las mujeres añadían sal a sus comidas. Se observaron factores sociodemográficos distintos según el género.

La doctora Flávia Brito, profesora asociada de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, explicó que entre los hombres, pocas variables se relacionaron con el hábito de añadir sal, lo que sugiere que este comportamiento está menos vinculado a patrones dietéticos y más a circunstancias convivenciales.

En contraste, la doctora Débora Santos, catedrática titular de la misma institución, indicó que en las mujeres este comportamiento se asocia con un espectro más amplio de factores sociales y dietéticos.

Diferencia entre hombres y mujeres al sumar sal a las comidas

Sal fina y rodajas de papa preparadas en la encimera, listas para cocinar, ilustran los elementos básicos de la cocina saludable. Estos productos, esenciales para la dieta, enfatizan el valor de la simplicidad en la preparación de alimentos nutritivos y accesibles. Palabras clave: cocina saludable, dieta, elementos básicos, preparación de alimentos, productos esenciales, simplicidad, alimentos nutritivos, accesibilidad, sal y papa, valor nutricional. (Imagen ilustrativa Infobae)
El estudio utilizó datos de encuestas de 2016 y 2017 de más de 8300 adultos brasileños de 60 años o más (Imagen ilustrativa Infobae)

En el caso de los hombres, vivir solos incrementa en un 62% la probabilidad de añadir sal en comparación con quienes conviven con otras personas. Además, quienes siguen dietas especiales para la hipertensión presentan menos de la mitad de probabilidades de recurrir al salero.

Entre las mujeres, no seguir una dieta para controlar la presión arterial eleva en un 68% la probabilidad de añadir sal. Vivir en áreas urbanas o consumir frecuentemente ultraprocesados prácticamente duplica la tendencia.

Por el contrario, el consumo regular de frutas reduce este hábito en un 81%, y el de verduras en un 40%, lo que sugiere mayor atención a la calidad de la dieta y un menor consumo de sodio.

El equipo investigador advirtió que el estudio se basa en auto-informes, lo que puede introducir sesgos, y que no establece relaciones causales. Además, los hábitos podrían haber cambiado desde la recolección de los datos.

Según los autores, añadir sal extra responde tanto al gusto como a la costumbre. El consumo habitual de alimentos ricos en sodio puede disminuir la sensibilidad al sabor salado, llevando a preferir sabores más intensos.

Recomendaciones para reducir el consumo de sal

Sin embargo, el uso del salero en la mesa suele ser un acto mecánico más que una necesidad de realzar el sabor. Para reducir el consumo general de sal, recomiendan limitar el sodio en productos industrializados y ultraprocesados y adaptar las campañas de salud pública a las diferencias de género y estilo de vida.

La doctora Santos concluyó que el uso de hierbas y condimentos naturales, o técnicas como aprovechar la acidez de los cítricos, puede ayudar a reducir el consumo discrecional de sal sin afectar el sabor. Entre las recomendaciones, se destaca evitar colocar el salero de manera rutinaria en la mesa para disminuir el consumo habitual de sal.

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