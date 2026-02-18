Ciencia

Las señales en los pies que podrían afectar el bienestar

Investigaciones recientes vinculan las alteraciones podales con caídas y lesiones. El seguimiento médico estricto y las revisiones sistemáticas pueden marcar la diferencia en la funcionalidad a largo plazo

El uso de calzado
El uso de calzado inadecuado figura entre las causas más frecuentes de lesiones podales en adultos y niños - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento de consultas por molestias podales ha puesto en primer plano una realidad médica: los síntomas en los pies pueden anticipar trastornos que comprometen la movilidad y la calidad de vida. Según la Podiatry Hotline Foot & Ankle, la identificación precoz de estas señales permite reducir complicaciones crónicas y favorece un mejor pronóstico funcional.

Especialistas en podología advierten que el dolor persistente, la presencia de heridas o ampollas que no cicatrizan y las deformidades como los juanetes constituyen motivos de consulta inmediata. Datos de Advanced Medical Group indican que muchas de las consultas por dolor en tobillo y pie podrían haberse evitado con atención temprana y asesoramiento profesional certificado. El uso de calzado inadecuado, el sobrepeso y la ausencia de controles periódicos explican parte del aumento de estas patologías tanto en adultos como en niños.

Las alteraciones en las uñas, como engrosamiento, coloración anómala o crecimiento irregular, requieren una evaluación profesional específica. Las entidades médicas especializadas sostienen que la automedicación y los remedios caseros pueden agravar infecciones bacterianas o fúngicas y derivar en la necesidad de tratamientos más invasivos.

El Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos subraya la importancia del control riguroso en personas con diabetes, población especialmente vulnerable a infecciones graves y riesgo de amputación. Según este organismo, cualquier herida o cambio en la estructura del pie en pacientes diabéticos exige vigilancia y abordaje inmediato.

Estudios recientes refuerzan la necesidad de un enfoque preventivo. Una investigación publicada en BMJ Open reveló que las afecciones podales reducen significativamente la calidad de vida, sobre todo en mujeres y mayores de 45 años. El dolor y las deformidades impactan en la realización de actividades cotidianas y aumentan el riesgo de caídas o lesiones articulares superiores. “Las revisiones sistemáticas y el tratamiento precoz ayudan a preservar la autonomía y el bienestar del paciente”, destaca el estudio.

Revisiones periódicas durante la infancia
Revisiones periódicas durante la infancia ayudan a detectar a tiempo alteraciones en la marcha y prevenir secuelas futuras - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El seguimiento médico y la educación sobre el cuidado de los pies resultan fundamentales para prevenir complicaciones, especialmente en personas con factores de riesgo como la diabetes o el sobrepeso. Los especialistas recomiendan controles periódicos y la elección de calzado adecuado, así como evitar la automedicación y consultar a profesionales ante cualquier síntoma inusual. La detección temprana y el tratamiento individualizado permiten reducir el impacto de las patologías podales en la vida diaria y preservar la funcionalidad a largo plazo.

