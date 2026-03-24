Ciencia

Consumir ultraprocesados en la gestación puede afectar el tamaño embrionario y la fertilidad masculina

Un estudio publicado en la revista Human Reproduction demostró que el consumo de estos alimentos durante el embarazo no sólo influye en el crecimiento embrionario durante la gestación, sino que también está vinculado con una menor capacidad reproductiva en los varones en el futuro

Guardar
El estudio incluyó a 831
El estudio incluyó a 831 mujeres embarazadas y 651 hombres, cuyos hábitos alimentarios fueron evaluados antes y durante la gestación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un nuevo estudio identificó vínculos entre el consumo materno de alimentos ultraprocesados durante el embarazo y un menor crecimiento embrionario, así como una menor fertilidad entre los futuros padres.

La investigación, publicada en la revista Human Reproduction y liderada por el Centro Médico de la Universidad Erasmus de Róterdam, analizó a más de 800 mujeres y 650 hombres para determinar cómo la dieta en el periodo previo y durante la gestación incide en la fertilidad y el desarrollo temprano del embrión.

El trabajo, que fue destacado por Eric Topol en su cuenta de X, reveló que la ingesta elevada de estos productos se asoció, en mujeres, con un menor tamaño embrionario y un volumen inferior del saco vitelino, mientras que en los hombres se relacionó con una reducción de la fertilidad. La investigación es pionera en evaluar de manera conjunta el efecto de la dieta de ambos miembros de la pareja sobre estos resultados reproductivos.

Qué halló el estudio sobre alimentos ultraprocesados y fertilidad

El consumo elevado de alimentos
El consumo elevado de alimentos ultraprocesados se asoció con menor crecimiento embrionario y volumen del saco vitelino en embarazos analizados en Países Bajos (Freepik)

La investigación incluyó el análisis de cuestionarios de frecuencia alimentaria y mediciones ecográficas para determinar el crecimiento embrionario y el volumen del saco vitelino entre las semanas 7 y 11 de gestación.

Según los resultados, una mayor ingesta materna de ultraprocesados (UPF) —equivalente al 22% de la dieta— se asoció con una longitud cráneo-caudal más baja en el embrión y un saco vitelino de menor tamaño en la séptima semana de embarazo. En el caso de los hombres, el consumo medio de ultraprocesados alcanzó el 25% de la dieta, y se vinculó con una menor probabilidad de concebir en el primer mes y un mayor riesgo de subfertilidad, definidos por un tiempo hasta el embarazo igual o superior a doce meses o el uso de técnicas de reproducción asistida.

Las mediciones se realizaron mediante ecografía transvaginal y los datos se ajustaron por factores sociodemográficos y de estilo de vida de ambos integrantes de la pareja.

Cómo afecta el consumo de ultraprocesados a hombres y mujeres

Una dieta rica en ultraprocesados
Una dieta rica en ultraprocesados aumentó el riesgo de subfertilidad en los hombres, según los resultados publicados en la revista Human Reproduction (Freepik)

En las mujeres, los resultados no mostraron una relación directa entre el consumo de ultraprocesados y la subfertilidad o el tiempo para lograr el embarazo, pero sí con parámetros clave del desarrollo embrionario temprano, como la longitud cráneo-caudal y el volumen del saco vitelino. En los hombres, un mayor consumo de estos alimentos se asoció con un descenso en la fecundabilidad y un aumento en la incidencia de subfertilidad, aunque sin impacto medible sobre el desarrollo temprano del embrión.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Nuestra investigación muestra que debemos pensar de forma más amplia sobre la fertilidad y el embarazo temprano. Debemos alejarnos de la idea de que solo la salud y el estilo de vida de las futuras madres son importantes para los resultados del embarazo y de los hijos, y reconocer que la salud y el estilo de vida tanto de la futura madre como del futuro padre desempeñan un papel importante”, subrayó Romy Gaillard, directora del estudio.

Características de los alimentos ultraprocesados y prevalencia en la dieta

Los alimentos ultraprocesados contienen altos
Los alimentos ultraprocesados contienen altos niveles de azúcares añadidos, grasas saturadas y aditivos, y bajos niveles de fibra y nutrientes esenciales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los alimentos ultraprocesados se definen por su alto contenido en azúcares añadidos, sal, grasas saturadas y trans, aditivos, y bajo aporte de fibra y otros nutrientes esenciales. En países como el Reino Unido o Estados Unidos, estos productos representan hasta el 60% de la ingesta diaria de alimentos, mientras que en los Países Bajos la proporción es del 22% en mujeres y el 25% en hombres, según los datos aportados por los autores. En el sur de Europa, la media es más baja, situándose entre el 15% y el 20%.

Este tipo de alimentos suelen estar diseñados para la conveniencia y la producción en masa, priorizando la durabilidad y el bajo costo por encima del valor nutricional.

Implicancias clínicas y limitaciones del estudio

El estudio utilizó cuestionarios alimentarios
El estudio utilizó cuestionarios alimentarios y ecografías para medir el desarrollo embrionario entre las semanas 7 y 11 de embarazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores advierten que, aunque las diferencias observadas en el crecimiento embrionario y el volumen del saco vitelino son pequeñas, pueden tener repercusiones a nivel poblacional. Un desarrollo embrionario más lento en el primer trimestre se vinculó previamente con un mayor riesgo de parto prematuro, bajo peso al nacer y complicaciones cardiovasculares en la infancia. El desarrollo alterado del saco vitelino también se asocia con un mayor riesgo de aborto espontáneo y parto prematuro.

Sin embargo, al ser un estudio observacional realizado en una población relativamente sana, los resultados no establecen causalidad directa y requieren ser replicados en grupos más amplios y diversos. “Es importante destacar que nuestro estudio muestra asociaciones, pero no puede demostrar efectos causales directos del consumo de ultraprocesados sobre estos resultados en las primeras etapas de la vida”, puntualizó Gaillard.

Por qué es relevante considerar la dieta previa a la concepción

Los autores recomiendan reducir el
Los autores recomiendan reducir el consumo de ultraprocesados antes de la concepción y durante el embarazo (Freepik)

Este trabajo resalta la importancia de una alimentación equilibrada tanto para mujeres como para hombres en la etapa previa y durante el embarazo, con el objetivo de optimizar las probabilidades de concepción y el desarrollo saludable del embrión. Los investigadores recomiendan reducir la ingesta de ultraprocesados como medida preventiva, aunque insisten en que se necesitan más estudios para comprender los mecanismos biológicos involucrados y evaluar el impacto real en distintas poblaciones.

La investigación fue financiada por el Centro Médico Erasmus, la Universidad Erasmus de Róterdam, la Organización Neerlandesa para la Investigación y el Desarrollo en Salud y fondos de la Unión Europea, sin que los autores declaren conflictos de intereses.

Temas Relacionados

Alimentos procesadosDietaFertilidad masculinaEmbarazoEstudioÚltimas noticias

Últimas Noticias

Descubren nuevos beneficios de la dieta mediterránea para la salud del corazón y el cerebro

Un estudio científico analizó el impacto de este plan alimentario en el organismo. La relación entre su consumo y la presencia de proteínas celulares asociadas a un mejor funcionamiento cardiovascular y cerebral en personas mayores

Descubren nuevos beneficios de la

La prevalencia de la esclerosis múltiple en Inglaterra se duplicó en las últimas dos décadas, según un estudio

El análisis de la University College London mostró que los casos por cada 100.000 habitantes pasaron de 107 a 232 entre 2000 y 2020, un aumento que se explica por diagnósticos más tempranos y mayor supervivencia

La prevalencia de la esclerosis

Un test de saliva mejora la detección de tuberculosis: cómo funciona y cuáles son sus ventajas

Investigadores de Colombia y la Universidad de Yale, en los Estados Unidos, confirmaron que la prueba detecta la infección con más del 90% de sensibilidad y precisión. Cuáles serían sus beneficios con respecto al método convencional según contaron a Infobae

Un test de saliva mejora

El estrés, la tristeza o la soledad no aumentan el riesgo de cáncer, advirtió un nuevo estudio

Un análisis internacional a gran escala concluyó que los factores psicosociales no afectan la probabilidad general de desarrollar la enfermedad. Aseguran que los principales responsables son las conductas y hábitos prevenibles

El estrés, la tristeza o

Un análisis de sangre podría anticipar el deterioro cognitivo tras un paro cardíaco

El estudio, difundido por la European Society of Cardiology, muestra que una proteína vinculada al daño cerebral permite anticipar alteraciones en funciones como la memoria y la atención en las primeras 48 horas, lo que mejora la evaluación en una etapa crítica

Un análisis de sangre podría
DEPORTES
El álbum de fotos de

El álbum de fotos de los atuendos de los jugadores de la selección de Francia antes de los últimos amistosos previos al Mundial

Un lujoso Lamborghini y una exclusiva campera de edición limitada: la glamorosa llegada de una estrella de Hungría al entrenamiento

El mensaje de bienvenida del Chiqui Tapia a Lionel Messi antes de los últimos amistosos de cara al Mundial 2026: “Llegó el mejor del mundo”

La insólita acusación desde Francia al Real Madrid por la lesión de Mbappé: “Examinaron la rodilla equivocada”

La Premier League aprobará una nueva regulación financiera para controlar el gasto de los clubes

TELESHOW
El mensaje íntimo de Chechu

El mensaje íntimo de Chechu Bonelli al superar su separación de Darío Cvitanich: “Hiciste lo mejor que pudiste”

Ian Lucas reveló a quiénes les donará el dinero que ganó en MasterChef Celebrity: “No es para mí”

Segundo derecho a réplica en Gran Hermano: todos los detalles que anticipó Santiago del Moro

Cami Homs alentó a José Sosa junto a su beba de casi dos meses: el tierno video en la cancha

Darío Barassi vio a una participante caer del estudio de Ahora Caigo y su reacción sorprendió a todos

INFOBAE AMÉRICA

Persiste incertidumbre en el precio

Persiste incertidumbre en el precio del petróleo y la cotización en las bolsas por la guerra en Medio Oriente

Descubren nuevos beneficios de la dieta mediterránea para la salud del corazón y el cerebro

El Foro Acción por la Amnistía 2026 planteó que en el diálogo de Cuba con EEUU se priorice la liberación de presos políticos

Las graves inundaciones azotan Hawái mientras se restablece la electricidad y se levantan evacuaciones

La crisis cubana