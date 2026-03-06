Van a hacer falta dentistas: el trabajo crece a medida que la generación de los turcos se hace mayor

Una clínica dentista (AdobeStock)

Los dentistas británicos afrontan un aumento considerable de tratamientos vinculados a la generación que ha recurrido a la odontología cosmética y a los llamados “dientes turcos”. Según la Asociación de Grupos Dentales (ADG), este fenómeno marcará un antes y un después en la atención clínica conforme ese grupo envejezca.

Los llamados “dientes turcos” aluden a tratamientos estéticos realizados en clínicas de Turquía, conocidos por su bajo costo y popularidad en redes sociales. El informe más reciente de la ADG, recogido por The Telegraph, anticipa una demanda masiva e imprevista de restauraciones complejas y mantenimiento de implantes, fenómeno asociado a las tendencias estéticas.

El estudio de la ADG —que representa a unos 10.000 dentistas— señala que el porcentaje de mayores de 75 años sin dientes naturales en el Reino Unido bajó del 28% en la década de 1970 al 11% actual. El cambio refleja el impacto de la odontología moderna y anuncia un reto asistencial. Ahora resulta poco común que los adultos lleguen a la vejez totalmente desdentados; la mayoría de quienes superan los 65 años conserva parte o la totalidad de su dentición, lo que implica tratamientos más complejos que la tradicional dentadura postiza.

Antes la pérdida total de piezas era común y la solución era una prótesis completa, más fácil de mantener. Actualmente predominan las prótesis parciales, implantes y restauraciones, que requieren revisiones periódicas e intervención personalizada. El informe alerta que los implantes necesitan mantenimiento constante y pueden verse afectados por fármacos usados en la vejez, como anticoagulantes y bifosfonatos, lo que incrementa la exigencia técnica y el riesgo asistencial.

Riesgos y retos de la odontología estética

La ADG atribuye el auge del “tsunami de plata” tanto al envejecimiento poblacional como al recurso a procedimientos estéticos, sobre todo carillas y tratamientos en el extranjero, cuya calidad resulta incierta. Las personas de entre 30 y 60 años que recurren a estas intervenciones serán los “mayores del mañana” que requerirán un volumen inédito de cuidados. La preocupación la refuerza Neil Carmichael, presidente ejecutivo de la ADG, quien señala en The Telegraph que la atención bucodental en el Reino Unido ya está al límite por la falta de personal.

Carmichael prevé un aumento masivo en la demanda de tratamientos dentales, impulsado por la odontología cosmética y los implantes entre los jóvenes, y advierte que los tratamientos realizados en el extranjero pueden agravar la necesidad asistencial: “Cuando sean mayores, sus necesidades de salud bucal serán aún mayores ya que los tratamientos de odontología cosmética necesitan atención por parte del individuo y del equipo odontológico”.

Carmichael concluye: “Si no tenemos cuidado, nos enfrentaremos a un tsunami de plata en la odontología, por lo que ahora es importante que todos los profesionales de la salud trabajen juntos para ofrecer soluciones”. La ADG advierte que una brecha creciente en la fuerza laboral dental puede dificultar la respuesta a este desafío e insta a revertir la caída en el número de profesionales jóvenes que acceden al sector.

El perfil del paciente mayor cambia

La transición implica que la mayoría de adultos mayores ya no usa dentaduras postizas completas, sino combinaciones de prótesis parciales, implantes y reparaciones. Neil Carmichael señala que este nuevo perfil exige un manejo clínico más exigente, dado que la higiene resulta más difícil con más elementos protésicos y restauradores.

Glen Taylor, director dental de Community Dental Services, indica que “a medida que más adultos mayores conservan sus dientes naturales, mantener una buena higiene bucodental se vuelve más difícil, ya que aumenta la complejidad de sus necesidades dentales”.

Los dentistas advierten sobre estos colmillos de vampiro virales en Tik Tok

Taylor anticipa que la generación actual de 30 a 60 años “presentará desafíos aún mayores”, porque está formada en gran parte por personas con implantes y tratamientos estéticos que requieren mantenimiento de por vida y pueden verse afectados por fármacos o enfermedades como la demencia. Taylor resume: “Los tratamientos cosméticos, aunque beneficiosos, no durarán toda la vida sin altos estándares de higiene y las reparaciones serán inevitables”. Por eso, exige apoyar y fortalecer al personal odontológico.

El informe de la ADG concluye que tanto la mayor supervivencia de piezas dentales como el auge de los procedimientos cosméticos han reducido la necesidad de dentaduras completas, pero han incrementado la complejidad del trabajo y la presión sobre la plantilla clínica. La asociación prevé que el sistema británico de salud dental se enfrenta a cambios estructurales impulsados por variaciones en la población y la fuerza laboral.