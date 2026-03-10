Ciencia

Claves para prevenir la aparición del herpes labial

Medidas aparentemente sencillas ofrecen múltiples ventajas para quienes buscan evitar episodios recurrentes de este problema común que afecta la boca en distintas etapas de la vida

El herpes labial es una infección común causada por el virus del herpes simple tipo 1, que puede reaparecer en situaciones de estrés o inmunosupresión (Imagen ilustrativa Infobae)

El herpes labial es una infección frecuente causada principalmente por el virus del herpes simple tipo 1 (VHS-1), que permanece latente en el organismo y puede reactivarse en situaciones de estrés, exposición solar intensa, cambios hormonales, enfermedades febriles o inmunosupresión. Se manifiesta como pequeñas ampollas dolorosas en los labios o alrededor de la boca, y aunque suele resolverse espontáneamente en un plazo de 2 a 4 semanas, los brotes recurrentes son motivo de consulta y preocupación para millones de personas en todo el mundo.

Según Mayo Clinic, los tratamientos antivirales —como aciclovir, valaciclovir, famciclovir y penciclovir— pueden acortar la duración y gravedad de los síntomas si se administran en las primeras horas del brote. Estos medicamentos están disponibles tanto en cremas tópicas como en comprimidos, aunque las formulaciones orales suelen ser más efectivas.

Para casos graves o en personas inmunodeprimidas, se pueden emplear antivirales intravenosos bajo indicación médica. El uso de protectores solares específicos para labios y de bálsamos hidratantes ayuda a prevenir recurrencias asociadas a la exposición solar, mientras que compresas frías y analgésicos tópicos pueden aliviar el dolor y la inflamación local.

La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) y la guía de infecciones orales del sistema español de resistencia a antibióticos coinciden: la aplicación temprana de antivirales tópicos solo reduce la duración del brote entre 12 y 24 horas, y su eficacia es limitada frente a los tratamientos sistémicos. También subrayan que la mayoría de los casos en personas sanas no requieren antivirales, sino únicamente medidas sintomáticas y prevención de sobreinfecciones bacterianas.

En cuanto a la prevención, se recomienda evitar factores desencadenantes, como el estrés, la fatiga, la exposición solar sin protección y el consumo de alcohol o tabaco.

Factores desencadenantes y prevención de nuevos brotes

Factores como el frío o calor extremo hacen que los labios se resequen y agrieten, lo que puede causar molestias en muchas personas. Foto: (iStock) (Imagen ilustrativa Infobae)

La reactivación del herpes labial está vinculada con situaciones que debilitan el sistema inmunitario, entre ellas el estrés crónico, la menstruación, la exposición solar, el cansancio extremo y ciertas enfermedades virales concomitantes. Cambios hormonales durante la niñez, el embarazo o la vejez también pueden aumentar la frecuencia de los brotes. Las personas bajo tratamientos inmunosupresores, como trasplantes o terapias con corticoides, presentan un mayor riesgo de recurrencias y complicaciones.

Para reducir la incidencia de brotes, los especialistas internacionales —incluyendo Mayo Clinic y el NIH— recomiendan mantener hábitos saludables: practicar técnicas de relajación para controlar el estrés, dormir adecuadamente, seguir una alimentación equilibrada rica en vitaminas y minerales, realizar ejercicio físico moderado y evitar el consumo de tabaco y alcohol. El uso sistemático de bálsamos labiales con filtro solar adquiere especial relevancia para quienes presentan recurrencias asociadas al sol.

Alternativas y tratamientos complementarios

Entre las alternativas naturales y complementarias, algunos estudios indican que la lisina (un aminoácido esencial), el propóleo y la equinácea pueden ayudar a reducir la frecuencia y duración de los brotes, aunque la evidencia científica es todavía limitada y estos productos no sustituyen los tratamientos médicos estándar. La Mayo Clinic y revisiones publicadas en Journal of Ethnopharmacology señalan que el propóleo y la lisina, especialmente en aplicaciones tópicas, pueden tener un efecto adyuvante en algunos pacientes.

El uso de bálsamos labiales con filtro solar y protectores solares es clave para prevenir recurrencias de herpes labial relacionadas con la exposición al sol - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En casos de herpes labial recurrente o grave, los expertos internacionales recomiendan consultar con un médico para valorar tratamientos profilácticos o ajustes terapéuticos. El diagnóstico es clínico y rara vez requiere pruebas complementarias, salvo en casos atípicos o con complicaciones.

Consenso internacional sobre el manejo y la prevención

El consenso de las principales guías internacionales indica que el herpes labial es una condición crónica, autolimitada y altamente contagiosa en su fase activa. El objetivo del tratamiento es acortar la duración de los síntomas, aliviar el dolor, evitar sobreinfecciones y reducir el riesgo de recurrencias. La prevención de nuevos brotes pasa por el control de los factores desencadenantes y el fortalecimiento general del sistema inmunitario, con especial énfasis en la adopción de hábitos saludables y el uso de protección solar labial.

