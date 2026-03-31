Un robot revoluciona la extracción de sangre y logra un 95% de eficacia en hospitales europeos

La tecnología detrás de este dispositivo permite identificar venas difíciles, aliviar el trabajo del personal sanitario y transformar el acceso a pruebas clínicas (@chuckAIRobot)

El primer robot autónomo para extracción de sangre certificado en Europa, Aletta, ya está en uso en hospitales de ese continente y se encuentra en fase de ensayos clínicos en Estados Unidos.

Aletta automatiza el proceso de extracción sanguínea, desde la identificación de la vena hasta la aplicación de la venda, mediante tecnologías avanzadas de imagen y robótica desarrolladas por Vitestro, una empresa tecnológica con sede en Países Bajos dedicada al desarrollo de soluciones robóticas para el sector sanitario.

El dispositivo busca aumentar la precisión, minimizar molestias y responder al déficit de personal sanitario, mediante su integración en hospitales europeos líderes y pruebas en centros como Northwestern Medicine en Estados Unidos.

Aletta realiza de forma autónoma todos los pasos necesarios para extraer sangre: identificación y punción venosa, recambio de tubos y protección final, mejorando la calidad del procedimiento. A diferencia de métodos tradicionales, el paciente no observa la aguja ni los cambios de tubos, y el control permanece bajo la supervisión de un profesional capacitado que puede operar hasta tres unidades simultáneamente.

Por este motivo, el sistema está dirigido a entornos con gran volumen de pacientes y recursos humanos limitados, según detalló Clinical Lab Products Magazine, una revista digital especializada en productos, tecnología y gestión de laboratorios clínicos

Aletta automatiza todo el proceso de venopunción, desde la identificación de la vena hasta la colocación de la venda, usando tecnología avanzada (Captura/YouTube)

Funcionamiento y experiencia del paciente con Aletta

El dispositivo utiliza imágenes infrarrojas, ultrasonido Doppler y robótica de precisión, indicó el portal digital MedicalXpress. El paciente se identifica en la interfaz del robot e introduce un cartucho con los tubos correctamente rotulados.

Una luz guía permite la colocación precisa del brazo. El sistema localiza la vena adecuada, aplica el torniquete, desinfecta la zona y selecciona el sitio de punción. La inserción se produce con precisión submilimétrica tras confirmar la vena mediante inteligencia artificial y sensores específicos.

Durante el proceso, la aguja permanece fuera de la vista del paciente y el cambio de tubos se realiza sin intervención manual, disminuyendo la ansiedad habitual en la extracción sanguínea, según Robots & AI Latest News. Una vez terminada la extracción, el robot retira la aguja y coloca la venda.

El enfoque automatizado y la combinación de algoritmos ayudan a identificar venas incluso en pacientes con anatomías complejas. En todo momento, la presencia de un supervisor garantiza la seguridad y resolución de posibles imprevistos, según precisa el sitio web oficial de Vitestro.

Los ensayos clínicos con Aletta reportan una aceptación del 98% entre los pacientes y solo el 1,3% de eventos adversos leves (Captura/YouTube)

Resultados clínicos y aceptación de Aletta

Aletta ha alcanzado una tasa de éxito del 95% en el primer intento de venopunción, de acuerdo con datos presentados por Vitestro en el Congreso Internacional IFCC WorldLab Conference 2024 y confirmados por MedicalXpress. El índice de aceptación es igualmente elevado, con “el 98% de los pacientes dispuestos a someterse a la extracción por Aletta”, y solo un 1,3% de eventos adversos leves según las pruebas clínicas reportadas.

En cuanto a la percepción del dolor, el 85% de los usuarios consideró la experiencia igual o menos dolorosa que la extracción convencional. Además, el sistema reduce prácticamente a cero el índice de hemólisis —ruptura de glóbulos rojos— durante el procedimiento, frente al 3% y 4% observado en métodos manuales, según MedicalXpress.

Gregory Retzinger, director médico de Servicios de Patología Clínica de Northwestern Memorial Hospital, enfatizó que la obtención de muestras de calidad es central para lograr interpretaciones clínicas precisas.

La favorable valoración de los usuarios y la baja incidencia de complicaciones sugieren una adaptación positiva al entorno clínico, remarcó Bob Gerberich, director comercial de Vitestro en América del Norte.

Aletta ya funciona en hospitales pioneros de Ámsterdam, Utrecht y Dordrecht, y participa en ensayos para aprobación de la FDA en EE.UU (Captura/YouTube)

Aplicaciones en hospitales y proyección internacional

Aletta ya participa en ensayos clínicos en Estados Unidos, incluidos centros como Northwestern Medicine, con el objetivo de obtener la aprobación de la FDA, según MedicalXpress.com. Vitestro.com destaca también colaboraciones con instituciones como Baylor Scott & White Research Institute y Mayo Clinic.

La incorporación del robot responde tanto a la escasez de personal especializado como a la necesidad de estandarizar procesos en laboratorios de alto volumen. “El objetivo principal es mejorar la calidad de las muestras y la experiencia del paciente”, destacó Toon Overbeeke, director ejecutivo de Vitestro, en declaraciones recogidas por Nurse.org, el sitio web dirigido a profesionales de enfermería y estudiantes del área de la salud.

El sistema permite liberar al personal sanitario para labores más complejas y facilitar un mayor número de citas, reduciendo los tiempos de espera.

El sector enfrenta un déficit crónico de flebotomistas, con una proyección de crecimiento del 8% en la demanda de estos profesionales entre 2023 y 2033 en Estados Unidos, según MedicalX. Hospitales de Ámsterdam, Utrecht y Dordrecht han sido pioneros en la integración de Aletta en Europa, mientras que los ensayos en América del Norte buscan validar su impacto en escalabilidad y eficiencia operativa.

Al visibilizar su tecnología en entornos reales, Vitestro promueve una adopción informada y fortalece la confianza tanto de profesionales como de pacientes, con la meta de establecer un nuevo estándar en la toma de muestras diagnósticas.