Por qué algunos cerebros resisten mejor el envejecimiento: un estudio a 10 años busca explicarlo

El Brain Resilience Study monitoriza durante 10 años a 1.000 adultos en Canadá para identificar factores de protección cerebral frente al envejecimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación sobre resiliencia cerebral y enfermedades neurodegenerativas avanza con el inicio de un estudio a largo plazo que buscará identificar los factores que protegen al cerebro frente al deterioro asociado al envejecimiento.

La iniciativa es liderada por el Instituto de Neurociencia y Neurotecnología (INN) de la Simon Fraser University y apunta a generar conocimiento aplicable sobre la salud cerebral durante toda la vida.

Bajo el nombre de Brain Resilience Study, el proyecto seguirá a 1.000 residentes de Columbia Británica durante 10 años. El objetivo es identificar factores genéticos, sociales y de estilo de vida que expliquen por qué algunas personas desarrollan lo que se conoce como reserva cognitiva —la capacidad del cerebro para mantener su funcionamiento pese a los cambios biológicos de la edad— mientras otras presentan signos de deterioro.

Además, busca facilitar la detección precoz y el diseño de tratamientos personalizados para la demencia y otras afecciones neurológicas. Según Brianne Kent, subdirectora del INN, “actualmente, es casi imposible predecir quién se mantendrá sano o quién sufrirá deterioro cognitivo”.

La Simon Fraser University explora elementos genéticos, sociales y de estilo de vida que impactan en la reserva cognitiva y la salud cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

En vez de analizar variables de manera aislada o en plazos cortos, los científicos apuestan por un enfoque integral, reconstruyendo el perfil de cada individuo para encontrar patrones que expliquen la resiliencia frente al envejecimiento cerebral.

Diversidad en la muestra y factores culturales

Una de las fortalezas centrales de la investigación reside en la diversidad demográfica de los participantes. Los seleccionados representan una amplia variedad cultural, lo que permite estudiar los determinantes sociales de la salud (como el nivel educativo, el entorno socioeconómico y el acceso a recursos), factores que a menudo son tan influyentes como la genética.

Por su parte, Randy McIntosh, director del INN, indicó: “Queremos observar el cerebro dentro del contexto del resto del cuerpo, no aislado. Lo que hacemos diariamente, como dieta, sueño o ejercicio, impacta en la salud cerebral”.

Investigadores del INN analizan cómo la dieta, el sueño y el ejercicio influyen en el envejecimiento del cerebro y la prevención de demencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Brain Resilience Study utilizará herramientas de última generación, destacando la supercomputadora Fir de la SFU. Esta infraestructura utiliza algoritmos de Inteligencia Artificial para procesar y simular grandes volúmenes de datos en tiempos reducidos, permitiendo desarrollar un “modelo virtual de esperanza de vida cerebral”.

Este esquema virtual integra imágenes cerebrales, evaluaciones cognitivas y antecedentes vitales. “Nos permite analizar datos en horas, en lugar de meses”, afirmó McIntosh. La precisión de la IA hace viable fusionar métricas diversas en simulaciones completas, anticipando escenarios y facilitando recomendaciones para un envejecimiento cerebral saludable.

Perspectivas ante el aumento de la demencia

La prevalencia de la demencia en Canadá crece de manera sostenida. Según la Sociedad Alzheimer de Canadá, 597.000 personas vivían con demencia en 2020, cifra que podría acercarse al millón en 2030, impulsada principalmente por el envejecimiento poblacional.

A pesar de los avances recientes, la dificultad para prever con exactitud quién desarrollará deterioro cognitivo sigue siendo un reto para la medicina.

La prevalencia de la demencia en Canadá alcanzó 597.000 casos en 2020 y podría llegar al millón en 2030, según la Sociedad Alzheimer (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Brain Resilience Study pretende cambiar este panorama, identificando señales tempranas y generando opciones de intervención ajustadas a distintos perfiles, según destacan los responsables del proyecto.

Estos resultados podrán ser utilizados por neurólogos y profesionales para detectar precozmente signos de trastornos neurológicos y definir estrategias adaptadas a diferentes grupos de pacientes.

Colaboración internacional y acceso abierto

Un principio clave del Brain Resilience Study es su política de datos abiertos. Toda la información generada por el INN será compartida con la comunidad científica global, lo que permitirá acelerar avances en el conocimiento y en los cuidados vinculados a la salud cerebral.

El acceso internacional a los datos busca fomentar nuevas investigaciones y promover descubrimientos que contribuyan a mejorar la atención neurológica en distintos contextos.

Comprender de manera integral los factores que fortalecen la capacidad del cerebro para enfrentar enfermedades permitirá avanzar hacia soluciones cada vez más personalizadas, abriendo la puerta a una medicina neurológica adaptada a las necesidades de cada individuo.