Por qué el estrés puede aumentar o disminuir la sensación de comezón, según la ciencia

Científicos indios identifican neuronas en el hipotálamo lateral capaces de inhibir el picor durante episodios de estrés agudo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estrés suele asociarse con molestias físicas como dolor de cabeza, tensión muscular o alteraciones digestivas. Sin embargo, la ciencia acaba de descubrir que también puede modificar la percepción del picor. Un equipo del Indian Institute of Science, en Bangalore, identificó un circuito cerebral capaz de reducir la necesidad de rascarse durante episodios de estrés agudo.

El estudio, publicado en Cell Reports, revela que ciertas neuronas ubicadas en el hipotálamo lateral —una región del cerebro vinculada con las emociones y la respuesta al estrés— actúan como un “freno” temporal del picor. El hallazgo abre nuevas perspectivas para comprender por qué algunas personas experimentan irritación persistente y cómo podrían desarrollarse tratamientos más eficaces.

Estrés y sensaciones corporales: una relación compleja

La conexión entre estrés y dolor fue ampliamente investigada durante décadas. En determinadas situaciones, este tipo de presión emocional puede incluso disminuir la percepción del dolor, un fenómeno adaptativo que permite reaccionar ante amenazas inmediatas.

El picor, en cambio, había recibido menos atención científica. Los investigadores buscaban comprender por qué algunas personas dejan de sentir la necesidad de rascarse en momentos de tensión intensa, mientras que otras experimentan lo contrario, especialmente cuando el estrés se vuelve crónico.

La estimulación de neuronas en el cerebro reduce significativamente el deseo de rascarse tanto en picor leve como en inflamación cutánea similar a la psoriasis (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para explorar esta relación, el equipo liderado por Jagat Narayan Prajapati utilizó modelos animales modificados genéticamente que permitían identificar y manipular neuronas específicas del hipotálamo lateral.

Un circuito cerebral que “apaga” el impulso de rascarse

Los científicos detectaron un grupo concreto de neuronas que se activa frente a estímulos estresantes. Cuando estas células fueron estimuladas artificialmente, el comportamiento de rascado disminuyó de manera notable, tanto en episodios breves de picor como en modelos con inflamación cutánea similar a la psoriasis.

En cambio, al inhibir estas neuronas, el efecto desaparecía y los animales mostraban mayor tendencia a rascarse.

Puede imaginarse este sistema como un mecanismo de control interno: ante una situación estresante, el cerebro prioriza la respuesta emocional o de supervivencia y reduce la percepción de sensaciones secundarias, como la comezón.

En situaciones de estrés crónico, el mecanismo cerebral inhibidor del picor pierde eficacia y aumenta la tendencia al rascado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores emplearon técnicas avanzadas de etiquetado neuronal y herramientas quimiogenéticas para analizar la actividad de estas células. La activación breve de las neuronas no solo redujo el rascado, sino que también generó conductas asociadas a ansiedad y aversión, lo que refuerza su vínculo con los circuitos del estrés.

Cómo el cerebro transmite la señal de alivio

El análisis de las redes cerebrales mostró que estas neuronas envían señales a varias regiones implicadas en la modulación sensorial, entre ellas la sustancia gris periacueductal, la médula rostroventromedial y el núcleo parabranquial lateral.

La sustancia gris periacueductal, conocida por su papel en el control del dolor, parece ser el principal centro donde se modula la sensación de picor en este circuito.

Estas conexiones actúan como una cadena de comunicación que permite al cerebro regular la intensidad de la molestia cutánea según el contexto emocional.

El estudio sugiere que modular los circuitos cerebrales podría mejorar la calidad de vida de quienes sufren picor persistente asociado al estrés y enfermedades dermatológicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio fue la diferencia entre el estrés puntual y el estrés prolongado.

En situaciones breves, el circuito neuronal funciona como un inhibidor temporal del picor. Sin embargo, en modelos de inflamación crónica, las neuronas se volvieron más excitables y mostraron mayor actividad durante el rascado, lo que sugiere que el sistema pierde eficacia cuando el estrés se mantiene en el tiempo. Este fenómeno podría explicar por qué enfermedades dermatológicas crónicas, como la psoriasis o la dermatitis atópica, suelen empeorar en contextos de estrés prolongado.

Un cambio de mirada en el tratamiento del picor crónico

La comezón persistente afecta a millones de personas y puede impactar de manera significativa en el sueño, el estado de ánimo y la calidad de vida. Los tratamientos actuales suelen centrarse en la piel o en el sistema inmunitario, pero este estudio resalta el papel del cerebro en la generación y el control de la sensación.

Arnab Barik, coautor del trabajo, destacó que la mayoría de las terapias disponibles actúan sobre los síntomas visibles y no sobre los mecanismos cerebrales subyacentes. Comprender cómo interactúan el estrés, la ansiedad y el picor podría abrir la puerta a intervenciones más integrales.

El hallazgo destaca que los tratamientos actuales del picor suelen centrarse en la piel, relegando el papel fundamental del cerebro en la regulación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque el hallazgo representa un avance relevante, los investigadores advierten que el estudio analizó un tipo específico de estrés agudo y que otros circuitos podrían intervenir según la situación emocional.

Las próximas investigaciones buscarán caracterizar con mayor detalle estas neuronas y comprender cómo cambian en enfermedades crónicas o en distintos estados psicológicos.

Explorar la relación entre estrés y percepción sensorial no solo amplía el conocimiento sobre el funcionamiento cerebral, sino que también abre nuevas oportunidades terapéuticas para quienes conviven con picor persistente.

En el futuro, modular estos circuitos podría convertirse en una estrategia clave para aliviar una molestia que, aunque a menudo subestimada, puede ser profundamente incapacitante.