El cerebro tras un ACV: un estudio afirma que algunas regiones rejuvenecen para compensar el daño

Tras un ACV, la zona dañada (rojo) puede mostrar un envejecimiento acelerado, mientras que áreas del hemisferio opuesto (azul) presentan rasgos más “jóvenes” en un intento de compensación. Este patrón se asocia a mayores dificultades motoras y menor recuperación (Créditos: Stevens INI/ Keck School of Medicine of USC)

Tras un accidente cerebrovascular (ACV), el cerebro no solo sufre daño: también intenta adaptarse. Un estudio internacional liderado por la Keck School of Medicine of USC muestra que, después de una lesión grave, ciertas regiones intactas pueden reorganizarse y adoptar características estructurales más “jóvenes” para compensar funciones perdidas.

Los resultados, difundidos en la revista The Lancet Digital Health, aportan nuevas claves sobre la plasticidad cerebral y abren interrogantes sobre el potencial de la rehabilitación neurológica.

Este proceso de adaptación implica que áreas no afectadas asumen tareas de las zonas lesionadas. En ese contexto, algunas regiones del cerebro muestran patrones asociados a una menor edad biológica, lo que sugiere un intento de optimizar su funcionamiento. La velocidad y eficacia de esta respuesta no son iguales en todas las personas: dependen de factores genéticos, del estado de salud y del entorno.

Imágenes de resonancia magnética muestran que hemisferios opuestos al ACV presentan características estructurales cerebrales más 'jóvenes' tras la lesión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para analizar este fenómeno, el consorcio internacional ENIGMA Stroke Recovery estudió imágenes de resonancia magnética de más de 500 personas en 34 centros de ocho países. Los datos revelaron un patrón llamativo: mientras el hemisferio afectado por el accidente cerebrovascular exhibe signos de envejecimiento acelerado, el hemisferio opuesto presenta rasgos estructurales más “jóvenes”.

Según explicó Hosung Kim, investigador en neurología de la Keck School of Medicine of USC, este contraste refleja un mecanismo de compensación. En particular, redes como la frontoparietal —clave para funciones cognitivas y motoras— parecen asumir un papel central en la reorganización.

Tras al menos seis meses de rehabilitación, los pacientes con mayores dificultades motoras mostraban una “edad cerebral” inferior a la esperada en regiones no dañadas. Sin embargo, este cambio no implica una recuperación completa, sino un esfuerzo adaptativo que los métodos tradicionales de neuroimagen no siempre logran captar en toda su complejidad.

La investigación destaca que factores genéticos, el estado de salud y el entorno influyen en la capacidad de adaptación del cerebro después de un ACV (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, Arthur W. Toga, director del Stevens Neuroimaging and Informatics Institute, destacó que el uso de grandes bases de datos permitió detectar transformaciones sutiles que pasarían inadvertidas en estudios más pequeños.

Un cerebro que envejece a ritmos distintos

En paralelo, otra línea de investigación difundida por la University of Southern California y publicada en la revista GeroScience aporta una perspectiva complementaria: el envejecimiento cerebral no ocurre de manera uniforme. Cada región evoluciona a su propio ritmo, influida por la interacción entre genética y ambiente.

El equipo liderado por Nicholas Kim analizó resonancias magnéticas de más de 41.000 personas del Biobanco del Reino Unido. A partir de ese volumen de datos, identificaron 148 regiones cerebrales y vincularon más de 600.000 variantes genéticas con patrones de envejecimiento local.

Especialistas del consorcio ENIGMA identifican que la red frontoparietal asume un papel clave en la reorganización cerebral tras accidentes cerebrovasculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados permitieron establecer más de 1.200 asociaciones significativas entre genética y envejecimiento regional. Algunas variantes, como las del gen KCNK2, se relacionaron con un deterioro más acelerado en áreas vulnerables al Alzheimer. Otras, como NUAK1, se vincularon con un aspecto estructural más conservado en distintas zonas de la corteza.

Este enfoque introduce un cambio conceptual importante: no existe una única “edad cerebral”, sino múltiples edades dentro de un mismo cerebro. En otras palabras, algunas regiones pueden envejecer más rápido que otras, lo que ayuda a explicar por qué ciertas enfermedades afectan áreas específicas.

Inteligencia artificial para entender el cerebro

Ambos estudios coinciden en un punto clave: el papel central de la inteligencia artificial. El análisis de grandes volúmenes de imágenes permitió identificar patrones que serían imperceptibles a simple vista.

La inteligencia artificial permitió el análisis de más de 41.000 resonancias y la identificación de patrones estructurales asociados a envejecimiento y enfermedades como el Alzheimer (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el trabajo publicado en GeroScience, los investigadores desarrollaron una red neuronal tridimensional capaz de reconocer patrones estructurales asociados a distintas edades. Esta herramienta permitió detectar cambios muy sutiles en diferentes regiones.

Por su parte, el consorcio ENIGMA utilizó modelos avanzados para estimar la “edad cerebral” y relacionarla con la recuperación funcional de los pacientes. Esta capacidad abre la posibilidad de diseñar tratamientos más personalizados, adaptados a la forma en que cada cerebro se reorganiza tras una lesión.

Hacia una medicina más personalizada

Aunque estos avances ofrecen una visión más detallada del funcionamiento cerebral, los especialistas advierten que todavía se trata de herramientas de investigación. Su aplicación clínica requerirá validación adicional, así como el desarrollo de nuevas tecnologías.

Los avances en neuroimagen y la aplicación de inteligencia artificial abren camino hacia tratamientos personalizados para pacientes con lesiones y enfermedades cerebrales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aun así, los hallazgos permiten pensar en un futuro en el que la rehabilitación tras un accidente cerebrovascular no siga un modelo único, sino que se ajuste a las características de cada paciente.

Comprender cómo el cerebro se reorganiza —y por qué algunas regiones son más vulnerables que otras— podría transformar la manera en que se abordan tanto las lesiones neurológicas como las enfermedades neurodegenerativas.