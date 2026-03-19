Equinoccio de otoño 2026 en Argentina: cuándo ocurre el cambio de estación y qué se prevé con el clima

El equinoccio de otoño en Argentina ocurrirá el 20 de marzo a las 11.46 y marcará el inicio de una nueva estación con días y noches de igual duración (IGN/OAN)

El próximo 20 de marzo, Argentina experimentará el equinoccio de otoño, un fenómeno astronómico que marca la transición del verano a una estación caracterizada por la disminución de la temperatura y el cambio en el color de las hojas.

Según datos del Servicio de Hidrografía Naval (SHN), el evento ocurrirá a las 11.46 de la Hora Oficial Argentina de este viernes, y desde ese momento se iniciará un periodo de transformación en la naturaleza y en la vida cotidiana.

El equinoccio es un momento clave para la astronomía y la climatología. Ocurre cuando los rayos del Sol inciden perpendicularmente sobre la línea del Ecuador, lo que produce una distribución uniforme de la luz solar en ambos hemisferios.

A partir del equinoccio de marzo los días serán más cortos y las noches más largas en el hemisferio sur según los expertos en astronomía (Aarón Fernández)

Durante el equinoccio, el día y la noche tienen exactamente la misma duración, un equilibrio que luego se rompe a medida que la Tierra avanza en su órbita y la inclinación del eje terrestre modifica la cantidad de luz recibida en cada región.

Según datos de la NASA, el equinoccio de marzo marca el inicio de una nueva estación en el planeta. Este fenómeno astronómico ocurre cuando el Sol se posiciona exactamente sobre el Ecuador terrestre, lo que provoca que el día y la noche tengan una duración prácticamente igual en todo el mundo”.

Este cambio, además de ser un hecho astronómico, impacta en la temperatura global y en el comportamiento de los sistemas naturales.

El equinoccio, un fenómeno astronómico de equilibrio y transición

Durante el equinoccio los rayos solares inciden de manera perpendicular sobre el ecuador generando un equilibrio temporal de luz y oscuridad (El Sol de México)

El fenómeno del equinoccio ocurre dos veces al año, en marzo y septiembre. En cada hemisferio, marca el inicio del otoño o la primavera, dependiendo de la fecha y la posición relativa del Sol respecto al ecuador terrestre. La palabra equinoccio proviene del latín y significa “noche igual”, ya que durante ese día, la cantidad de horas de luz y de oscuridad es prácticamente idéntica en todo el planeta.

La Tierra se encuentra en una posición específica de su órbita durante el equinoccio, y los rayos del Sol inciden de manera perpendicular sobre el ecuador.

Esta alineación causa que la línea divisoria entre el día y la noche, conocida como terminador, pase por los polos norte y sur. Así, cada punto del planeta recibe la misma cantidad de horas de luz y sombra, fenómeno que solo ocurre al inicio del otoño y de la primavera.

El otoño es una estación de transición que prepara la naturaleza para el invierno con cambios en la luz solar y la temperatura ambiental (AP Foto/Fernando Llano)

El equinoccio de marzo tiene implicancias directas en la vida diaria y en la naturaleza. A partir de ese punto, los días comienzan a acortarse y las noches se hacen más largas en el hemisferio sur.

La duración del día disminuye gradualmente hasta el solsticio de junio, cuando comienza el invierno. Este proceso afecta la temperatura y el comportamiento de las plantas y animales, que se preparan para los cambios propios de la nueva estación.

Se trata del momento en que los rayos del sol inciden perpendicularmente sobre la línea del ecuador. Esto produce que el día y la noche tengan exactamente la misma duración”. Además, la inclinación de la Tierra y su órbita elíptica provocan que la fecha y hora exactas del equinoccio varíen ligeramente cada año.

Cómo será el otoño 2026: temperaturas y precipitaciones según el pronóstico

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que varias regiones podrían enfrentar temperaturas cerca de 0,5 grados por encima del promedio (Freepik)

El otoño de 2026 estará influenciado por una serie de factores meteorológicos que modificarán las condiciones habituales en distintas regiones del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó su pronóstico trimestral para marzo, abril y mayo, anticipando que “amplias zonas del país podrían registrar temperaturas medias superiores a la normal y variaciones regionales en las precipitaciones”.

El informe del SMN, se basa en modelos climáticos nacionales e internacionales y utiliza el sistema de terciles, que divide el registro histórico en tres categorías: inferior, normal y superior a la normal. Este enfoque permite identificar las regiones con mayor probabilidad de desviaciones respecto al promedio, aunque no anticipa valores extremos puntuales ni variaciones dentro del trimestre.

Según el pronóstico, existe mayor probabilidad de temperatura media superior a la normal en el sur de la Patagonia, el Noroeste, Córdoba, Santiago del Estero, el oeste de Santa Fe, el oeste de Chaco y el oeste de Formosa.

El pronóstico trimestral señala mayor probabilidad de lluvias normales o superiores en el Noroeste y el sur de la Patagonia durante el otoño (SMN)

En el centro y norte de la Patagonia, Cuyo, La Pampa, Buenos Aires y el litoral, se espera que los valores se sitúen dentro del rango normal o superior a la normal. El tercil superior implica temperaturas cerca de 0,5 °C por encima del promedio del periodo, aunque esta cifra varía según la región y la serie histórica.

En materia de precipitaciones, el pronóstico señala una mayor probabilidad de valores normales en el centro y norte de la Patagonia, La Pampa, Buenos Aires, el litoral, el este de Salta, Chaco, Formosa y Santiago del Estero.

Por otro lado, el Noroeste y el sur de la Patagonia podrían experimentar precipitaciones superiores a la normal, mientras que en Mendoza, San Juan, San Luis, Córdoba, el oeste de Santa Fe y el sur de Santiago del Estero, la tendencia es a registros normales o inferiores a la normal.