Tecno

Niños, inteligencia artificial y límites: expertos alertan sobre riesgos de los chatbots en la infancia

Las organizaciones de ciberseguridad alertan sobre la importancia de la educación y el acompañamiento familiar para contrarrestar el acceso de los menores a contenidos inapropiados

Guardar
El uso creciente de chatbots
El uso creciente de chatbots de inteligencia artificial por niños genera alertas sobre seguridad, privacidad y desarrollo infantil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A medida que crece el acceso de niños a los chatbots de inteligencia artificial, surgen dudas profundas sobre las consecuencias para su desarrollo y bienestar. Mientras las cifras de uso se disparan (con plataformas como ChatGPT acercándose a 700 millones de usuarios semanales, muchos de ellos menores de edad), la preocupación se centra en la seguridad, la privacidad y el impacto psicológico de esta tecnología.

Un estudio de Reino Unido realizado en julio de 2025, indica que el 64% de los niños utilizan este tipo de herramientas, cifras que se reflejan en las inquietudes de padres y expertos.

Riesgos psicológicos, sociales y de aislamiento con IA

El vínculo emocional que algunos niños establecen con la inteligencia artificial genera señales de alarma. “Están surgiendo preocupaciones legítimas en materia de seguridad, privacidad y psicología debido al uso frecuente de esta tecnología por parte de los más jóvenes. Como adultos responsables, no se puede dar por sentado que todos los proveedores de plataformas cuentan con medidas eficaces de seguridad y privacidad adecuadas para los infantes. Incluso cuando existen protecciones, su aplicación no es necesariamente coherente, y la propia tecnología evoluciona más rápido que las políticas”, advirtió Martina Lopez, investigadora de Seguridad Informática de ESET Latinoamérica, al referirse al escenario actual.

El 64% de los niños
El 64% de los niños accede a herramientas como ChatGPT, lo que preocupa por los riesgos psicológicos y el impacto en sus relaciones humanas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Lopez destacó que el desarrollo social y emocional de los niños puede verse afectado si la IA ocupa el lugar de relaciones humanas reales.

Los chatbots, diseñados para complacer a los usuarios, tienden a reforzar patrones de conducta problemática: “Pueden producir resultados que amplifiquen las dificultades por las que puedan estar pasando los jóvenes, como trastornos alimentarios, autolesiones o pensamientos intrusivos”.

Acceso a contenido peligroso y fallas en los controles

El alcance de los chatbots no se limita a la conversación. La posibilidad de que un niño acceda, mediante IA, a contenidos sexualmente explícitos o violentos es real.

Los chatbots pueden exponer a
Los chatbots pueden exponer a los niños a contenido sexualmente explícito o violento, a pesar de los controles de seguridad implementados. (Imagen ilustrativa Infobae)

“Aunque los principales proveedores tienen barras de contención diseñadas para limitar los enlaces a contenidos inapropiados o peligrosos, no siempre son eficaces. En algunos casos, pueden anular estas medidas de seguridad internas para compartir contenidos sexualmente explícitos o violentos”, dijo la vocera.

El riesgo se incrementa cuando los menores, con conocimientos tecnológicos, logran “jailbreakearla” con indicaciones específicas. Este termino se refiere a eliminar o eludir las limitaciones impuestas por los fabricantes o desarrolladores de un producto.

La desinformación como amenaza adicional

Según la experta, los chatbots pueden exponer a los menores a respuestas incorrectas presentadas de forma convincente: “Para los niños, puede dar lugar a que crean información falsa presentada de forma convincente como un hecho, lo que los lleva a tomar decisiones imprudentes sobre cuestiones médicas o de pareja”.

Señales como el aislamiento social,
Señales como el aislamiento social, la urgencia por interactuar con chatbots y la repetición de datos falsos alertan sobre una relación poco saludable con la IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fenómeno preocupa porque, a diferencia de los adultos, los niños suelen carecer de recursos para distinguir un dato verdadero de una narración engañosa.

Privacidad e información sensible que los padres no saben

El intercambio de datos se convierte en un frente crítico. “Si un niño introduce información personal y financiera sensible en una consulta, el proveedor la almacenará. Si eso ocurre, en teoría podría acceder a ella un tercero (por ejemplo, un proveedor/socio) o ser pirateada por un ciberdelincuente”, alertó Martina.

ESET señala varias conductas que los adultos deberían observar: el aislamiento progresivo con respecto a amigos y familiares, la necesidad urgente de interactuar con el chatbot, la tendencia a considerar a la IA como una persona real, la repetición de información falsa o el acceso a contenido inapropiado. Estas señales pueden revelar una relación poco saludable con la tecnología.

Las recomendaciones de organizaciones como
Las recomendaciones de organizaciones como ESET y Argentina Cibersegura enfatizan combinar la supervisión adulta, el diálogo y los controles parentales en el uso de redes sociales e inteligencia artificial por niños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El papel de los adultos y la responsabilidad compartida

La regulación de los servicios de IA suele ser insuficiente, por lo que la responsabilidad recae en el entorno del niño. “En muchas jurisdicciones, los chatbots de IA están restringidos a usuarios mayores de 13 años. Sin embargo, dada la irregularidad o complejidad en su aplicación, es posible que se tenga que tomar cartas en el asunto. Las conversaciones importan más que los controles por sí solos. Para obtener los mejores resultados consideremos la posibilidad de combinar los controles técnicos con la educación, el asesoramiento y sobre todo el acompañamiento, impartidos de forma abierta y sin confrontación”, recomendó Luis Lubeck, vocero de Argentina Cibersegura.

La organización enfatiza que mantener un canal de comunicación fluido e implementar límites en el uso de la IA pueden prevenir situaciones de riesgo. Recomiendan activar controles parentales, restringir la exposición a plataformas adecuadas y recordar siempre a los niños que nunca deben compartir información personal identificable con los sistemas de inteligencia artificial.

El contacto humano como eje irremplazable

La supervisión adulta no puede desentenderse de este proceso. “Los más pequeños necesitan seres humanos en el centro de su mundo emocional. La IA puede ser una herramienta útil para muchas cosas. Pero hasta que los niños desarrollen una relación sana con ella, su uso debe supervisarse cuidadosamente. Y nunca debe sustituir al contacto humano”, concluyó Martina Lopez de ESET Latinoamérica.

Temas Relacionados

IAArgentina CiberseguraRegulación de Inteligencia ArtificialSeguridad Infantil DigitalChatbots y Niñez

Últimas Noticias

Cómo activar el modo Carnaval de Río de Janeiro en WhatsApp

Meta AI permite crear imágenes temáticas y acceder a información sobre la celebración; además, los tonos de notificación pueden personalizarse desde la app

Cómo activar el modo Carnaval

Estos son los estrenos de cine más esperados en Colombia según Google

Según los datos de Google Trends, ‘Pecadores’ se posiciona como la película más buscada en el país, generando un alto nivel de expectativa entre los cinéfilos

Estos son los estrenos de

Crean centro de inteligencia artificial para formar expertos en ciberseguridad, arquitectos de IA y más en Colombia

Los programas de formación incluirán tutoría virtual, contenidos en automatización, meta prompting, entre otros temas

Crean centro de inteligencia artificial

La concentración de poder, la desaparición de empleos de oficina y la velocidad de los cambios ponen en jaque a gobiernos y profesionales en todo el mundo

La irrupción de la inteligencia artificial, liderada por un puñado de empresas, acelera la pérdida de empleos y desafía la capacidad de reacción de las instituciones, según advierte Matt Shumer en su columna

La concentración de poder, la

El 67% de los latinoamericanos ya guarda sus datos en la nube, pero pocos los protegen

La comodidad y el acceso remoto transforman la gestión de datos, pero expertos advierten sobre configuraciones inseguras y errores humanos que facilitan ataques y robos digitales

El 67% de los latinoamericanos
DEPORTES
Comienzan los playoffs de la

Comienzan los playoffs de la Champions League con Benfica-Real Madrid como cruce más atractivo: la agenda completa

Náutico Hacoaj: historia y tradición de un club que tendrá dos semanas de tenis internacional

Los filosos comentarios de Morena Beltrán sobre la situación de Lucas Blondel en Boca: “No tiene lugar”

River Plate enfrentará a Ciudad de Bolívar en su debut en la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

Insólito: había ganado el punto, pero un grito cambió la decisión y perdió el partido en el Río Open

TELESHOW
Yanina Latorre confesó que le

Yanina Latorre confesó que le fue infiel a Diego Latorre: “No es causalidad de divorcio”

El desgarrador mensaje de Marta González a 25 años de la muerte de su hijo Leandro: “Queda poco para que estemos juntos”

Entre la amistad y el trabajo, Diego Peretti y Federico D’Elía volvieron a actuar juntos después de Los Simuladores

La desafiante reacción de la China Suárez a las críticas que recibe: el atuendo y la frase que eligió

Las múltiples facetas de Martín Piroyansky: de alzarse con dos premios en Las Vegas al mostrador de un café

INFOBAE AMÉRICA

El negocio del juego de

El negocio del juego de azar en Panamá roza los $3,000 millones en 2025

El Pentágono en alerta por usuarios civiles que publican en tiempo real vuelos secretos de EEUU hacia Medio Oriente

Una explosión derrumbó un edificio de la policía militar rusa cerca de San Petersburgo: al menos dos muertos

Mulino reitera veto a empresas europeas mientras Panamá siga en lista negra

Miles de iraníes desafían al régimen en actos para homenajear a manifestantes asesinados en las protestas