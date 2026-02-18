Un hábito común podría ser la causa del aumento de casos de miopía en el mundo

Los ambientes poco iluminados y el esfuerzo visual prolongado contribuyen al aumento de casos de miopía en jóvenes (gentileza: Alonso Lab at SUNY Optometry)

Una nueva investigación del Colegio de Optometría de la Universidad Estatal de Nueva York (SUNY) sugiere que el aumento de casos de miopía en el mundo no se explica sólo por el el uso excesivo de dispositivos electrónicos.

Según el estudio publicado en la revista Cell Reports, el principal factor de riesgo de la miopía no sería las pantallas en sí, sino la exposición frecuente a bajos niveles de luz en interiores y el esfuerzo sostenido de enfocar objetos de cerca durante períodos prolongados.

“La miopía ha alcanzado niveles casi epidémicos en todo el mundo, pero aún no se comprende del todo por qué”, afirmó José Manuel Alonso, profesor distinguido de la Universidad Estatal de Nueva York (SUNY) y autor principal del estudio.

De acuerdo con estimaciones recientes difundidas por el Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), cerca del 40% de los niños será miope para 2050. Esta tendencia suele traducirse en dificultades para leer el pizarrón, bajo rendimiento escolar y fatiga visual.

A este escenario se suman los hallazgos del nuevo estudio: realizar actividades cotidianas, como trabajar o estudiar, en ambientes con baja iluminación, un hábito aparentemente inofensivo, contribuye al aumento de dificultades para ver de lejos tanto en adultos como en jóvenes, junto con el uso intensivo de pantallas y la limitada exposición a la luz natural.

La cantidad de luz que llega a la retina es la clave

El control oftalmológico desde los primeros años de vida es fundamental para detectar y frenar la progresión de la miopía (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Nuestros hallazgos sugieren que un factor subyacente común podría ser la cantidad de luz que llega a la retina durante el trabajo prolongado de cerca, especialmente en interiores”, indicó el autor principal.

Según postularon los investigadores, la miopía, un trastorno que dificulta la visión a distancia, afecta actualmente al 50% de los adultos jóvenes en Estados Unidos y Europa y alcanza hasta el 90% en algunas regiones del este asiático.

El rápido aumento de casos en apenas unas generaciones demuestra que los factores ambientales y los hábitos visuales en ambientes poco iluminados tienen más peso que la genética.

El equipo dirigido por Alonso junto a Urusha Maharjan, estudiante de doctorado en Optometría de la Universidad Estatal de Nueva York (SUNY), plantea que la costumbre de fijar la vista a corta distancia en interiores poco iluminados exige a los ojos una acomodación constante y una mayor contracción pupilar.

Los especialistas sugieren que la falta de buena iluminación al leer o estudiar podría tener más impacto visual que el uso del celular (Freepik)

La miopía es un desenfoque ocular que provoca que los objetos lejanos se vean borrosos y los cercanos, nítidos. Es el resultado de la interacción entre la genética y el ambiente. Entre los síntomas más frecuentes en niños se encuentran entrecerrar los ojos para ver de lejos, acercarse demasiado a libros o pantallas, dolores de cabeza, fatiga visual y bajo rendimiento escolar.

Alonso explicó que un aspecto que aumenta los problemas de visión podría ser “el volumen de luz recibido mientras se enfoca de cerca durante un tiempo prolongado”. Maharjan añadió que aunque la pupila se contrae para proteger el ojo en exteriores luminosos y, aun así, entra mucha luz, en interiores la contracción ocurre por motivos diferentes y con una iluminación mucho menor sobre la retina.

El mecanismo propuesto sugiere que la combinación de baja iluminación ambiental y esfuerzo visual a corta distancia reduce drásticamente la luz que recibe la retina. Cuando este esfuerzo se repite o se prolonga, la contracción pupilar se intensifica y la iluminación retinal disminuye aún más.

Este proceso puede agravarse si el ojo ya es miope, generando un círculo vicioso de fatiga visual y déficit luminoso. El estudio señala que los métodos actuales para controlar la miopía —como lentes multifocales, colirios de atropina o el tiempo al aire libre— podrían beneficiarse de limitar la acomodación y maximizar la exposición a la luz.

El hallazgo del estudio sobre miopía

La miopía afecta a casi el 50% de los adultos jóvenes en EE. UU. y Europa, y hasta el 90% en Asia oriental, apunta el estudio (EFE)

En su estudio, el equipo de la Facultad de Optometría de la Universidad Estatal de Nueva York (SUNY) planteó la existencia de un mecanismo neuronal unificador capaz de explicar tanto la aparición como el control de la miopía, independientemente del enfoque utilizado.

La investigación propone una hipótesis que podría resolver una incógnita persistente en el campo de la visión: por qué condiciones tan diferentes, como el trabajo visual sostenido en proximidad, la iluminación deficiente en interiores o tratamientos como la atropina, las lentes multifocales y la exposición al aire libre, pueden influir de manera semejante en la evolución de la miopía.

Maharjan, estudiante de doctorado en Optometría de SUNY y autora principal, precisó: “Con luz exterior intensa, la pupila se contrae para proteger el ojo, pero aun así permite que una gran cantidad de luz alcance la retina”.

En cambio, al prestar atención a objetos cercanos en interiores —como dispositivos electrónicos o libros—, la pupila también se contrae, pero en este caso para optimizar la nitidez visual. Bajo condiciones de escasa iluminación, esta combinación reduce significativamente la cantidad de luz que llega a la retina.

Según este modelo, la miopía avanza cuando la iluminación retinal es insuficiente y la contracción pupilar es excesiva durante el enfoque en distancias cortas, ya que la actividad retiniana que se genera no resulta suficiente para evitar el trastorno. Por el contrario, la exposición a luz intensa permite que la pupila responda principalmente al brillo de la imagen, en lugar de a la proximidad del objeto, lo que previene la aparición de miopía.

El estudio evidencia que las lentes negativas disminuyen la iluminación retinal al inducir una fuerte acomodación y contracción pupilar, fenómeno que se agrava al reducir la distancia de enfoque o al emplear lentes negativas de alta potencia.

Expertos recomiendan maximizar la exposición a luz natural y evitar sesiones prolongadas de enfoque cercano en ambientes con iluminación deficiente para prevenir la miopía (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, este efecto se intensifica cuando la acomodación se mantiene durante lapsos prolongados —por ejemplo, varios minutos— y cuando el ojo ya es miope. También se identificaron alteraciones adicionales relacionadas con los movimientos oculares y la eficacia del parpadeo en la contracción pupilar.

De confirmarse este mecanismo, la comprensión y el abordaje de la miopía podrían experimentar un cambio significativo.

Los autores sostienen que limitar la acomodación y exponer el ojo a niveles seguros de luz intensa sería clave para el control de la enfermedad. Estas metas pueden alcanzarse mediante el uso de lentes multifocales o de reducción de contraste, la aplicación de atropina o la promoción de actividades en exteriores que favorezcan la visión a larga distancia.

El modelo anticipa que cualquier estrategia para controlar la miopía resultará ineficaz si el ojo se somete a una acomodación prolongada en ambientes interiores con baja iluminación.

Alonso enfatizó: “No se trata de una conclusión definitiva”, aunque destacó que la hipótesis propuesta es comprobable y permite reconsiderar la interacción entre hábitos visuales, niveles de luz y mecanismos de enfoque ocular. “La hipótesis se basa en parámetros fisiológicos medibles y enlaza múltiples observaciones previas. Aún es necesario profundizar en la investigación, pero aporta una perspectiva renovada para la prevención y el tratamiento”, dijo el investigador.

Cuidar la vista desde la infancia

La miopía es un desenfoque ocular que provoca que los objetos lejanos se vean borrosos y los cercanos, nítidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La visión de los niños es un recurso invaluable y debe cuidarse desde los primeros años. La miopía está en aumento en todo el mundo, pero hoy contamos con herramientas eficaces para detectar y frenar su avance. Fomentar hábitos saludables junto con los controles oftalmológicos periódicos, son la mejor inversión para asegurar un futuro con buena visión y mejor calidad de vida”, afirmó Esteban Travelletti, integrante de la división Oftalmología del Hospital de Clínicas de la UBA.

Travelletti recomienda la regla 20-20-20: cada 20 minutos de trabajo visual cercano, enfocar un objeto durante 20 segundos a una distancia de 6 metros.

Además, pasar al menos dos horas al aire libre bajo luz natural es clave para reducir el riesgo y enlentecer la progresión.

El especialista advirtió sobre los mitos más frecuentes: las pantallas por sí solas no causan miopía, los filtros de luz azul o antirreflejo no son efectivos para prevenirla, y usar anteojos no empeora el cuadro, sino que mejora la calidad visual y el rendimiento escolar.

Los especialistas coinciden en que no tratar la miopía en la infancia eleva el riesgo de complicaciones a largo plazo, como desprendimiento de retina, glaucoma o maculopatía miópica, cuya incidencia aumenta con el grado de miopía.