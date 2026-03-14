Un estudio español desmiente los riesgos del flúor en la pasta de dientes y respalda su seguridad

Una revisión liderada por la Universidad de Granada concluye que las concentraciones aprobadas de flúor presentes en pastas dentales y otros productos no presentan riesgos para la salud ni efectos negativos comprobados en humanos. (Imagen de archivo)

La Universidad de Granada presentó los resultados de una investigación que analiza los posibles efectos del flúor presente en la pasta de dientes sobre la salud humana. El trabajo, dirigido por la investigadora Inmaculada Cabello Malagón, revisó la evidencia científica y evaluó los niveles de flúor en productos de uso cotidiano, desmintiendo afirmaciones difundidas en redes sociales sobre la supuesta toxicidad de este mineral.

De acuerdo con la agencia de noticias Europa Press, la profesional—perteneciente al Departamento de Estomatología, un departamento académico de la Universidad de Granada—informó que “las cantidades de flúor presentes en la pasta dental, el agua potable y los barnices clínicos se mantienen bajo límites seguros”, dentro de los valores internacionales recomendados por la Organización Mundial de la Salud (hasta 1,5 mg/L en agua potable y hasta 1.500 ppm en pastas infantiles).

Además, explicó que “no provocan efectos adversos sobre la salud” y que no existe respaldo científico para las afirmaciones que relacionan el flúor con daños cerebrales o alteraciones en la glándula tiroides, según los resultados obtenidos. El estudio remarcó que la adición controlada del mineral contribuye a fortalecer y remineralizar la superficie dental, reduciendo la incidencia de caries, especialmente en la población infantil.

Un estudio desmiente riesgos para la salud asociados al flúor en la higiene bucal. - Crédito iStock

Qué dice el estudio sobre el flúor

El flúor es un mineral presente en el agua, la pasta de dientes y en tratamientos clínicos odontológicos. Su uso está respaldado por sociedades odontológicas internacionales debido a su capacidad para reforzar el esmalte y prevenir la desmineralización causada por los ácidos de la placa bacteriana. Según la profesora Cabello Malagón, la administración de flúor en dosis controladas es necesaria para proteger la dentadura y evitar la aparición de caries, considerado uno de los problemas de salud más comunes a nivel global.

El estudio señaló que la concentración de flúor en las pastas dentales responde a estándares internacionales de seguridad. Los resultados respaldan que el uso cotidiano de productos fluorados no representa un riesgo para la salud cerebral ni para la función tiroidea, negando las advertencias infundadas difundidas en distintos medios digitales.

Impacto del flúor en la salud

De acuerdo con la evidencia presentada, el flúor es utilizado para prevenir la caries dental gracias a su efecto reforzante en el esmalte y su acción remineralizante. La aplicación controlada en productos odontológicos ha reducido la aparición de caries en niños y adultos, sin asociarse a riesgos comprobados en las cantidades recomendadas. Estas conclusiones refuerzan las directrices de organismos internacionales y sociedades científicas.

La profesora Inmaculada Cabello Malagón resaltó que la dosis controlada del mineral fortalece el esmalte y no hay respaldo científico sobre supuestos daños neuronales u hormonales por el uso responsable de productos fluorados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mitos desmentidos

En los últimos años, el flúor fue vinculado erróneamente con presuntos daños neuronales o alteraciones hormonales. El trabajo liderado por la Universidad de Granada examinó la literatura científica y “no halló pruebas que respalden estas afirmaciones”. La investigadora subrayó que “la toxicidad sólo se presenta en casos de ingestión masiva o exposición a concentraciones muy superiores a las recomendadas”, por lo que el uso responsable de productos fluorados y la supervisión pediátrica en la higiene dental infantil son suficientes para prevenir efectos adversos. Estos hallazgos desmienten la principal fuente de desinformación que circula en redes sociales y algunos medios digitales.

Iniciativa de divulgación y contexto institucional

La investigación se enmarca en el programa La evidencia la da la ciencia, impulsado por la Delegación del Rector para la Salud y las Relaciones con el Sistema Sanitario y apoyado por la Oficina de Gestión de la Comunicación de la UGR. El objetivo es combatir la desinformación y promover información verificada por expertos en salud pública. La profesora Cabello Malagón recalcó la importancia de confiar en las recomendaciones de la comunidad científica y evitar mitos que pueden afectar la salud. La divulgación de estudios claros y accesibles permite tomar decisiones informadas y mantener la confianza en productos de uso cotidiano respaldados por la evidencia científica.