Ciencia

Por qué sentirse solo genera más riesgo de enfermedades que el aislamiento real, según un estudio

Un análisis a largo plazo revela que quienes se sienten desconectados presentan mayor riesgo de patologías graves, independientemente de la cantidad de vínculos que tengan

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Vista lateral de una mujer sentada en el suelo de una habitación oscura, mirando hacia la luz que entra por una ventana rectangular.
La ciencia revela que la percepción de soledad incide más en la salud que el aislamiento social objetivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sentirse solo no depende necesariamente de la cantidad de relaciones sociales. Investigaciones de la Cornell University muestran que la percepción subjetiva de los vínculos puede tener un impacto mayor en la salud que el aislamiento social en sí.

Los estudios indican que esta diferencia —denominada “asimetría social”— se asocia con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y mortalidad, incluso en personas que mantienen redes sociales activas. El estudio fue publicado en la revista JAMA Network Open.

Cuando la percepción pesa más que la realidad

Durante mucho tiempo, se asumió que el aislamiento social —tener pocas relaciones— era el principal factor de riesgo. Sin embargo, los nuevos hallazgos plantean un cambio de enfoque.

Los investigadores identificaron un fenómeno llamado “asimetría social”, que describe la diferencia entre la cantidad real de vínculos y cómo una persona los percibe. Es decir, alguien puede tener una red activa y aun así sentirse solo.

Corazón humano estilizado en tonos rojos y grises, rodeado de líneas de electrocardiograma sobre fondo abstracto.
El fenómeno de la 'asimetría social' muestra que sentirse solo puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo, liderado por el psicólogo Anthony Ong, analizó a 7.845 adultos mayores de 50 años en Inglaterra durante más de 13 años. Los resultados mostraron que quienes experimentaban esta desconexión subjetiva presentaban mayores probabilidades de desarrollar enfermedades y una mayor mortalidad.

Dos perfiles que marcan la diferencia

El estudio permitió identificar dos grupos con características opuestas. Por un lado, los llamados “vulnerables sociales”: personas que mantienen relaciones, pero sienten soledad. Este grupo mostró mayor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y pulmonares, además de una mayor probabilidad de muerte por cualquier causa.

Por otro lado, los “resilientes sociales”: individuos que, a pesar de tener pocos contactos, no experimentan esa sensación de aislamiento emocional. En estos casos, el riesgo para la salud no se incrementa de forma significativa.

Vista lateral de una persona sentada en un banco de madera y metal, mirando un lago sereno con el sol bajo y hojas secas en el suelo.
La soledad se retroalimenta mediante percepciones negativas de las interacciones sociales y patrones de aislamiento progresivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos resultados cuestionan la idea de que aumentar la cantidad de relaciones sociales sea suficiente para reducir los efectos negativos de la soledad.

Por ejemplo, dos personas pueden tener un nivel similar de interacción social, pero experimentar sus vínculos de manera distinta.

Una puede sentirse acompañada y contenida, mientras que la otra percibe esas mismas relaciones como insuficientes o poco significativas. Esa diferencia en la interpretación es la que define el impacto en la salud. Así, la soledad no depende únicamente del entorno, sino de cómo cada individuo procesa y evalúa sus relaciones.

La soledad como un proceso que se retroalimenta

Un segundo estudio, publicado en Communications Psychology, analizó durante 20 días a 157 adultos que registraron sus experiencias sociales varias veces al día.

Los resultados mostraron que la soledad funciona como un proceso dinámico que tiende a reforzarse. Cuando una persona se siente sola, es más probable que perciba las interacciones sociales como negativas o amenazantes.

Mujer Argentina de unos 45 años, vestida con camisa gris y pantalón, apoyada contra una pared clara con la cabeza inclinada y expresión de cansancio.
El estrés sostenido asociado a la soledad afecta la respuesta inmunológica y hormonal, impactando en la salud física y mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto puede llevar a reducir el contacto, compartir menos información personal o evitar nuevas interacciones, lo que a su vez incrementa la sensación de soledad.

De este modo, se genera un ciclo en el que la percepción influye en la conducta y la conducta refuerza la percepción.

Qué ocurre en la salud física y mental

Este proceso no solo impacta en el plano emocional. La percepción de soledad se asocia con un aumento del estrés y con alteraciones en distintos sistemas del organismo.

Los estudios identificaron vínculos con enfermedades cardiovasculares y pulmonares, así como con un mayor riesgo de mortalidad. Esto se debe, en parte, a los efectos del estrés sostenido sobre funciones como la respuesta inmunológica y la regulación hormonal.

A nivel poblacional, estas diferencias en la experiencia subjetiva de las relaciones pueden tener consecuencias significativas en la salud pública.

Uno de los principales aportes de la investigación es que ampliar la red social no siempre resuelve el problema.

Cinco jóvenes adultos conversan en la terraza de un café. Una mujer ríe, dos hombres discuten, y otro observa. Hay mate, termo y tazas de café sobre la mesa.
Aumentar la cantidad de relaciones sociales no garantiza reducir los efectos negativos de la soledad sin calidad percibida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos personas con entornos similares pueden presentar resultados muy distintos en términos de salud, dependiendo de cómo interpretan sus vínculos.

Esto implica que las estrategias para abordar la soledad deben considerar no solo la cantidad de interacciones, sino también la calidad percibida y los factores emocionales y cognitivos involucrados.

Nuevas estrategias para abordar la soledad

Los investigadores destacan que la “asimetría social” puede medirse, lo que permite identificar a personas en riesgo antes de que se desarrollen problemas de salud. Esto abre la posibilidad de diseñar intervenciones más precisas, que combinen el fortalecimiento de las redes sociales con abordajes orientados a modificar percepciones y patrones de comportamiento.

El objetivo es mejorar no solo la cantidad de vínculos, sino también la forma en que son experimentados. Estos hallazgos plantean una nueva perspectiva sobre la conexión humana. La soledad no se define únicamente por la ausencia de relaciones, sino por la forma en que estas son vividas.

Comprender esta diferencia permite avanzar hacia enfoques más integrales, que contemplen tanto el entorno social como la experiencia subjetiva.

Este cambio de enfoque podría ser clave para desarrollar estrategias más efectivas y mejorar la salud y el bienestar de la población.

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