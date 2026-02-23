Dormir bien ayuda al cerebro a eliminar desechos y proteger sus células de energía

El sueño facilita la eliminación de residuos metabólicos y protege la salud cerebral, según un reciente estudio científico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dormir no solo permite descansar: también activa procesos biológicos esenciales para mantener el cerebro en buen estado. Mientras el cuerpo parece “desconectarse”, el sistema nervioso realiza tareas clave de reparación y limpieza que sostienen la salud neuronal.

Un estudio del Howard Hughes Medical Institute, liderado por la neurocientífica Amita Sehgal, aporta nuevas pistas sobre estos mecanismos, cuyos hallazgos fueron publicados en la revista Nature.

La investigación muestra que el sueño ayuda a eliminar residuos metabólicos y a proteger las mitocondrias —estructuras celulares que funcionan como pequeñas centrales energéticas—, lo que podría tener implicancias directas en enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.

Energía, desgaste y limpieza neuronal

Durante mucho tiempo, el sueño fue considerado principalmente un fenómeno psicológico o conductual. Sin embargo, en las últimas décadas la mirada cambió: hoy se lo entiende como un proceso biológico complejo con funciones celulares fundamentales.

Investigadores del Howard Hughes Medical Institute destacan la relación entre sueño, mitocondrias y prevención de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El sueño está ampliamente conservado en el reino animal y debe cumplir alguna función básica común”, explicó Sehgal. Su presencia en organismos tan diversos como insectos, peces o mamíferos sugiere que cumple un rol esencial para la supervivencia.

El equipo de Sehgal utilizó modelos experimentales —como la mosca de la fruta— para observar en detalle qué ocurre dentro de las neuronas durante el descanso.

Este enfoque permitió seguir procesos celulares difíciles de detectar en humanos y reconstruir paso a paso cómo el cerebro gestiona la energía y los residuos metabólicos mientras dormimos.

Dormir bien activa procesos de limpieza neuronal que previenen la acumulación de sustancias tóxicas en el cerebro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras estamos despiertos, las neuronas trabajan intensamente y generan subproductos del metabolismo, entre ellos moléculas oxidantes que pueden dañar estructuras celulares. Es un fenómeno comparable al humo que produce un motor en funcionamiento: inevitable, pero potencialmente perjudicial si se acumula.

Durante el sueño, el cerebro activa mecanismos para gestionar estos residuos. Parte del material oxidado se traslada a las células gliales —que cumplen funciones de apoyo y mantenimiento—, donde puede reutilizarse o eliminarse.

Un “servicio de limpieza” celular

Además de gestionar desechos, el sueño regula la autofagia, un proceso interno mediante el cual las células reciclan componentes dañados o envejecidos. Esto incluye la renovación de mitocondrias deterioradas, lo que contribuye a mantener la eficiencia energética de las neuronas.

También se observó que, durante el sueño, aumenta el intercambio de moléculas entre el cerebro y la sangre, facilitando la eliminación de sustancias potencialmente tóxicas. Este fenómeno refuerza la idea de que dormir funciona como un sistema de mantenimiento biológico.

Por su parte, la investigación sugiere que la necesidad de dormir está profundamente ligada al metabolismo cerebral. Cuando el descanso es insuficiente, los residuos se acumulan y el funcionamiento neuronal se vuelve menos eficiente.

Alteraciones en la autofagia y en el metabolismo de los lípidos —ambos regulados por el sueño— se vincularon con el Alzheimer y otros trastornos.

El estudio confirma que la falta de sueño deteriora la eficiencia neuronal y eleva el riesgo de trastornos neurológicos vinculados a la acumulación de desechos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El laboratorio de Sehgal también identificó mecanismos de transporte de residuos en moscas que recuerdan a la función de la apolipoproteína E en humanos, proteína cuya variante genética se asocia a mayor riesgo de Alzheimer. Este paralelismo refuerza la importancia de la biología del sueño en la salud cerebral.

Implicancias y futuro de la investigación

Comprender cómo el sueño protege la función neuronal abre nuevas perspectivas para la prevención y el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas. Si los mecanismos de limpieza y reparación se ven alterados por la falta de descanso, podrían contribuir al daño progresivo del tejido nervioso.

La calidad del sueño se perfila como un factor clave para preservar la función neuronal y prevenir el daño progresivo del tejido nervioso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque los hallazgos son aún parte de la investigación básica, sugieren que mejorar la calidad del sueño podría convertirse en una estrategia relevante para preservar la salud cerebral a largo plazo.

Lejos de ser un estado pasivo, el sueño aparece como un proceso activo de mantenimiento y reparación. Mientras dormimos, el cerebro reorganiza recursos, elimina residuos y protege su maquinaria energética, tareas silenciosas que resultan esenciales para el bienestar cognitivo y emocional.