Tratar una infección dental podría mejorar el nivel de azúcar en sangre y la salud cardiovascular

Un estudio clínico en sesenta y cinco adultos halló que tratar la periodontitis apical durante dos años se relaciona con un mejor control de glucosa, reducción del colesterol y menor inflamación, contribuyendo al bienestar sistémico más allá de la salud bucal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tratar una infección dental mejora el nivel de azúcar en sangre y la salud cardiovascular, según un estudio del King’s College de Londres. El análisis se realizó en sesenta y cinco pacientes durante 2 años atendidos en el Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust, quienes padecían periodontitis apical. Los investigadores, entre ellos la Dra. Sadia Niazi, evidenciaron resultados publicados por primera vez en la Journal of Translational Medicine.

Los tratamientos de conducto radicular, realizados como parte de la atención habitual, permiten observar cómo los cambios en la química sanguínea se relacionan con el control del azúcar, el perfil de lípidos y la respuesta inflamatoria.

Impacto sistémico de la periodontitis apical

De acuerdo con el medio de divulgación científica Science Daily, los resultados muestran que los pacientes tratados por infecciones dentales experimentan una disminución significativa en los niveles de glucosa en sangre durante los 2 años posteriores al procedimiento.

La investigación también identificó mejoras en los perfiles de colesterol y ácidos grasos, dos indicadores estrechamente ligados a la salud cardiovascular. Además, los marcadores sanguíneos de inflamación, señalados como factores de riesgo para enfermedades cardíacas y otras condiciones crónicas, disminuyen de manera gradual tras la eliminación de la infección.

El King's College de Londres documentó una vinculación entre el tratamiento de infecciones bucales y la disminución de factores de riesgo cardiovascular, resaltando la necesidad de una atención odontológica integral y preventiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas emplearon espectroscopia de resonancia magnética nuclear para analizar proteínas y moléculas en la sangre de los pacientes antes y después del tratamiento. Este enfoque permitió detectar cambios en la manera en que el cuerpo procesa el azúcar, las grasas y otros compuestos esenciales.

El equipo resaltó la importancia de ciertos marcadores metabólicos, como la glucosa, los triglicéridos y el triptófano, para evaluar la recuperación y los riesgos residuales tras una infección dental.

La periodontitis apical y otras infecciones del conducto radicular representan un desafío para el organismo, ya que facilitan la entrada de bacterias al torrente sanguíneo. Según la investigación, este proceso desencadena una respuesta inflamatoria que afecta tanto al metabolismo de la glucosa como a los perfiles lipídicos. El aumento de la inflamación eleva el riesgo de enfermedades cardiovasculares y complica el control del azúcar en sangre, especialmente en personas con predisposición a la diabetes.

La profesora clínica titular de endodoncia del King’s College explica que el tratamiento de conducto ofrece beneficios que van más allá de la cavidad oral: “El tratamiento de conducto no solo mejora la salud bucal, sino que también puede ayudar a reducir el riesgo de padecer enfermedades graves como la diabetes y las cardiopatías. Es un claro recordatorio de que la salud bucal está estrechamente relacionada con la salud general”.

El seguimiento de los pacientes durante 2 años permite observar de manera detallada la evolución de los marcadores sanguíneos y su vínculo con la recuperación sistémica. El estudio, publicado en la revista médica Journal of Translational Medicine, aportó datos sobre la necesidad de una visión integral en la atención odontológica, donde los dentistas y médicos generales colaboran para controlar los riesgos y mejorar el pronóstico de enfermedades crónicas.

El seguimiento clínico evidenció que evaluar parámetros metabólicos después del tratamiento odontológico permite detectar precozmente riesgos de diabetes y enfermedades cardíacas, destacando la colaboración interdisciplinaria en la atención sanitaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nuevas perspectivas médicas tras el tratamiento dental

El trabajo plantea que la monitorización de marcadores metabólicos tras un tratamiento dental puede anticipar problemas de salud y facilitar intervenciones tempranas. La colaboración interdisciplinaria es clave para optimizar el seguimiento y reducir el riesgo de complicaciones en pacientes con antecedentes de infecciones bucales. Los expertos señalan que los profesionales reconozcan el impacto sistémico de las infecciones de conducto radicular y promuevan el diagnóstico y tratamiento precoz.

También se reconoce la necesidad de ampliar la investigación para confirmar estos hallazgos en poblaciones más grandes y diversos contextos de atención sanitaria. No obstante, los datos obtenidos abren nuevas líneas para la prevención de enfermedades cardíacas y metabólicas a partir de una mejor salud bucal.

La evidencia encontrada insiste en que el cuidado dental impacta en el bienestar integral, construyendo un vínculo entre el tratamiento odontológico y la disminución de factores de riesgo cardiovascular y metabólico. Los resultados refuerzan la importancia de una atención odontológica preventiva y coordinada con el resto de las disciplinas médicas.

Relevancia clínica y prevención interdisciplinaria

El vínculo entre infecciones dentales y enfermedades sistémicas requiere mayor concienciación tanto de los pacientes como de los profesionales sanitarios. El control de la inflamación y la mejora de los parámetros metabólicos después de un tratamiento dental exitoso respaldan el valor de la prevención y la intervención temprana en la práctica odontológica contemporánea.

Los autores del estudio sostienen que la integración de marcadores sanguíneos en la práctica clínica puede transformar la valoración de la recuperación y la gestión de los riesgos en pacientes con antecedentes de infecciones bucales. El enfoque integral y la cooperación entre especialidades facilitan avances hacia una medicina más preventiva y personalizada, mejorando la calidad de vida y la expectativa de salud en la población general.