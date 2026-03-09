Argentina integra un estudio global sobre Alzheimer de inicio temprano: “Hay factores de riesgo modificables”

Dr. Ricardo Allegri - Infobae en Vivo

El doctor Ricardo Allegri, jefe de Neuropsicología del Fleni, analizó en Infobae en Vivo la importancia de que Argentina integre el Estudio Internacional Longitudinal de Inicio Temprano de la Enfermedad de Alzheimer (iLEADS – International Longitudinal Early Onset Alzheimer Study), que busca profundizar el conocimiento sobre el inicio temprano de la enfermedad en pacientes de entre 45 y 50 años. A su vez, remarcó que el 60% de los factores de riesgo pueden modificarse.

Esta patología neurodegenerativa se caracteriza por la acumulación progresiva de proteínas, que forman placas amiloides y ovillos neurofibrilares en el cerebro, lo que provoca la muerte de neuronas y la reducción del volumen cerebral. La enfermedad suele comenzar de manera silenciosa, mucho antes de los primeros olvidos o síntomas visibles. Por eso, la investigación científica actual apunta a identificar y actuar sobre los factores de riesgo en etapas presintomáticas, con el objetivo de retrasar el desarrollo del Alzheimer. Si bien aún no existe una cura definitiva, las estrategias preventivas y los hábitos de vida saludable cobran cada vez más relevancia para reducir el impacto de la enfermedad en el futuro.

“Nosotros en general vinculamos al Alzheimer a las poblaciones de adultos mayores, a partir de los 65 y los 70 años. Lo que me enseñó el doctor Allegri es que hay que atender el Alzheimer temprano, entre los 45 y los 50”, subrayó Daniela Blanco, directora editorial de Tendencias, Ciencia y Salud, al presentar al entrevistado, en referencia a la información que adelantó Infobae.

Durante su paso por el estudio de Infobae al Mediodía, donde dialogó con Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan, Allegri explicó que el centro Fleni será la única institución de Latinoamérica involucrada en el iLEADS.

El 60% de los factores de riesgo del Alzheimer son modificables

El 60 por ciento de los factores de riesgo del alzheimer son modificables, Allegri insiste en la importancia de la prevención desde etapas tempranas

“El 60% de los factores son modificables. Un 40%, por ahora, no hacemos nada”, sostuvo Ricardo Allegri, al detallar los resultados de las últimas investigaciones sobre prevención del Alzheimer, que hoy en día es considerada la forma más frecuente de demencia. El especialista aclaró que existen factores no modificables, como los genes y la edad, pero enfatizó: “Uno tiene que trabajar sobre esos factores que sí se pueden cambiar”.

A lo largo de la entrevista, el experto explicó que la enfermedad puede comenzar hasta quince o veinte años antes de la aparición de los primeros síntomas. La investigación apunta a detectar y actuar en esa etapa presintomática. “Es que la gran apuesta hoy en investigación está antes de que empiecen los síntomas. Porque es el momento que se va a poder modificar y que se va a poder revertir la prevalencia que tiene la enfermedad. O sea, hoy actuamos cuando están los síntomas en forma sintomática. Hacemos que la enfermedad vaya más lenta. Pero el tratamiento real va a ser presintomático”, indicó Allegri.

El neurólogo subrayó la relevancia de los hábitos saludables: “Mantener actividad social, estar con estímulos cognitivos, actividad física y controlar los factores de riesgo vasculares son claves cuando envejecemos. Pero hoy sabemos que tenemos que actuar más temprano”. Además, indicó la importancia de la educación en edades tempranas y el control de la presión, el colesterol, la obesidad, el sedentarismo, y las limitaciones sensoriales, como es la hipoacusia o la reducción visual, en etapas intermedias de la vida.

Daniela Blanco, directora editorial de Infobae de Tendencias, Ciencia y Salud, destacó el rol de la Argentina en la investigación global sobre Alzheimer temprano

A los sesenta años, el Alzheimer afecta a dos de cada cien personas, mientras que en mayores de ochenta la incidencia asciende a tres o cuatro de cada diez, detalló Allegri. “El Alzheimer te está marcando dos de cada cien personas a los sesenta años, y tres a cuatro a los ochenta, sobre diez, no sobre cien”, puntualizó el neurólogo, quien destacó el fuerte aumento de la enfermedad con la edad avanzada y la importancia de la detección temprana.

La progresión del Alzheimer suele extenderse durante un promedio de diez años desde la aparición de los primeros síntomas, según explicó el experto. Sin embargo, advirtió que “en la gente más joven, cuando empieza la clínica más temprano, es más rápido”, lo que implica una evolución más acelerada de la enfermedad en pacientes de menor edad al momento del diagnóstico.

Fleni representará a la Argentina en el estudio iLEADS sobre Alzheimer temprano

El doctor Allegri confirmó que el Fleni fue seleccionado como centro argentino para el capítulo nacional del International Longitudinal Early Onset Alzheimer Study (iLEADS), una de las investigaciones más ambiciosas sobre alzheimer temprano a nivel mundial. “Estamos trabajando en el relevamiento de pacientes con alzheimer de comienzo en edades tempranas, en edades no habituales, en colaboración con una red en Estados Unidos que está dirigida a este tipo de pacientes”, precisó.

Las placas amiloides y los ovillos neurofibrilares son acumulaciones anormales de proteínas que dañan las neuronas y reducen el volumen cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio, liderado globalmente por la doctora María Carrillo de la Alzheimer Association, incorpora a la Argentina para aportar diversidad territorial y genética: “La relación nuestra tiene que ver con aquellos países fuera de Estados Unidos para mejorar la diversidad de información, que colaboran con datos para entender qué es lo que está pasando con estos pacientes”.

Allegri puntualizó que el iLEADS se dirige a la población de entre 45 y 50 años, un segmento históricamente menos estudiado en relación con el Alzheimer. “Lo que nos dimos cuenta en las investigaciones es que la enfermedad empieza muchos años antes. Entre quince, veinte años antes de que empiece la sintomatología, empieza la alteración patológica en el cerebro”, sostuvo.

Prevención, síntomas y el rol de la consulta temprana

El jefe de Neuropsicología del Fleni aclaró que la detección precoz y el control de los factores de riesgo son esenciales, aunque todavía no existe un chequeo de rutina para la población general. “En clínica, cuando empieza alguna sintomatología, ahí es donde uno va. En investigación es ir a lo presintomático”, explicó.

Los olvidos normales se diferencian de los patológicos, el diagnóstico temprano ayuda a mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre los síntomas, Allegri diferenció los olvidos normales del envejecimiento de aquellos que son patológicos: “Hay olvidos que son normales y hay olvidos que están fuera de la normalidad. Ejemplo: si yo voy a visitar una tía hoy a la noche y mañana en la mañana la llamo por teléfono y no se acuerda un nombre que hablamos, es un olvido normal. Pero si la llamo por teléfono y me dice: ‘Hace tanto tiempo que no te veo’, es para consultar”.

El especialista insistió en la importancia de la consulta médica oportuna y el acompañamiento familiar: “Si el familiar tiene duda, tiene que generar la consulta. Después, el médico verá. Hay estudios para hacer, evaluaciones cognitivas”.

Allegri también abordó los mitos en torno al Alzheimer y la relación con problemas intestinales: “Hay algunas investigaciones que están trabajando sobre determinadas cuestiones intestinales en relación al alzheimer, pero no hay nada todavía que diga: ‘Eso funciona’. Son investigaciones que están buscando si determinadas reacciones en el sistema nervioso intestinal tienen que ver con el cerebro y tienen que ver con una microbiota”.

Antes de finalizar, Allegri remarcó que la participación argentina en el iLEADS permitirá comprender mejor las particularidades locales y avanzar hacia una medicina personalizada en la prevención y el tratamiento del Alzheimer. “El patrón norteamericano no es lo mismo que el patrón argentino y que el patrón sudamericano. Te cambia desde lo genético, la parte de calidad de vida, las condiciones de vida”.

El centro Fleni es el único de Latinoamérica integrado a esta investigación, llamada iLEADS, que analizará diferencias y semejanzas entre las formas de inicio precoz y tardío

