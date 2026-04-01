Ciencia

Qué pasa en el cerebro cuando imaginamos, según un estudio

Nuevas investigaciones muestran que crear imágenes mentales activa regiones neuronales avanzadas que integran y dan sentido a la información, con implicancias en la creatividad y otros procesos cognitivos

Guardar
Investigadores descubren que la imaginación activa áreas avanzadas del cerebro
El estudio de la Northwestern University revela que la imaginación activa áreas avanzadas del cerebro dedicadas a la interpretación y construcción de conceptos (Créditos: Northwestern University)

Un estudio reciente de la Northwestern University aporta nueva evidencia sobre cómo se construyen las imágenes mentales en el cerebro humano. Los resultados ofrecen una mirada distinta sobre el origen de la imaginación y su relación con el pensamiento creativo.

Durante décadas, la ciencia sostuvo que evocar algo —como una imagen, un sonido o una palabra— implicaba reactivar las mismas áreas cerebrales que se usan al percibirlo en la realidad.

Sin embargo, la investigación publicada en la revista Neuron propone un cambio de enfoque: la imaginación no se limita a reproducir lo percibido, sino que involucra regiones más avanzadas, encargadas de interpretar y dar significado a la experiencia.

El giro en la comprensión científica sobre la imaginación

Tradicionalmente, la llamada teoría de la “reinstauración sensorial” explicaba que imaginar consistía en reproducir internamente lo que antes se había percibido. Por ejemplo, pensar en una manzana implicaría activar los mismos circuitos que se encienden al verla.

Vista lateral de una persona dormida. De su cabeza emergen imágenes oníricas: islas flotantes, un mar, un perro corriendo y una pareja silueteada.
La investigación publicada en Neuron desafía la teoría tradicional de la reinstauración sensorial en la formación de imágenes mentales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nuevo estudio cuestiona esa idea. Los resultados muestran que, al imaginar, el cerebro no se limita a “copiar” una percepción, sino que la transforma en algo más complejo. En términos simples, no se trata solo de revivir una imagen, sino de construir una escena con sentido. Es la diferencia entre ver una foto aislada y recrear una situación completa.

El neurólogo Rodrigo Braga explicó que, cuando una persona imagina un cumpleaños infantil, no solo piensa en sonidos o imágenes sueltas. En cambio, recrea el contexto: el lugar, las personas, las emociones y la dinámica del momento.

Esto ocurre porque la imaginación se desarrolla en lo que los científicos describen como un “espacio de alto nivel”, donde la información ya fue procesada y convertida en conceptos.

Cómo se analizó la actividad cerebral durante la imaginación

Para analizar este proceso, el equipo trabajó con ocho participantes, quienes realizaron ejercicios de imaginación durante sesiones de resonancia magnética funcional. Esta técnica permite observar qué áreas del cerebro se activan en tiempo real. Mientras los voluntarios evocaban escenas visuales, sonidos o palabras, los investigadores registraban su actividad cerebral.

Perfil de una cabeza adulta con un cerebro translúcido que revela rutas neuronales iluminadas y de colores vibrantes sobre un fondo azul.
Los científicos demostraron que imaginar implica transformar percepciones en escenarios complejos y no sólo reproducir imágenes sensoriales básicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En total, se recopilaron más de 60 horas de datos individuales. Luego, los científicos compararon qué ocurría en el cerebro al imaginar y qué sucedía al percibir estímulos reales. El resultado fue claro: la coincidencia entre ambos procesos no se daba principalmente en las áreas sensoriales básicas, sino en regiones de asociación más complejas. Estas áreas son las encargadas de integrar información, organizarla y darle significado.

El papel de las áreas de asociación cerebral

Las áreas de asociación son regiones del cerebro que combinan información de distintos sentidos y la convierten en ideas, conceptos o recuerdos. Una forma simple de entenderlo es pensar en una cocina. Los sentidos aportan los ingredientes —imágenes, sonidos, sensaciones—, pero estas áreas funcionan como el chef que los combina para crear un plato completo.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las áreas de asociación cerebral, que integran información y crean ideas completas, se destacan como clave en el desarrollo de la imaginación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el estudio, es en estos sistemas donde realmente se construyen las imágenes mentales. Además, estas regiones están más desarrolladas en humanos que en otros primates, lo que podría explicar habilidades como el lenguaje, la planificación o el pensamiento abstracto.

El trabajo también mostró que no toda imaginación es igual. Dependiendo de lo que una persona imagine, se activan diferentes redes cerebrales.

Cuando los participantes pensaban en escenas visuales —como un paisaje o un castillo— se activaba la llamada red por defecto, un sistema vinculado a la memoria y la construcción de escenarios internos.

Esta red interviene cuando una persona recuerda el pasado, planea el futuro o reflexiona sobre sí misma. En cambio, cuando imaginaban sonidos o diálogos, se activaban áreas relacionadas con el lenguaje.

Cerebro humano translúcido en perfil, con su anatomía interna y conexiones neuronales resaltadas por líneas de luz azul. Una onda cerebral azul en el fondo negro.
La red por defecto del cerebro interviene principalmente en la imaginación de escenarios visuales y en la construcción de recuerdos y proyecciones futuras (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la misma línea, el investigador Nathan Anderson explicó que la red por defecto actúa como un centro clave en la generación de imágenes mentales, aunque su funcionamiento se combina con otros sistemas según el contenido.

Además, los científicos observaron que cuanto mayor era la actividad en estas áreas de asociación, más vívidas resultaban las imágenes internas descritas por los participantes.

Qué implica este descubrimiento

Este hallazgo cambia la forma de entender la imaginación. En lugar de depender solo de los sentidos, se presenta como un proceso activo de construcción mental. Esto tiene implicancias en distintos campos.

En educación, puede contribuir al desarrollo de estrategias que potencien la comprensión y la creatividad. En salud, abre nuevas líneas de investigación sobre trastornos en los que la imaginación o la percepción se ven alteradas.

También permite comprender mejor cómo el cerebro anticipa situaciones, toma decisiones y genera ideas nuevas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El estudio vincula la actividad de áreas avanzadas del cerebro humano con habilidades como el lenguaje, la planificación y el pensamiento abstracto (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar del cambio de enfoque, los investigadores aclaran que las áreas sensoriales siguen siendo importantes. No quedan fuera del proceso, sino que forman parte de una interacción más amplia. Los sentidos aportan la información inicial, pero la interpretación ocurre en niveles más complejos. En otras palabras, la imaginación no reemplaza a la percepción: la transforma.

El estudio de la Northwestern University propone una visión más completa del funcionamiento del cerebro.

La imaginación deja de ser una simple reproducción de lo que se percibe y pasa a entenderse como una capacidad de construcción, donde intervienen sistemas avanzados que organizan, interpretan y combinan información.

Temas Relacionados

Cerebro HumanoProcesos CognitivosImaginaciónNewsroom BUEActualidad en Neurociencia

Últimas Noticias

Un marcador digital cerebral durante el sueño se asocia con mayor riesgo de demencia

Un estudio internacional observacional en más de 7.000 adultos halló que una edad del cerebro superior a la cronológica, calculada mediante inteligencia artificial a partir de electroencefalografía durante el sueño, se asocia con un mayor riesgo futuro de deterioro cognitivo

Un marcador digital cerebral durante el sueño se asocia con mayor riesgo de demencia

El uso de inteligencia artificial revela rutas cerebrales secuenciales durante el procesamiento de información

El método desarrollado en Stanford University establece cuándo y dónde se producen respuestas neuronales, proporcionando una herramienta clave para anticipar alteraciones en el cerebro y personalizar terapias, según la dinámica de cada paciente

El uso de inteligencia artificial revela rutas cerebrales secuenciales durante el procesamiento de información

La actividad manual se consolida como herramienta para reducir ansiedad y depresión, según expertos

Diversos estudios confirman los beneficios de prácticas creativas como pintar, bordar o coser para la salud mental

La actividad manual se consolida como herramienta para reducir ansiedad y depresión, según expertos

Cómo un ultrasonido en la amígdala cambia nuestra reacción emocional

Científicos comprobaron que influir de manera puntual en este centro cerebral altera la forma en que interpretamos señales ambiguas, ofreciendo esperanza para abordar la ansiedad o la depresión

Cómo un ultrasonido en la amígdala cambia nuestra reacción emocional

Las células dendríticas revitalizadas logran frenar tumores, según una investigación

Un estudio en ratones mostró que mejorar el metabolismo de estas unidades del sistema inmunitario permite potenciar los tratamientos oncológicos más avanzados

Las células dendríticas revitalizadas logran frenar tumores, según una investigación
DEPORTES
El entrenador del Ascenso que tuvo un pico de presión, quedó internado en el entretiempo y fue despedido tras la derrota

El entrenador del Ascenso que tuvo un pico de presión, quedó internado en el entretiempo y fue despedido tras la derrota

El histórico récord de una leyenda de River Plate que igualó Chacho Coudet tras la victoria contra Belgrano

Un nuevo título para el tenis argentino en el Challenger Tour: Facundo Díaz Acosta festejó en Sao Leopoldo

Quién es Lautaro Pereyra, el primer juvenil al que Coudet hizo debutar en River Plate: “Va a resaltar”

8 frases de Coudet tras la goleada de River a Belgrano: los juveniles, por qué quiso “matar” a Rivero y su respaldo a Colidio

TELESHOW
Así fue el escándalo en Gran Hermano: el escupitajo de Pincoya a Tamara Paganini que terminó en una sanción

Así fue el escándalo en Gran Hermano: el escupitajo de Pincoya a Tamara Paganini que terminó en una sanción

La preocupación de Catherine Fulop por un video de la casa de Oriana Sabatini y Paulo Dybala que se viralizó

Florencia de la V contó cuál es el regalo que le pidieron sus hijos por sus cumpleaños de 15: “No quieren una fiesta”

Marcela Tauro presentó a su novio Leopoldo “Polo” Arancibia y contó cómo nació su amor: “Es muy caballero”

Wanda Nara compartió una foto íntima de su viaje asiático: en ropa interior y acostada en la cama de un hotel

INFOBAE AMÉRICA

La República Democrática del Congo recibirá a migrantes de terceros países deportados por Estados Unidos

La República Democrática del Congo recibirá a migrantes de terceros países deportados por Estados Unidos

El precio del petróleo volvió a abrir al alza en plena escalada del conflicto en Medio Oriente

Ucrania y Siria restablecen sus relaciones tras la caída del dictador Al Assad, antiguo aliado de Rusia

Ucrania negó estar detrás de los explosivos hallados junto a un gasoducto en Serbia y apuntó a una posible maniobra rusa

Israel localizó una escuela del Líbano que era utilizada por los terroristas de Hezbollah para el almacenamiento de armas