Ciencia

Argentina refuerza la campaña antigripal 2026 y la prevención del dengue en un contexto de múltiples virus

En 2026, el país registró 122.090 personas con sospecha de dengue, 22.409 casos confirmados y seis fallecimientos, mientras se identificó una nueva variante de influenza. La provincia de Salta coordina operativos con Bolivia tras la aparición de brotes en zonas fronterizas

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Argentina adelantó la campaña antigripal
Argentina adelantó la campaña antigripal 2026 para fortalecer la preparación ante la circulación simultánea de dengue, Chikunguña y nuevas variantes de virus respiratorios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades sanitarias argentinas y especialistas en salud pública adelantaron la campaña antigripal 2026 debido a la circulación simultánea de dengue, Chikunguña y nuevas variantes de virus respiratorios. La decisión tiene como objetivo fortalecer la preparación del sistema de salud ante brotes múltiples y cambios estacionales inesperados.

Argentina enfrenta un escenario de circulación viral compleja, con la provincia de Salta implementando una coordinación binacional junto a Bolivia para monitorear la situación epidemiológica en la frontera norte. El Servicio Departamental de Salud de Tarija confirmó 103 casos de dengue en las localidades de Bermejo y Yacuiba, además de dos casos importados. Por su parte, el departamento de Santa Cruz reportó más de 3.000 casos de Chikunguña, intensificando la alerta sanitaria ante el tránsito constante entre ambos países.

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en 2025 se reportaron más de 4,4 millones de casos sospechosos de dengue y 1,6 millones confirmados en las Américas, con casi 9.000 formas graves y 2.207 fallecimientos. La circulación de los cuatro serotipos del virus incrementa la complejidad epidemiológica y eleva el riesgo de manifestaciones graves, conforme detalla la OPS.

En 2026, el país registró
En 2026, el país registró 122.090 casos sospechosos y 22.409 confirmados de dengue, junto a 242 cuadros graves y seis fallecimientos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En lo que va de 2026, Argentina contabilizó 122.090 casos sospechosos de dengue, 22.409 confirmados, 242 cuadros graves y seis fallecimientos. Aunque la cifra es inferior a la del mismo período del año anterior, las autoridades insisten en mantener activos los sistemas de alerta temprana y la vigilancia epidemiológica, ante la persistencia de riesgos asociados a la propagación del virus.

El refuerzo de la campaña antigripal forma parte de la estrategia nacional ante la detección de una variante de influenza y el adelantamiento del inicio estacional. La medida persigue ampliar la cobertura de vacunación en los grupos más vulnerables antes del pico de contagios, con el objetivo de reducir la presión sobre los hospitales y limitar la propagación de virus respiratorios.

Coordinación internacional y vigilancia epidemiológica

La coexistencia de enfermedades transmitidas por mosquitos y virus respiratorios obliga a los equipos sanitarios a combinar inmunización, detección temprana y prevención comunitaria. La estrategia binacional en las zonas de frontera contempla capacitaciones conjuntas y el intercambio de información en tiempo real, con un nuevo encuentro programado para ajustar la respuesta sanitaria.

Salta y Bolivia coordinan acciones
Salta y Bolivia coordinan acciones epidemiológicas en la frontera tras detectarse 103 casos de dengue en Bermejo y Yacuiba y más de 3.000 de Chikunguña en Santa Cruz (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Dr. Pablo Bonvehí, jefe de Infectología del Hospital Universitario CEMIC y referente de la Fundación Vacunar, remarcó: “La experiencia reciente en la región demuestra que los escenarios pueden modificarse rápidamente. La articulación entre jurisdicciones y la vigilancia activa son claves para detectar tempranamente cambios en la circulación viral y evitar que los brotes se amplifiquen”.

Bonvehí también reiteró la necesidad de mantener la prevención y la vacunación: “Frente a estas enfermedades, las medidas de prevención generales y la vacunación oportuna, junto con la consulta precoz ante síntomas compatibles, permite reducir significativamente las complicaciones y la presión sobre el sistema de salud”.

Recomendaciones para la población y prevención del dengue

El refuerzo de la vacunación
El refuerzo de la vacunación antigripal busca ampliar la cobertura en grupos vulnerables antes del pico de contagios y reducir la presión hospitalaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades sanitarias instan a la población a completar los esquemas de inmunización y aprovechar cada oportunidad para vacunarse contra la gripe y el dengue, acciones consideradas esenciales para disminuir el riesgo de formas graves y complicaciones asociadas a ambas enfermedades.

En la prevención específica del dengue, expertos destacan que la eliminación de criaderos del mosquito vector es fundamental. Acciones como el descacharreo, la limpieza de canaletas, el uso de repelentes autorizados y la instalación de mosquiteros en puertas y ventanas deben sostenerse a nivel comunitario. Además, se recomienda utilizar ropa clara y de manga larga en zonas de riesgo y consultar de inmediato ante síntomas como fiebre, dolor muscular o sarpullido.

El Dr. Pablo Bonvehí destacó
El Dr. Pablo Bonvehí destacó la importancia de la vigilancia activa y la articulación entre jurisdicciones para anticipar cambios en la circulación viral (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dengue, transmitido principalmente por el mosquito Aedes aegypti, se ha consolidado como una enfermedad endémica en más de cien países.

El virus existe en cuatro serotipos, cada uno capaz de provocar cuadros leves o graves. La infección por un serotipo confiere inmunidad permanente frente a ese, pero solo protección transitoria frente a los otros, lo que puede aumentar el riesgo de complicaciones graves en caso de reinfección con un serotipo diferente.

El dengue, transmitido por Aedes
El dengue, transmitido por Aedes aegypti, es endémico en más de cien países y circula en Argentina en sus cuatro serotipos, elevando el riesgo de cuadros graves (Imagen ilustrativa Infobae)

La combinación de estrategias individuales, comunitarias y sanitarias sigue siendo la herramienta más eficaz para reducir el impacto de estas enfermedades infecciosas y proteger a la población en un contexto epidemiológico dinámico.

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