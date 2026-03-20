Cáncer de cuello de útero: cuál es el impacto del virus del papiloma humano en la enfermedad

El Virus del Papiloma Humano (VPH) es el principal factor de riesgo para el desarrollo del cáncer de cuello uterino (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cáncer de cuello de útero es el tercer tipo de tumor más diagnosticado en mujeres en Argentina, con 4.583 casos nuevos y más de 2.300 muertes cada año, según datos oficiales. La enfermedad se asocia en la mayoría de los casos a la infección persistente por el virus del papiloma humano (VPH), una de las infecciones de transmisión sexual más frecuentes a nivel global.

El virus del papiloma humano comprende unos 200 tipos diferentes; de los cuales 40 afectan la zona genital y anal. Se estima que 4 de cada 5 personas pueden contraer una o varias variantes del VPH en algún momento de su vida.

“Se pueden clasificar en bajo y alto riesgo oncogénico. En el primer caso, se asocia con lesiones benignas como verrugas; en el segundo con lesiones que pueden evolucionar hasta resultar en un cáncer. El más frecuente es el de cuello de útero en la mujer; aunque también puede evolucionar en otros tipos de cáncer como de ano, pene, vagina, vulva y orofaríngeos”, explicó el doctor Carlos Silva, director médico y coordinador del Área de Acompañamiento al Paciente de LALCEC.

El cáncer del cuello del útero ocurre cuando las células del cuello del útero, o sea la parte inferior del útero que se conecta a la vagina, se vuelven anómalas (Europa Press)

Silva, subrayó que la prevención resulta fundamental tanto para evitar el desarrollo del cáncer como para lograr un diagnóstico en etapas tempranas, lo que permite iniciar el tratamiento en fases iniciales.

El especialista puntualizó: “Prevenir es visitar al médico, hacernos los estudios de rutina, saber por ejemplo que el VPH puede prevenirse y debe tratarse” y remarcó que el acceso a información relevante es imprescindible para la detección y el abordaje oportuno de la enfermedad.

Como parte de esta iniciativa, Centro Médico LALCEC realizará una charla abierta y gratuita a la comunidad sobre HPV y Prevención de cáncer de cuello de útero, que se llevará a cabo el lunes 30 de marzo.

Cómo se transmite el virus del papiloma humano (VPH)

Cada año, más de 2.300 mujeres mueren por cáncer de cuello de útero en Argentina, según estadísticas oficiales, lo que subraya la necesidad de campañas de concientización y detección temprana (Imagen Ilustrativa Infobae)

A nivel global, el cáncer de cuello uterino representa un grave problema de salud pública, con aproximadamente 600.000 nuevos casos y más de 340.000 muertes anuales, según la Organización Mundial de la Salud. Cerca del 90% de estos casos se registran en países de ingresos bajos y medianos.

El virus del papiloma humano constituye un factor necesario, aunque no suficiente por sí solo, para el desarrollo del cáncer de cuello uterino. Se estima que alrededor del 10% de las mujeres infectadas con VPH presentan una infección persistente, lo que puede derivar en la aparición de lesiones precursoras de cáncer.

El VPH se transmite principalmente por contacto genital y, aunque el preservativo disminuye el riesgo, no lo elimina completamente, ya que el VPH puede encontrarse en áreas no cubiertas. Los tipos de VPH de bajo riesgo producen verrugas, mientras que los de alto riesgo pueden ocasionar cáncer en cuello uterino, ano, pene, vagina, vulva y orofaringe.

Las estrategias recomendadas para la prevención del cáncer de cuello uterino incluyen el estudio de Papanicolau (PAP), que permite detectar lesiones en forma temprana, y el test de VPH, que identifica variantes oncogénicas en las células cervicales.

El PAP debe realizarse anualmente, y si dos exámenes consecutivos resultan negativos, puede espaciarse cada tres años, según indicación médica. La vacuna contra el VPH forma parte del calendario oficial y se indica a partir de los once años, con un esquema de dos dosis para menores de 15 años y tres dosis entre los 15 y 18 años, sin distinción de género.

El cáncer de cuello de útero es el tercer tumor más diagnosticado en mujeres en Argentina, asociado mayormente al virus del papiloma humano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Charla gratuita de prevención

El lunes 30 de marzo a las 17:30, el Centro Médico LALCEC organizará una charla gratuita y abierta sobre el VPH y la prevención del cáncer de cuello uterino en su sede de Aráoz 2380, en el barrio porteño de Palermo.

Con más de un siglo de trayectoria, LALCEC impulsa acciones para informar y proteger la salud femenina a través de actividades abiertas a la comunidad.

La charla está dirigida a todas las personas interesadas en conocer cómo se transmite el VPH, qué factores aumentan el riesgo de desarrollar cáncer de cuello uterino y cuáles son las medidas más efectivas para prevenirlo. Entre las recomendaciones, los especialistas destacan la vacunación, el uso del preservativo, el control ginecológico periódico y la importancia de los estudios de detección precoz.

El encuentro contará con la participación de la doctora Jennifer Macfarlane y el doctor Ricardo Caruso, quienes integran el equipo médico de Ginecología del Centro Médico LALCEC. Los profesionales explicarán en qué consiste el cáncer de cuello uterino, cómo reconocer sus síntomas, cuáles son los principales factores de riesgo y los desafíos actuales en prevención y tratamiento.

Durante el encuentro, el público podrá plantear preguntas y recibir orientación profesional directa, favoreciendo el acceso a información confiable para la toma de decisiones sobre el cuidado de la salud.

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