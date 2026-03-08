Química y memoria heredada: descubren cuál sería el secreto celular detrás del desarrollo del cerebro

El modelo de linaje celular redefine la comprensión del desarrollo cerebral y la organización del sistema nervioso humano (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo es posible que a partir de una sola célula surja el órgano más complejo del cuerpo humano? El cerebro adulto contiene cerca de 170.000 millones de células y organiza esa enorme población con una precisión extraordinaria.

Durante décadas, la explicación dominante en biología del desarrollo sostuvo que esa arquitectura se construye gracias a gradientes químicos: señales moleculares que indican a cada célula dónde debe ubicarse y qué identidad adoptar.

Sin embargo, un grupo de científicos del Cold Spring Harbor Laboratory (CSHL) propone ahora una visión complementaria que podría transformar ese paradigma. Según su investigación, publicada tras años de trabajo experimental y teórico, la organización cerebral no depende únicamente de señales químicas, sino también de la transmisión hereditaria de información posicional a través del linaje celular.

En otras palabras, las células no solo “escuchan” señales externas: también recuerdan de dónde vienen.

La herencia posicional y la autoorganización del cerebro

El concepto central del estudio es la “herencia posicional”. Cada célula del sistema nervioso desciende de una célula progenitora. A medida que se divide, transmite no solo material genético, sino también información que influye en el destino y la ubicación final de sus descendientes.



El equipo liderado por Anthony Zador, con participación de investigadores de Harvard y ETH Zürich, observó que células provenientes de un mismo progenitor tienden a agruparse espacialmente. Ese patrón contribuye a formar estructuras estables y organizadas en el cerebro.

Para entenderlo mejor, es como si una familia se establece en una región determinada, es probable que sus descendientes permanezcan relativamente cerca, formando comunidades reconocibles. De manera similar, las células “emparentadas” conservan una proximidad que influye en la arquitectura del tejido.

Según Stan Kerstjens, uno de los autores, cada célula solo percibe su entorno inmediato. Sin embargo, su identidad depende estrictamente de su posición. Si queda fuera de sitio, puede adoptar características equivocadas y afectar el desarrollo global.

Superando los límites de la señalización química

El modelo tradicional atribuye la organización a gradientes moleculares que actúan como mapas químicos. Estas señales funcionan bien en escalas reducidas, donde la distancia entre células es corta y la difusión resulta efectiva.

Pero el cerebro humano contiene miles de millones de células distribuidas en grandes volúmenes. A medida que aumenta la escala, la señal química pierde intensidad y precisión.



El nuevo enfoque sugiere que el linaje celular aporta escalabilidad. Mientras los gradientes químicos orientan en distancias cortas, la herencia posicional permite ensamblar estructuras amplias sin perder coherencia espacial.

Para evaluar esta hipótesis, el equipo desarrolló un “modelo de linaje celular para información posicional escalable”. Comenzaron con cálculos teóricos y luego realizaron experimentos en cerebros de ratón y pez cebra, dos modelos clásicos en neurobiología.

Evidencia en distintas especies

Los análisis incluyeron estudios de expresión genética individual y colectiva durante el desarrollo cerebral. Los resultados mostraron que ciertos patrones de coexpresión —denominados “eigengenes”— permanecen estables a lo largo del tiempo y se conservan entre especies.

Estos patrones actúan como referencias internas que ayudan a las células a interpretar su ubicación relativa. La persistencia de estos mecanismos en organismos evolutivamente distantes sugiere que el principio podría ser ampliamente aplicable en biología.



El hallazgo indica que la organización por linaje no es un fenómeno exclusivo de mamíferos, sino un mecanismo más general de construcción tisular.

Los investigadores aclaran que la nueva propuesta no descarta la señalización química. Ambos sistemas trabajan en conjunto. Las moléculas difusibles establecen coordenadas locales, mientras que el linaje aporta continuidad y coherencia en escalas mayores.

Este esquema híbrido resuelve una limitación clave: cuando el número de células crece de forma exponencial, la difusión química por sí sola no basta para mantener precisión estructural.

La combinación de mecanismos permite generar patrones espaciales complejos y sostener la diversidad funcional del sistema nervioso.

Una nueva visión sobre la formación y diversidad del cerebro

Comprender cómo se organiza el encéfalo no es solo una cuestión académica. Alteraciones en la disposición celular pueden estar vinculadas con trastornos del neurodesarrollo y con la formación de tumores.



El principio de transmisión posicional podría ayudar a explicar fenómenos similares en otros órganos y tejidos. Si el mecanismo es generalizable, su alcance abarcaría múltiples áreas de la biología.

Incluso los autores especulan con posibles aplicaciones en inteligencia artificial. Sistemas capaces de transferir información estructural entre “generaciones” podrían inspirarse en la manera en que las células heredan instrucciones posicionales.

El cerebro humano sigue siendo uno de los grandes enigmas de la ciencia. Saber que su organización depende tanto de señales externas como de memoria heredada redefine la manera en que se entiende su formación.

La idea de que las células recuerdan su historia y la utilizan para posicionarse aporta una dimensión adicional a la autoorganización biológica. Más que un simple mapa químico, el desarrollo cerebral se asemeja a un proceso en el que cada célula combina información del entorno con la herencia de su linaje.

Si futuras investigaciones confirman y amplían este modelo, la neurobiología del desarrollo podría experimentar un cambio conceptual profundo. Y, con ello, abrir nuevas vías para comprender tanto la evolución como las enfermedades del sistema nervioso.