Una prueba ocular puede detectar lesiones cerebrales leves ocurridas años atrás, según un estudio

Investigadores de la Universidad de Colorado desarrollaron un test de rastreo ocular de alta velocidad capaz de identificar secuelas neurológicas invisibles tras conmociones cerebrales, incluso más de una década después del traumatismo

El test de rastreo ocular
El test de rastreo ocular de alta velocidad detecta lesiones cerebrales leves invisibles una década después del traumatismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las conmociones cerebrales, causada por un golpe o sacudida fuerte en la cabeza que altera temporalmente el funcionamiento del cerebro, suelen considerarse lesiones temporales. En muchos casos, quienes las padecen retoman sus actividades normales en pocas semanas.

Sin embargo, un nuevo estudio sugiere que algunos efectos neurológicos pueden persistir durante años sin ser detectados por las evaluaciones médicas habituales.

Investigadores de la Universidad de Colorado desarrollaron un método basado en rastreo ocular de alta velocidad capaz de identificar alteraciones funcionales en personas que sufrieron traumatismos craneales leves incluso más de 10 años antes.

El análisis de movimientos oculares
El análisis de movimientos oculares suaves permite identificar alteraciones neurológicas en veteranos con antecedentes de traumatismo craneal leve (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio, realizado en el CU Anschutz Marcus Institute for Brain Health y publicado en el Journal of Neuro-Ophthalmology, analizó a 78 veteranos militares, de los cuales 38 tenían antecedentes de lesión cerebral leve y 40 no habían sufrido este tipo de traumatismo.

Los resultados sugieren que ciertos cambios en el funcionamiento cerebral pueden mantenerse a largo plazo, aun cuando los pacientes ya no presentan síntomas evidentes.

Cómo los movimientos oculares revelan cambios en el cerebro

La técnica se basa en el análisis de movimientos oculares suaves, conocidos como smooth pursuit, que permiten seguir objetos en movimiento. Este proceso requiere una coordinación precisa entre múltiples áreas del cerebro y los músculos del ojo.

Durante las pruebas, los participantes debían seguir visualmente estímulos que se desplazaban en una pantalla mientras sensores de alta velocidad registraban la respuesta ocular.

El sistema permitió detectar pequeños retrasos en la respuesta visual, denominados “microrretardos”, que no suelen identificarse en evaluaciones clínicas convencionales.

Los especialistas resaltan que la
Los especialistas resaltan que la mayoría se recupera completamente, aunque el test revela huellas funcionales tras una conmoción cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según explicó Jeffrey Hebert, investigador principal del estudio, estos movimientos oculares son especialmente útiles para detectar alteraciones neurológicas porque involucran una red amplia de estructuras cerebrales.

“El seguimiento visual exige coordinación entre distintas áreas del cerebro, incluidas la corteza cerebral y el cerebelo, que participan en el control motor fino y en la respuesta rápida a estímulos visuales”, señaló el investigador.

Secuelas que pueden permanecer ocultas

Los resultados mostraron que los veteranos con antecedentes de conmoción cerebral presentaban movimientos oculares más lentos y menos precisos en comparación con quienes no habían sufrido lesiones.

Estas diferencias aparecieron incluso en personas que no reportaban síntomas desde hacía más de una década.

El cerebro puede compensar alteraciones
El cerebro puede compensar alteraciones tras conmociones, ocultando secuelas que solo se evidencian en pruebas visuales complejas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo también observó ligeras disminuciones en tareas relacionadas con la atención y la velocidad de procesamiento mental. Aunque estos cambios no siempre afectan la vida cotidiana, pueden hacerse evidentes cuando el cerebro enfrenta tareas visuales complejas o entornos con múltiples estímulos.

Los investigadores sugieren que el cerebro puede desarrollar mecanismos de compensación que permiten mantener el rendimiento funcional en situaciones normales, ocultando así las alteraciones subyacentes.

Una herramienta prometedora para el seguimiento neurológico

El rastreo ocular de alta velocidad podría convertirse en una herramienta útil para el monitoreo a largo plazo de personas que han sufrido conmociones cerebrales.

A diferencia de otras pruebas neurológicas, este método permite medir de forma objetiva la coordinación entre diferentes circuitos cerebrales implicados en el control visual y motor.

El método de rastreo ocular
El método de rastreo ocular detecta microrretardos visuales que no aparecen en evaluaciones clínicas convencionales ni en resonancias magnéticas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según los investigadores, estas evaluaciones podrían complementar estudios como la resonancia magnética, especialmente en casos donde los resultados convencionales no muestran anomalías claras. Además, contar con mediciones previas de la velocidad y precisión de los movimientos oculares permitiría detectar cambios tempranos tras nuevos traumatismos.

Qué significa este hallazgo para quienes tuvieron una conmoción

Los especialistas subrayan que la mayoría de las personas que sufren una conmoción cerebral se recuperan completamente y no desarrollan problemas neurológicos graves.Los microrretardos detectados en el estudio suelen ser imperceptibles para quienes los presentan y no necesariamente implican una limitación en la vida diaria.

Sin embargo, identificar estos cambios puede resultar útil para comprender mejor cómo el cerebro responde a las lesiones y cómo se adapta con el tiempo.

esclerosis múltiple - VisualesIA (Imagen
esclerosis múltiple - VisualesIA (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores destacan que este tipo de herramientas podría ser particularmente relevante en atletas, militares y otras personas con mayor riesgo de traumatismos craneales, donde el monitoreo neurológico a largo plazo puede ayudar a prevenir complicaciones.

Los especialistas subrayan que estos hallazgos no significan que todas las personas que hayan sufrido una conmoción cerebral desarrollarán problemas neurológicos a largo plazo.

Además, refuerzan una idea cada vez más aceptada en neurociencia: incluso después de una aparente recuperación, el cerebro puede conservar huellas funcionales de una lesión pasada, invisibles a simple vista pero detectables con métodos de medición más sensibles.

