Cómo los riñones pueden dañar el corazón: descubren el posible mecanismo detrás de la insuficiencia cardíaca

Este avance, identificado en modelos animales, permite comprender la complejidad en la comunicación entre ambos órganos y podría ser clave en el desarrollo de diagnósticos más precisos y estrategias terapéuticas más efectivas

Científicos identifican por primera vez el mecanismo que conecta daño renal con deterioro cardíaco, clave para la insuficiencia cardíaca (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un avance científico de la University of Virginia Health System, en colaboración con Mount Sinai, revela por primera vez el mecanismo específico que conecta el daño renal con el deterioro cardíaco. Más de la mitad de las personas con enfermedad renal crónica fallece por complicaciones cardíacas, pero hasta ahora la medicina no había logrado explicar de forma precisa cómo interactúan ambos órganos.

El estudio, publicado en la revista Circulation, identifica que los riñones dañados liberan vesículas extracelulares circulantes que transportan material genético no codificante (miRNA), capaz de causar daño directo al corazón.

Vesículas extracelulares: el nuevo enlace entre riñón y corazón

Según la University of Virginia Health System, los riñones enfermos generan partículas microscópicas que, al ingresar al torrente sanguíneo, pueden resultar tóxicas para el tejido cardíaco. Esta vía de comunicación orgánica, hasta ahora desconocida, aclara cómo el riñón incide en el deterioro directo del corazón y abre la posibilidad de desarrollar métodos de diagnóstico precoz y tratamientos personalizados.

Análisis de ensayo en animales y plasma humano comprobaron que bloquear vesículas extracelulares mejora la función cardíaca en presencia de daño renal crónico (Imagen Ilustrativa Infobae)

La doctora Uta Erdbrügger, líder del equipo científico, destacó la importancia de identificar estos riesgos de forma temprana, ya que tanto la enfermedad renal como la cardíaca pueden evolucionar sin síntomas, dificultando su detección hasta que el daño ya está presente. Los resultados permitirán anticipar el riesgo de insuficiencia cardíaca en pacientes renales y aplicar tratamientos oportunos.

Evidencias en animales y humanos: pruebas del mecanismo

La enfermedad renal crónica afecta a más de 35 millones de personas en Estados Unidos, según el Instituto Nacional de Salud, siendo especialmente prevalente en quienes padecen diabetes o hipertensión.

Hasta ahora, la relación entre enfermedad renal crónica y enfermedades cardiovasculares se explicaba por factores de riesgo compartidos, como obesidad e hipertensión, lo que dificultaba aislar un causante fisiológico específico. Esta investigación es la primera en aislar un elemento propio de los riñones dañados como responsable directo del daño cardíaco.

El descubrimiento de la doctora Uta Erdbrügger podría anticipar el riesgo de insuficiencia cardíaca en pacientes renales mediante pruebas de sangre específicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las vesículas extracelulares circulantes normalmente cumplen funciones beneficiosas, transportando proteínas y moléculas entre células. Sin embargo, en pacientes con daño renal, se convierten en vehículos de material genético dañino. El miRNA específico que transportan puede acelerar el desarrollo de insuficiencia cardíaca.

Los científicos reunieron pruebas en ensayos con ratones y análisis con pacientes humanos. Al bloquear la llegada de vesículas extracelulares al torrente sanguíneo de los animales, observaron una mejora significativa de la función cardíaca y menor daño en el corazón. En humanos, el análisis de plasma mostró altas concentraciones de estas partículas tóxicas en personas con riñones dañados, en comparación con voluntarios sanos.

Implicancias clínicas y rutas futuras

“Mostramos que las vesículas provenientes del riñón pueden viajar hasta el corazón y resultar tóxicas”, explicó Erdbrügger. Comprender este tipo de comunicación orgánica transforma conceptos fundamentales en medicina cardiovascular y nefrológica, y abre la puerta a nuevas rutas clínicas.

El nuevo hallazgo permitirá desarrollar biomarcadores y terapias personalizadas para pacientes con daño renal y riesgo cardíaco, avanzando hacia la medicina de precisión (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desarrollo futuro de pruebas diagnósticas basadas en análisis de sangre para detectar vesículas extracelulares permitiría identificar a quienes tienen mayor riesgo de insuficiencia cardíaca, además de impulsar terapias orientadas a bloquear o neutralizar estos efectos dañinos, protegiendo así el corazón de los pacientes vulnerables.

Erdbrügger expresó su expectativa de que estos avances permitan el desarrollo de nuevos biomarcadores y opciones terapéuticas para pacientes renales con riesgo cardíaco. El siguiente paso será perfeccionar este enfoque en el marco de la medicina de precisión, adaptando los tratamientos al perfil molecular y clínico de cada paciente.

El Instituto Paul y Diane Manning de Biotecnología se perfila como escenario clave para transformar los descubrimientos científicos en soluciones terapéuticas innovadoras. La integración de la investigación fundamental con la medicina aplicada promete reducir el tiempo para que los pacientes con enfermedades complejas se beneficien de estos avances, marcando una nueva etapa en la prevención y manejo de la insuficiencia cardíaca asociada al daño renal.

