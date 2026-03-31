Ciencia

Identifican compuestos que podrían frenar la degeneración macular y evitar la ceguera

Un equipo del Institute of Molecular and Clinical Ophthalmology Basel logró hallar nuevas moléculas capaces de proteger células clave de la retina ante el paso del tiempo. Cómo este avance podría prevenir la pérdida de visión

Guardar
Imagen científica estilizada de un corte transversal de la retina humana, mostrando capas de células nerviosas y conos fotorreceptores emitiendo luz verde y azul.
Investigadores suizos identifican compuestos capaces de frenar la progresión de la degeneración macular, una de las principales causas de pérdida de visión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un equipo del Institute of Molecular and Clinical Ophthalmology Basel logró identificar compuestos con potencial para frenar la degeneración macular, una de las principales causas de pérdida de visión en el mundo. El hallazgo se basa en el análisis de más de 20.000 organoides humanos de retina y la evaluación de 2.707 compuestos, una escala inédita en este campo.

Los resultados, publicados en la revista Neuron, muestran que es posible proteger a los conos fotorreceptores —células clave para la visión central—, lo que representa un avance relevante en enfermedades que, hasta ahora, no cuentan con tratamientos capaces de detener su progresión.

Qué es la degeneración macular y por qué es un problema

La degeneración macular es una enfermedad que afecta la parte central de la retina, conocida como mácula. Allí se concentran los conos fotorreceptores, células especializadas que permiten ver detalles finos, reconocer rostros y leer.

Cuando se deterioran, la visión central se pierde de manera progresiva, aunque la visión periférica puede mantenerse. Este proceso está detrás de patologías como la degeneración macular asociada a la edad y la retinitis pigmentosa, que afectan a más de 200 millones de personas en todo el mundo, según informó el instituto.

Una mujer con bata de laboratorio y gafas mira una pantalla de ordenador mostrando gráficos y células de retina. Un hombre trabaja al fondo. Ventanas grandes.
El descubrimiento del Institute of Molecular and Clinical Ophthalmology Basel se basa en el análisis de más de 20.000 organoides humanos de retina y 2.707 compuestos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El principal desafío es que, hasta ahora, no existen terapias clínicas aprobadas que logren detener la degeneración de estas células.

Uno de los obstáculos históricos en esta área fue la dificultad para estudiar la retina humana en condiciones controladas. Muchos avances se basaron en modelos animales, que no siempre reproducen con precisión lo que ocurre en el ojo humano.

Esto explica por qué algunos tratamientos prometedores en laboratorio no logran los mismos resultados en pacientes.

El uso de organoides: una retina en miniatura

Para superar esta limitación, el equipo del Institute of Molecular and Clinical Ophthalmology Basel utilizó organoides de retina humana.

Los organoides son estructuras tridimensionales cultivadas a partir de células madre que imitan la organización y el funcionamiento de un órgano. En este caso, recrean una retina en miniatura con sus distintas capas celulares.

Una forma simple de entenderlo es pensar en un “modelo reducido” del ojo humano, que permite observar cómo reaccionan las células en condiciones similares a las reales, pero dentro de un laboratorio.

Dos científicos con guardapolvos blancos en un laboratorio. Un hombre observa un microscopio mientras una mujer manipula placas con organoides de retina. Equipos digitales y tubos de ensayo están en la mesa.
El uso de organoides de retina humana permitió a los científicos observar en tiempo real el comportamiento de los conos fotorreceptores ante diferentes compuestos y condiciones dañinas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores modificaron estos organoides para que los conos fotorreceptores emitieran señales fluorescentes. Esto permitió seguir su comportamiento en tiempo real.

Luego, los expusieron a condiciones que simulan enfermedades, como la falta de glucosa y el estrés oxidativo, dos factores que dañan las células.

En ese contexto, evaluaron 2.707 compuestos distintos para observar cuáles protegían a los conos y cuáles resultaban perjudiciales.

Este enfoque permitió obtener una “radiografía” precisa de cómo responden estas células a diferentes sustancias.

Qué moléculas podrían proteger la visión

El análisis reveló que algunos compuestos tenían efectos negativos sobre los conos, mientras que otros mostraban un claro potencial protector.

Entre los más prometedores se encuentran los inhibidores de caseína quinasa 1 (CK1). Estas moléculas actúan sobre una proteína involucrada en procesos celulares clave.

Para entenderlo de forma simple, funcionan como reguladores que pueden modificar la actividad interna de las células. Al bloquear ciertos mecanismos, logran reducir el daño y favorecer la supervivencia de los fotorreceptores.

Imagen partida con un ojo humano detallado a la izquierda y una retina ampliada con conos y bastones a la derecha.
Entre los compuestos analizados, los inhibidores de caseína quinasa 1 (CK1) destacan por su potencial para proteger las células de la retina frente al daño y el estrés oxidativo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados fueron consistentes incluso en modelos animales, lo que refuerza su potencial como base para futuros tratamientos en humanos. Además, se observó que este efecto protector no se limita a los conos, sino que también puede beneficiar a los bastones, otro tipo de células esenciales para la visión en condiciones de baja luz.

El hallazgo marca un cambio importante en la investigación oftalmológica. Por primera vez, se cuenta con un sistema que permite evaluar de forma masiva y precisa cómo responden células humanas de la retina a distintos compuestos.

Esto no solo acelera la búsqueda de tratamientos, sino que también permite detectar posibles efectos tóxicos antes de avanzar a ensayos clínicos.

Según el equipo liderado por Botond Roska, este enfoque ofrece una base sólida para desarrollar medicamentos capaces de frenar la degeneración de los fotorreceptores.

Otro de los aportes del estudio es la creación de una base de datos pública con información detallada sobre los 2.707 compuestos analizados.

Este recurso permite a investigadores de todo el mundo acceder a los resultados y avanzar más rápido en el desarrollo de nuevas terapias.

Cambios sutiles en la retina: una nueva vía para anticipar riesgos visuales en diabetes tipo 2
Los hallazgos incluyen la creación de una base de datos pública sobre los efectos de 2.707 compuestos en células retinianas, acelerando el desarrollo de nuevas terapias a escala global (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, facilita la identificación temprana de riesgos y la selección de candidatos más prometedores para futuras investigaciones.

Qué falta para llegar a un tratamiento

Aunque los resultados son alentadores, los propios investigadores señalan que aún es necesario avanzar en estudios clínicos en humanos.

El desafío ahora es confirmar que estos compuestos son seguros y efectivos en pacientes, y que pueden integrarse en tratamientos reales

La degeneración macular sigue siendo una de las principales causas de pérdida de visión en el mundo. En ese contexto, contar con herramientas que permitan proteger las células responsables de la visión central representa un paso significativo.

Primer plano detallado de un ojo humano con iris de tonos azules y amarillos, pupila negra, esclerótica rojiza y pestañas oscuras.
Aunque los resultados son prometedores, aún se requieren estudios clínicos para confirmar la seguridad y eficacia de estos compuestos en el tratamiento de la degeneración macular en humanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque aún no existe una cura, este estudio establece una base concreta para desarrollar terapias que, en el futuro, podrían cambiar el curso de estas enfermedades.

Comprender cómo preservar la supervivencia de los conos fotorreceptores acerca a la medicina a un objetivo largamente buscado: evitar la pérdida progresiva de la visión.

Temas Relacionados

Degeneración MacularOrganoides HumanosTerapias GenéticasNewsroom BUE

Últimas Noticias

Científicos logran monitorear cómo el cerebro elimina toxinas durante el sueño: los beneficios para la salud

Un equipo de la Universidad de Oulu, en Finlandia, desarrolló una tecnología que permite rastrear en minutos el movimiento de líquidos cerebrales durante el descanso nocturno

Científicos logran monitorear cómo el cerebro elimina toxinas durante el sueño: los beneficios para la salud

Cómo influye la luz ambiental en la formación de recuerdos traumáticos en el cerebro

Investigadores de la Northwestern University analizaron el impacto de la iluminación en la consolidación de experiencias negativas en modelos animales, con posibles implicancias en el abordaje de la respuesta emocional

Cómo influye la luz ambiental en la formación de recuerdos traumáticos en el cerebro

1 de cada 19 salvadoreños puede desarrollar cáncer de piel por exposición solar, advierte especialista

Datos de la Organización Mundial de la Salud muestran que este tipo de cáncer cutáneo, considerado muy agresivo, incrementa su incidencia globalmente cada año y su riesgo aumenta con la exposición solar intensa y quemaduras recurrentes

1 de cada 19 salvadoreños puede desarrollar cáncer de piel por exposición solar, advierte especialista

Cómo se construyó Atenea, el satélite argentino que viaja en la misión Artemis II de la NASA

El ingeniero Alejandro Martínez, decano de la Facultad de Ingeniería de la UBA, explicó a Infobae la importancia del histórico vuelo y del desarrollo tecnológico impulsado por universidades nacionales

Cómo se construyó Atenea, el satélite argentino que viaja en la misión Artemis II de la NASA

Qué es la pulpitis aguda, el problema de salud que afecta a Floppy Tesouro

Esta afección puede generar dolor extremo en la zona de la boca. Cuáles son los factores de riesgo y tratamientos

Qué es la pulpitis aguda, el problema de salud que afecta a Floppy Tesouro
DEPORTES
Con Messi de titular, Argentina jugará ante Zambia el último amistoso en el país antes del Mundial 2026: hora, TV y formaciones

Con Messi de titular, Argentina jugará ante Zambia el último amistoso en el país antes del Mundial 2026: hora, TV y formaciones

Bolivia jugará el Repechaje ante Irak en busca de volver a un Mundial luego de 32 años: hora, TV y todo lo que hay que saber

Con los cuatro clasificados del Repechaje europeo, así están los grupos del Mundial 2026: los dos cupos que restan

Histórico: Italia cayó por penales ante Bosnia y quedó afuera del Mundial por tercera vez consecutiva

Así quedó el calendario del Mundial 2026: días, horarios y estadios de todos los partidos

TELESHOW
Ana Rosenfeld cuestionó el pedido de la defensa de Mauro Icardi de recusar al juez: “Cuando la multa era para Wanda lo aplaudían”

Ana Rosenfeld cuestionó el pedido de la defensa de Mauro Icardi de recusar al juez: “Cuando la multa era para Wanda lo aplaudían”

El video inédito que muestra la infancia futbolera de Luck Ra: velocidad, talento y alegría

Adriana Aguirre se accidentó en la vía pública mientras corría: "Un dolor que no te puedo explicar"

La defensa de Mauro Icardi pidió recusar al juez de la causa luego de la multa millonaria que le impuso

Facundo Arana cumplió 54 años: el mensaje que le dedicó su ex, María Susini

INFOBAE AMÉRICA

El presidente colombiano Gustavo Petro no se enfrenta a cargos en Estados Unidos en este momento, dicen funcionarios

El presidente colombiano Gustavo Petro no se enfrenta a cargos en Estados Unidos en este momento, dicen funcionarios

El precio del petróleo Brent se disparó un 63% en marzo y alcanzó los USD 118 por la escalada militar en Medio Oriente

Sector privado advierte riesgos económicos por nuevo etiquetado frontal en Panamá

Wall Street terminó con fuertes ganancias por la esperanza de una desescalada en Medio Oriente

Netanyahu advirtió que Israel continuará “aplastando al régimen terrorista de Irán”