Nuevos hallazgos sobre la evolución humana: los neandertales hombres preferían a las mujeres Homo sapiens

La comparación de ADN muestra un 62% más de ascendencia humana moderna en cromosomas X de neandertales que en humanos actuales ( Kennis & Kennis/MSF/Science Source)

Un nuevo estudio sobre ADN neandertal y mestizaje prehistórico reveló que la mayoría de los cruces entre Homo sapiens y neandertales fueron protagonizados por varones neandertales y mujeres humanas.

Publicado en Science y coordinado por equipos de la Universidad de Pensilvania, el trabajo identifica un sesgo sexual inesperado en los primeros contactos entre ambas especies.

Estos hallazgos, aportan nuevas claves sobre la configuración del genoma humano.

El equipo encabezado por la genetista Sarah Tishkoff y el investigador Alexander Platt analizó los genomas de tres hembras neandertales de Altai, Chagyrskaya y Vindija. Además, incorporaron la comparación con mujeres de grupos africanos actuales, como los !Xoo, los Ju|’hoansi y los Chabu.

El estudio de ADN confirmó la preferencia de varones neandertales por mujeres sapiens

El legado genético del mestizaje prehistórico perdura en regiones del genoma humano (REUTERS )

El resultado fue contundente: los cromosomas X de las mujeres neandertales analizadas tenían un 62% más de ascendencia de humanos modernos de lo previsto, mientras que el cromosoma X de los humanos actuales casi no conserva ADN neandertal.

Para Platt, estos datos descartan que la ausencia de cromosoma X neandertal en los humanos modernos se deba a problemas genéticos o reproductivos.

“Consideramos dos hipótesis relacionadas con la selección natural. La primera, era que las incompatibilidades reproductivas impidieran el intercambio de cromosomas X entre los neandertales y los humanos modernos. Descartamos esta hipótesis al observar que el cromosoma X neandertal portaba más ascendencia de humanos modernos que el resto del genoma neandertal”, detalló.

Los análisis muestran que la clave está en la segunda hipótesis, vinculada a la dirección de los cruces.

La evidencia indica que fue mucho más común la unión entre varones neandertales y mujeres Homo sapiens. Esto explicaría por qué el cromosoma X de los neandertales conserva más ascendencia humana moderna, mientras que en los humanos actuales apenas queda rastro neandertal en ese cromosoma.

En declaraciones al diario The Guardian, Platt explicó que la dirección de los emparejamientos fue decisiva en cómo se transmitieron los cromosomas X entre ambas especies.

El análisis de la distribución del ADN neandertal y humano moderno demuestra que este sesgo sexual persistió durante generaciones en las poblaciones mixtas, dejando una huella que todavía se observa en el genoma actual.

Sesgo sexual en el mestizaje prehistórico

La composición genética registrada en mujeres fósiles y grupos africanos evidencia que factores demográficos y sociales propiciaron un flujo hereditario desigual entre las dos especies hace miles de años (AP Foto/Martin Meissner, archivo)

Modelos desarrollados por los equipos de la Universidad de Pensilvania respaldan que la preferencia de pareja y un sesgo social en los emparejamientos son la explicación más sencilla y probable del patrón detectado. Existen otras explicaciones alternativas, como la migración diferenciada por sexo, solo resultan viables en escenarios demográficos poco realistas.

El investigador Platt puntualizó que, incluso considerando repetidas migraciones de mujeres Homo sapiens a grupos neandertales, no se reproducen los valores observados si no hay una fuerte preferencia direccional. “Incluso oleadas repetidas de mujeres Homo sapiens hacia una población neandertal no producirían estos resultados”, señaló. Por ello, los autores consideran más coherente un sesgo persistente en favor de parejas entre varones neandertales y mujeres sapiens.

La consecuencia de este fenómeno se observa sobre todo en el cromosoma X. Si los emparejamientos hubieran sido simétricos, el nivel de ascendencia moderna en los genomas neandertales sería inferior, y la huella neandertal en humanos actuales estaría repartida de forma distinta.

Origen y consecuencias del patrón genético

Las simulaciones y el análisis del ADN de fósiles respaldan que la combinación entre varones neandertales y mujeres sapiens fue más común, lo que dio lugar a una transferencia hereditaria desigual preservada hasta hoy (REUTERS/Nikola Solic/File Photo)

El trabajo descarta que incompatibilidades genéticas expliquen el patrón encontrado. Los alelos humanos modernos se concentran en zonas poco funcionales del cromosoma X neandertal, lo que aleja hipótesis de ventajas biológicas.

La interpretación propuesta se inclina hacia factores sociales o demográficos.

“El estudio plantea un punto interesante que merece la pena debatir. Sin embargo, hay aspectos que no se mencionan y que sería interesante abordar. Una explicación alternativa podría ser que hubo pocas mujeres en los últimos grupos neandertales, lo que forzó una mayor movilidad, y en esa movilidad, las mujeres sapiens podrían haber tenido una mayor relación con los neandertales", señaló José Yravedra Sainz de los Terreros del Departamento de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología de la Universidad Complutense de Madrid a Science Media Center de España.

Los especialistas insisten en las limitaciones del campo paleogenético, ya que estos estudios se basan en inferencias de población, no en pruebas directas del comportamiento individual.

Implicaciones para la historia evolutiva

Los neandertales machos tendían a aparearse con mujeres humanas modernas, plantea el estudio (Unplash)

Las investigaciones refuerzan la complejidad de los contactos entre Homo sapiens y neandertales y la distribución irregular del legado genético en la actualidad. Existen regiones conocidas como “desiertos neandertales”, largos tramos del genoma donde el ADN neandertal es muy escaso, especialmente en el cromosoma X.

Este sesgo sexual ilustra que el mestizaje no fue un fenómeno neutral, sino que obedeció a dinámicas sociales específicas.

Los autores remarcan que los resultados describen tendencias poblacionales y no conductas individuales o conscientes. Por su parte, la arqueología indica que el contacto entre especies fue prolongado, diverso y condicionado por factores temporales y territoriales.

Este estudio, concluyen los expertos, enriquece la comprensión sobre el encuentro y mestizaje entre neandertales y humanos modernos.

Este patrón de intercambio genético, conservado siglo tras siglo, sugiere que las formas de hibridación y las decisiones de pareja contribuyeron decisivamente a la evolución del linaje humano y a la variedad genética actual.