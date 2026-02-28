Ciencia

El equilibrio entre tecnología y actividades tradicionales sostiene el desarrollo saludable en la infancia

Expertos y entidades internacionales advierten que la exposición temprana y sin control a dispositivos digitales puede afectar el juego, el descanso y la calidad del sueño, destacando la necesidad de supervisión adulta y límites claros desde la infancia

Las guías internacionales recomiendan evitar dispositivos digitales en menores de dos años salvo excepciones como videollamadas supervisadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preocupación sobre el impacto de la tecnología en la niñez está en el centro de los debates sobre bienestar. Diversas entidades, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Americana de Pediatría, advierten sobre los riesgos de exponer a los niños pequeños a las pantallas sin control ni supervisión.

Sus recomendaciones coinciden en que los menores de dos años no deberían utilizar dispositivos digitales, salvo ocasiones excepcionales como videollamadas en compañía de un adulto. Para la franja de dos a cinco años, las guías internacionales insisten en que el uso no supere una hora diaria, también bajo supervisión.

El contexto actual, marcado por la omnipresencia de dispositivos móviles y la digitalización de la vida cotidiana, ha incrementado la preocupación de familias y educadores. Según la Sociedad Española de Pediatría, la irrupción de la tecnología en el ámbito familiar es inevitable, pero requiere pautas claras y consensuadas para evitar consecuencias adversas en el desarrollo infantil. El acompañamiento adulto es clave, no solo para controlar el tiempo, sino también para orientar el contenido y ofrecer alternativas a las pantallas.

Los especialistas destacan que el uso temprano de la tecnología puede aportar ventajas si se emplea correctamente. Entre los beneficios mencionan el acceso a recursos educativos, la posibilidad de mantener vínculos familiares a distancia y el desarrollo de habilidades digitales que serán necesarias en el futuro.

Sin embargo, la mayoría coincide en que el uso indiscriminado desplaza actividades esenciales para el desarrollo, como el juego libre, la actividad física y la interacción cara a cara.

La Asociación Española de Psiquiatría del Niño y Adolescente agrega que los niños necesitan rutinas y límites claros para construir hábitos saludables y evitar la dependencia digital. Además, subraya que el exceso de pantallas puede afectar la calidad del sueño, aumentar la irritabilidad y dificultar la concentración en actividades escolares y recreativas.

Un informe de UNICEF alerta sobre la brecha digital y sus implicancias: el acceso desigual a la tecnología puede generar desventajas en el aprendizaje y la socialización, pero el uso excesivo y no supervisado también puede profundizar las desigualdades, afectando especialmente a niños y adolescentes en contextos de vulnerabilidad social.

Además, la pandemia intensificó estos contrastes, mostrando la necesidad de políticas públicas que acompañen a las familias en la gestión de la tecnología.

El uso de la tecnología debe ser siempre supervisado y adaptado a la edad del niño para prevenir consecuencias negativas en el desarrollo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios y riesgos: el delicado equilibrio

El desafío para padres, cuidadores y educadores está en encontrar un equilibrio entre los beneficios y los posibles efectos negativos. Mientras la tecnología puede potenciar la curiosidad y el aprendizaje interactivo, no debe desplazar la importancia del juego libre, la actividad física y las relaciones cara a cara.

Según la OMS, el sedentarismo, la disminución de la calidad del sueño y la tendencia a consumir alimentos ultraprocesados son consecuencias que pueden aparecer cuando no existen pautas claras. “El daño principal no viene del dispositivo en sí, sino de lo que no ocurre mientras el niño está frente a una pantalla”, señala el organismo.

Además, varios informes reportan un aumento en la prevalencia de obesidad infantil y dificultades en la concentración y la regulación de impulsos. Las guías internacionales insisten en la importancia de modelar conductas desde los adultos y de acompañar el uso de la tecnología con diálogo, reglas claras y alternativas como la lectura, los juegos al aire libre y las actividades creativas.

Especialistas insisten en que el uso indiscriminado de pantallas desplaza actividades esenciales como el juego libre y la interacción cara a cara (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comparando perspectivas, la psicóloga estadounidense Catherine Steiner-Adair afirma que “el desarrollo emocional y social se construye en la interacción real, no virtual”, mientras que la psiquiatra argentina Valeria Abadi insiste en que “el mayor desafío es consensuar límites familiares consistentes, priorizando el juego y la conversación cotidiana”.

Ambas coinciden en que la clave está en el acompañamiento activo, la supervisión y el fomento de vínculos fuera de las pantallas. La tecnología no debe demonizarse ni idealizarse; su integración debe ser progresiva, consciente y adaptada a la etapa evolutiva del niño.

En ese sentido, el bienestar infantil se basa en el equilibrio: las pantallas pueden ser herramientas valiosas, siempre y cuando no sustituyan el contacto humano, el tiempo de descanso y la exploración lúdica.

El objetivo, como coinciden los especialistas, es que la tecnología sea una herramienta más y no la que domine la vida cotidiana de los niños. El reto es colectivo y requiere un compromiso conjunto de familias, educadores y responsables de políticas públicas para construir entornos digitales seguros y saludables.

